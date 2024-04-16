Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки - 16.04.2024 Украина.ру
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Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки
Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки - 16.04.2024 Украина.ру
Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки
На Украине обсуждают, как скажется на боеспособности подразделений ВСУ приток новых солдат в результате ужесточения мобилизации, ведь далеко не все из них придут в ряды ВСУ добровольно. Думают, не приведет ли это к катастрофе на фронте и даже усматривают в происходящем происки противника.
2024-04-16T06:15
2024-04-16T06:15
эксклюзив
россия
украина
запад
вадим карасев
николай стариков
вооруженные силы украины
рада
"прямой"
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Мобилизуемые должны понимать, для чего их вырывают из мирной жизни и отправляют в окоп, нужно четко обозначить цели войны, тогда проблем с мобилизацией не будет, считает украинский политолог Вадим Карасев."Просто воевать за то, чтобы нанести стратегическое поражение России, как говорят на Западе, ну, сначала надо как бы так (подумать — Ред.), реально это или нет — нанести стратегическое поражение России? Или воевать за Донбасс, где люди другие уже, там люди, мотивированные воевать против нас. Я не знаю, вот войдем на эту территорию, что мы с ней делать будем? Там партизаны одни будут. И Россия рядом", - сказал эксперт в эфире одесского телеканала "Град".По его словам, надо также понимать, за что воевать в том смысле, есть ли на это деньги. Если деньги есть, то можно нанимать в ряды ВСУ контрактников, а не мобилизовывать всех подряд, считает политолог.Карасев отметил, что закон об усилении мобилизации нанес репутационный ущерб стране. Получилось так, что это непопулярный закон, да и сама мобилизация непопулярна — "какая тут мотивация в войне может быть, какая психологическая устойчивость бойца, если эта мобилизация принудительная получается?".Тем временем количество линий разлома внутри украинского общества только множится. Военные недовольны тем, что нет ясности, сколько солдату служить и воевать, тогда как в тылу многие имеют бронь от мобилизации.По словам офицера ВСУ Алексея Петрова, принятый Радой закон об ужесточении мобилизации усилит социальное противостояние, поскольку военнослужащие не знают, когда вернутся с этой войны.Но когда военные приезжают в отпуск в какой-нибудь город, то видят "всех этих, горячо любимых, забронированных, которые сидят в спортзалах и барах", отметил Петров в эфире телеканала "Прямой", добавив, что он не берется в двух словах описать возможную реакцию.Зато, по его словам, военные в частях совсем не подбирали слов, узнав о том, что "представители цирков, киностудий и телеканалов, были забронированы". Эта новость, по словам офицера ВСУ, подлила масла в огонь.Напомним, Верховная Рада 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации с 283 голосами "за". Одобренный документ не содержит положений о демобилизации. Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это могло бы вызвать сокращение помощи Запада. А покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* заявил, что демобилизация в нынешних условиях — это смерть армии и "смерть Украины".Не все разделяют такое мнение. Читаем в комментариях к видеозаписи беседы: "Как легко рассуждать о мобилизации и сколько народу нужно ещё положить, когда сидишь в Монако, а не в окопе, когда задница в тепле. Когда все родственники в безопасности. А это подло и низко. Может все балаболы лично отправятся на фронт и покажут свою любовь к Украине????".Украинский военный эксперт Олег Стариков предположил, что закон об ужесточении мобилизации "протащили" русские разведчики. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста и Александра Шелеста**, половину мобилизуемых по этому закону "будут насильно забирать"."Они пойдут в армию? Да, они пойдут в армию, пойдут… Админресурс государство применит и всех заберут в армию", - сказал эксперт. Но в результате, по его словам, в ВСУ придут люди, которые не хотят воевать и "заставить их будет невозможно".Стариков подчеркнул, что такая мобилизация стопроцентно приведет к уменьшению боевых возможностей подразделений ВСУ и высказал предположение, что делается это специально для того, чтобы произошла катастрофа на фронте. Либо это операция под прикрытием. Эксперт напомнил, что одна из основных задача разведорганов противника (России — Ред.) — снижение уровня боевой готовности и морально-психологического состояния личного состава ВСУ."Я вижу тут полные разведпризнаки, контрразведывательные признаки, (вижу), что этим надо заниматься и смотреть, сознательно ли люди это делают или несознательно", - сказал эксперт, добавив, что он говорит не о военных (сотрудниках ТЦК — ред.), но говорит о власти.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что воевать будут все, "отсидеться никому не удастся". Однако все видят, что представители власти, чиновники, силовики, журналисты провластных СМИ и ряд других категорий спокойно отсиживаются в тылу, при этом убеждая других отправляться на фронт.* Признан в РФ террористом и экстремистом** - признан иноагентом в РФ
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, запад, вадим карасев, николай стариков, вооруженные силы украины, рада, "прямой"
Эксклюзив, Россия, Украина, Запад, Вадим Карасев, Николай Стариков, Вооруженные силы Украины, Рада, "Прямой"

Мобилизация - это смерть армии и смерть Украины. Украинские эксперты о коварстве русской разведки

06:15 16.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине обсуждают, как скажется на боеспособности подразделений ВСУ приток новых солдат в результате ужесточения мобилизации, ведь далеко не все из них придут в ряды ВСУ добровольно. Думают, не приведет ли это к катастрофе на фронте и даже усматривают в происходящем происки противника.
Мобилизуемые должны понимать, для чего их вырывают из мирной жизни и отправляют в окоп, нужно четко обозначить цели войны, тогда проблем с мобилизацией не будет, считает украинский политолог Вадим Карасев.
"Просто воевать за то, чтобы нанести стратегическое поражение России, как говорят на Западе, ну, сначала надо как бы так (подумать — Ред.), реально это или нет — нанести стратегическое поражение России? Или воевать за Донбасс, где люди другие уже, там люди, мотивированные воевать против нас. Я не знаю, вот войдем на эту территорию, что мы с ней делать будем? Там партизаны одни будут. И Россия рядом", - сказал эксперт в эфире одесского телеканала "Град".
По его словам, надо также понимать, за что воевать в том смысле, есть ли на это деньги. Если деньги есть, то можно нанимать в ряды ВСУ контрактников, а не мобилизовывать всех подряд, считает политолог.
Карасев отметил, что закон об усилении мобилизации нанес репутационный ущерб стране. Получилось так, что это непопулярный закон, да и сама мобилизация непопулярна — "какая тут мотивация в войне может быть, какая психологическая устойчивость бойца, если эта мобилизация принудительная получается?".
Верховная Рада вид - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
14 апреля, 13:02
В Верховной Раде ожидают, что Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение двух недельЗаконопроект об ужесточении мобилизации уже 15 апреля может быть направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко в эфире национального телемарафона
Тем временем количество линий разлома внутри украинского общества только множится. Военные недовольны тем, что нет ясности, сколько солдату служить и воевать, тогда как в тылу многие имеют бронь от мобилизации.
По словам офицера ВСУ Алексея Петрова, принятый Радой закон об ужесточении мобилизации усилит социальное противостояние, поскольку военнослужащие не знают, когда вернутся с этой войны.
Но когда военные приезжают в отпуск в какой-нибудь город, то видят "всех этих, горячо любимых, забронированных, которые сидят в спортзалах и барах", отметил Петров в эфире телеканала "Прямой", добавив, что он не берется в двух словах описать возможную реакцию.
Зато, по его словам, военные в частях совсем не подбирали слов, узнав о том, что "представители цирков, киностудий и телеканалов, были забронированы". Эта новость, по словам офицера ВСУ, подлила масла в огонь.
Напомним, Верховная Рада 11 апреля во втором чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации с 283 голосами "за". Одобренный документ не содержит положений о демобилизации. Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что это могло бы вызвать сокращение помощи Запада. А покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович* заявил, что демобилизация в нынешних условиях — это смерть армии и "смерть Украины".
Не все разделяют такое мнение. Читаем в комментариях к видеозаписи беседы: "Как легко рассуждать о мобилизации и сколько народу нужно ещё положить, когда сидишь в Монако, а не в окопе, когда задница в тепле. Когда все родственники в безопасности. А это подло и низко. Может все балаболы лично отправятся на фронт и покажут свою любовь к Украине????".
Украинский военный эксперт Олег Стариков предположил, что закон об ужесточении мобилизации "протащили" русские разведчики. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста и Александра Шелеста**, половину мобилизуемых по этому закону "будут насильно забирать".
"Они пойдут в армию? Да, они пойдут в армию, пойдут… Админресурс государство применит и всех заберут в армию", - сказал эксперт. Но в результате, по его словам, в ВСУ придут люди, которые не хотят воевать и "заставить их будет невозможно".
Стариков подчеркнул, что такая мобилизация стопроцентно приведет к уменьшению боевых возможностей подразделений ВСУ и высказал предположение, что делается это специально для того, чтобы произошла катастрофа на фронте. Либо это операция под прикрытием. Эксперт напомнил, что одна из основных задача разведорганов противника (России — Ред.) — снижение уровня боевой готовности и морально-психологического состояния личного состава ВСУ.
"Я вижу тут полные разведпризнаки, контрразведывательные признаки, (вижу), что этим надо заниматься и смотреть, сознательно ли люди это делают или несознательно", - сказал эксперт, добавив, что он говорит не о военных (сотрудниках ТЦК — ред.), но говорит о власти.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что воевать будут все, "отсидеться никому не удастся". Однако все видят, что представители власти, чиновники, силовики, журналисты провластных СМИ и ряд других категорий спокойно отсиживаются в тылу, при этом убеждая других отправляться на фронт.
* Признан в РФ террористом и экстремистом
** - признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаЗападВадим КарасевНиколай СтариковВооруженные силы УкраиныРада"Прямой"
 
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