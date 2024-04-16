https://ukraina.ru/20240416/1054528535.html

Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки

Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки - 16.04.2024 Украина.ру

Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки

На Украине обсуждают, как скажется на боеспособности подразделений ВСУ приток новых солдат в результате ужесточения мобилизации, ведь далеко не все из них придут в ряды ВСУ добровольно. Думают, не приведет ли это к катастрофе на фронте и даже усматривают в происходящем происки противника.

2024-04-16T06:15

2024-04-16T06:15

2024-04-16T06:15

эксклюзив

россия

украина

запад

вадим карасев

николай стариков

вооруженные силы украины

рада

"прямой"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048882638_0:86:1043:672_1920x0_80_0_0_10e69470b2d2b1cc3e79fe014059538b.jpg

Мобилизуемые должны понимать, для чего их вырывают из мирной жизни и отправляют в окоп, нужно четко обозначить цели войны, тогда проблем с мобилизацией не будет, считает украинский политолог Вадим Карасев."Просто воевать за то, чтобы нанести стратегическое поражение России, как говорят на Западе, ну, сначала надо как бы так (подумать — Ред.), реально это или нет — нанести стратегическое поражение России? Или воевать за Донбасс, где люди другие уже, там люди, мотивированные воевать против нас. Я не знаю, вот войдем на эту территорию, что мы с ней делать будем? Там партизаны одни будут. И Россия рядом", - сказал эксперт в эфире одесского телеканала "Град".По его словам, надо также понимать, за что воевать в том смысле, есть ли на это деньги. Если деньги есть, то можно нанимать в ряды ВСУ контрактников, а не мобилизовывать всех подряд, считает политолог.Карасев отметил, что закон об усилении мобилизации нанес репутационный ущерб стране. Получилось так, что это непопулярный закон, да и сама мобилизация непопулярна — "какая тут мотивация в войне может быть, какая психологическая устойчивость бойца, если эта мобилизация принудительная получается?".Тем временем количество линий разлома внутри украинского общества только множится. Военные недовольны тем, что нет ясности, сколько солдату служить и воевать, тогда как в тылу многие имеют бронь от мобилизации.По словам офицера ВСУ Алексея Петрова, принятый Радой закон об ужесточении мобилизации усилит социальное противостояние, поскольку военнослужащие не знают, когда вернутся с этой войны.Но когда военные приезжают в отпуск в какой-нибудь город, то видят "всех этих, горячо любимых, забронированных, которые сидят в спортзалах и барах", отметил Петров в эфире телеканала "Прямой", добавив, что он не берется в двух словах описать возможную реакцию.Зато, по его словам, военные в частях совсем не подбирали слов, узнав о том, что "представители цирков, киностудий и телеканалов, были забронированы". Эта новость, по словам офицера ВСУ, подлила масла в огонь.Напомним, Верховная Рада 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации с 283 голосами "за". Одобренный документ не содержит положений о демобилизации. Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это могло бы вызвать сокращение помощи Запада. А покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* заявил, что демобилизация в нынешних условиях — это смерть армии и "смерть Украины".Не все разделяют такое мнение. Читаем в комментариях к видеозаписи беседы: "Как легко рассуждать о мобилизации и сколько народу нужно ещё положить, когда сидишь в Монако, а не в окопе, когда задница в тепле. Когда все родственники в безопасности. А это подло и низко. Может все балаболы лично отправятся на фронт и покажут свою любовь к Украине????".Украинский военный эксперт Олег Стариков предположил, что закон об ужесточении мобилизации "протащили" русские разведчики. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста и Александра Шелеста**, половину мобилизуемых по этому закону "будут насильно забирать"."Они пойдут в армию? Да, они пойдут в армию, пойдут… Админресурс государство применит и всех заберут в армию", - сказал эксперт. Но в результате, по его словам, в ВСУ придут люди, которые не хотят воевать и "заставить их будет невозможно".Стариков подчеркнул, что такая мобилизация стопроцентно приведет к уменьшению боевых возможностей подразделений ВСУ и высказал предположение, что делается это специально для того, чтобы произошла катастрофа на фронте. Либо это операция под прикрытием. Эксперт напомнил, что одна из основных задача разведорганов противника (России — Ред.) — снижение уровня боевой готовности и морально-психологического состояния личного состава ВСУ."Я вижу тут полные разведпризнаки, контрразведывательные признаки, (вижу), что этим надо заниматься и смотреть, сознательно ли люди это делают или несознательно", - сказал эксперт, добавив, что он говорит не о военных (сотрудниках ТЦК — ред.), но говорит о власти.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что воевать будут все, "отсидеться никому не удастся". Однако все видят, что представители власти, чиновники, силовики, журналисты провластных СМИ и ряд других категорий спокойно отсиживаются в тылу, при этом убеждая других отправляться на фронт.* Признан в РФ террористом и экстремистом** - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240414/1054502725.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, запад, вадим карасев, николай стариков, вооруженные силы украины, рада, "прямой"