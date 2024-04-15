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Байден впервые прокомментировал субботнюю атаку Ирана на Израиль

Байден впервые прокомментировал субботнюю атаку Ирана на Израиль - 15.04.2024 Украина.ру

Байден впервые прокомментировал субботнюю атаку Ирана на Израиль

Вашингтон выступает за безопасность Израиля и прекращение огня на Ближнем Востоке, заявил 15 апреля президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа Ас-Судани, передает CNN

2024-04-15T22:31

2024-04-15T22:31

2024-04-15T22:31

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Также хозяин Белого дома объявил, что Штаты преданы безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в частности Ирака. По его словам, "партнерство между Ираком и США имеет решающее значение". Вместе с тем CNN пишет, что Байден не призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проявлять сдержанность в ответе на атаку Ирана. “Все, что я скажу, это то, что президент с начала этого конфликта 7 октября был непоколебим и последователен. Мы не хотим войны с Ираном, мы не хотим более широкого регионального конфликта, мы сделаем то, что должны сделать, чтобы защитить Израиль”, – отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби. При этом, он не сообщил, планирует ли Байден снова поговорить с Нетаньяху в ближайшее время, потому как они "часто общались за последние шесть месяцев и, вероятно, выступят снова". Прежде президент США Джо Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю.Иран 13 апреля атаковал Израиль, выпустив 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Операцию назвали "Правдивое обещание". Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании. В понедельник, 15 апреля, Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал".

https://ukraina.ru/20240415/1054518233.html

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