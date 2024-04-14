https://ukraina.ru/20240414/1054505250.html

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-ток

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-ток - 14.04.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-ток

На прошлой неделе во Львове разразились сразу два публичных скандала, связанных с видео, размещенными в социальной сети Тик-ток. Один из них закончился увольнением с работы инспекторши таможни.

2024-04-14T18:25

2024-04-14T18:25

2024-04-14T18:25

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Зеленский впервые после начала СВО посетил ЧерновцыУтром в пятницу, 12 апреля, Владимир Зеленский, привычно неожиданно, приехал в Черновцы. Формальным поводом было заседание Конгресса местных и региональных властей, впервые состоявшееся на Буковине. Однако на самом деле график президента Украины был обусловлен проведением другого мероприятия – саммита Всемирного конгресса украинцев (ВКУ), который вечером того же дня должен был открыться в Бухаресте.Именно со встречи с делегацией руководства ВКУ, в основном представляющего "бандеровское" крыло украинской эмиграции, и начал Зеленский свой первый после начала СВО визит в Черновцы. Однако встреча, которая прошла в центральном корпусе Черновицкого национального университета, здании бывшей резиденции Буковинских православных митрополитов, была короткой и протокольной.Владимир Зеленский отметил важность активной работы Всемирного конгресса украинцев с правительствами, парламентами и гражданами иностранных государств, чтобы обеспечить международную поддержку Украины. Он также отметил, что ВКУ поддерживает образовательные программы для украинских детей."Программы, книги, язык – это направление также очень важно. Мы хотим потом вернуть наших детей на Украину и восстанавливать государство" – заявил Зеленский. Правда, после принятого накануне закона о мобилизации и регулярных заявлений киевских чиновников, что под нее скоро попадут и женщины, вряд ли украинские дети будут спешить на историческую родину.В свою очередь, президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод сказал, что главная цель сегодня – "победа Украины над агрессором", и ВКУ поддерживает Украину на этом пути. "Мы все горды быть украинцами. А сегодня украинцы стали на первом месте как самый храбрый народ во всём мире", – заявил Грод.Однако, несмотря на кажущуюся храбрость, саммит ВКУ состоялся не в Черновцах, которые с начала СВО ни разу не были обстреляны, а в Бухаресте. В нем приняли участие более 200 глав и представителей украинских общин из 55 стран мира. Примечательно, что даже видеообращения Владимира Зеленского на церемонии открытия этого мероприятия не было, поздравления от президента зачитывал Павел Грод.А вот на заседании Конгресса местных и региональных властей, куда были приглашены избранные чиновники из Киева, губернаторы и мэры, Владимир Зеленский выступил лично. Он заявил, что государство работает над усилением противовоздушной обороны и получением необходимого энергооборудования, но чёткое понимание потребностей должно быть в каждой общине. Для общин, бюджеты которых в этом году на 25-30% меньше, чем в прошлом, потому что НДФЛ с военных забрали в государственный бюджет, это прозвучало как анонс дополнительных расходов.Зеленский также призвал проявлять в каждой общине максимальное внимание к военным, которые проходят лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи и содействовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.Своеобразным холодным душем для "профессиональных патриотов" стали слова министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, бывшего мэра города Рава-Русская на Львовщине. "Надо чтобы наши герои и члены их семей понимали, что для них делает государство. Это не только вышиванки, гимн и уважение к праздникам. Нам нужно научиться слышать своих ветеранов", – заявила она, отметив, что "правильные подходы к героям" имеет, в частности, Львов.Мэр Львова Андрей Садовый, тоже выступивший на заседании Конгресса местных и региональных властей, сообщил, что значительная часть бюджета города идет на помощь военным. Он также отметил, что "вопрос доступности – вопрос целой Украины, а не отдельного здания", намекая, что даже богатый Львов не сможет обеспечить комфортную среду для огромного количества военных-инвалидов. А их будет гораздо больше – ведь, по словам Садового, сегодня 30 тысяч львовян находятся на линии боевого соприкосновения.Тик-ток как фактор внутренней политики во ЛьвовеПока мэр Львова находился в Черновцах, во вверенном ему городе разразились сразу два публичных скандала, связанных с видео, размещенными в социальной сети Тик-ток.Сначала там появилось видео, в котором учащиеся львовского лицея "Сиховский" на фоне своего учебного заведения пели под российскую песню "Дагестанские москвичи". Ролик вызвал возмущение среди пользователей социальных сетей и учителей, в первую очередь потому, что лицей "Сиховский" пострадал от обломков российской ракеты, сбитой украинской системой ПВО 29 декабря 2023 года."Впервые такое произошло в нашей школе. Я вообще шокирован. Дети написали объяснительные. Они все просят прощения, что так получилось. Проведена работа с учениками, проведена работа с родителями о недопущении такового. Обязал всех классных руководителей провести воспитательные часы на тему информационной гигиены. Сейчас работаем с этим, вызвали родителей в школу", – рассказал журналистам директор лицея Иван Ухницкий.Галина Пирин, заместитель начальника управления образования Львова по вопросам образовательной политики, отметила, что в управлении знают о ситуации, которая сложилась в лицее: "Общались с руководителем учебного заведения, оповещены родители. Они должны прийти на разговор с классным руководителем. Состоялось общение с детьми. Нам досадно, что произошла такая неприятная ситуация, ещё и в нынешних условиях, но мы приложим максимум усилий, чтобы такое больше не повторялось". Чиновница также заверила, что во всех школах Львова постоянно проходят мероприятия, направленные на распространение украинского языка.Во втором случае, связанном с роликом в Тик-ток, одними разговорами не обошлось. Главный государственный инспектор отдела складского учета Львовской таможни Юлия Дрыга 12 апреля опрометчиво похвасталась дорогими нарядами и аксессуарами в разговоре с львовским блоггером Николасом Кармой. Через час после публикации видео её уволили.Причиной увольнения стало именно видео, которое уже исчезло из профиля Николаса Кармы, но сохранилось у других пользователей. Увольнение Дрыги подтвердили в пресс-службе таможни. "Эта девочка у нас больше не работает", – заверили там журналистов.Руководитель Львовской таможни Андрей Кузник рассказал журналистам, что упомянутая сотрудница написала заявление на увольнение "по согласию сторон". "Трудно теперь всем объяснить, где она взяла эти вещи. Как в анекдоте о дочке-шлюхе. Перед тем, как что-то сделать или сказать, нужно думать о последствиях, а когда ты на государственной службе, то об этом нужно думать 24/7", – так прокомментировал инцидент руководитель Львовской таможни.В видео в Тик-ток, которое возмутило сеть, Юлия Дрыга рассказала, что ее шляпа от Руслана Багинского стоит 18 тысяч гривен, поводок для собачки от модного дома Gucci – $200, сумочка Louis Vuitton – $1500, обувь Hermes – $800, а часы Cartier –$5000. Остальные элементы наряда стоили до двух тысяч гривен.На вопрос блоггера, чем она занимается, инспектор ответила, что работает "немножко на себя, немножко на государство". В то же время, в декларации за 2023 год Юлия Дрига указала 136 тыс. грн зарплаты на таможне, 3 тыс. долларов наличных и 41 тыс. грн полученных от частного предпринимателя, а также долю 50% в собственности квартиры во Львове. Доходы теперь уже бывшего мужа Алексея Дриги, работающего инспектором-кинологом Львовской таможни, в декларации она не указала. Сердце девушки, как она рассказала блоггеру, не занято.После того, как видео вызвало скандал, Юлия сама попросила Николаса Карму удалить видео, и он прислушался к просьбе. При этом девушка заявила, что все показанные в ролике вещи – подделки."Об этом она лично мне рассказала, и в слезах просила написать следующее: на таможне она работает с августа 2023-го, еще не успела адаптироваться к работе, часы Cartier – копия, сумка Louis Vuitton – это старая коллекция, но оригинал, которая была куплена давным-давно за деньги от бизнеса (интернет-магазина). В то же время на мой конкретный вопрос: "Что из всего, что вы назвали на видео, является оригиналом?" девушка ответила: "Ничего!" Немного путаница получается", – написал в своём Telegram-канале львовский журналист Тарас Середич.Примечательно, что львовские СМИ, рассказывая об этой истории, как правило напоминали, что по свежим данным сервиса Оpendatabot, именно Львовщина оказалась наиболее коррумпированной областью на Украине.Арсен Аваков взялся за выращивание орехов в ЗакарпатьеПосле увольнения с должности главы МВД Украины Арсен Аваков исчез с медийного и политического горизонта страны. Впрочем, это вовсе не означает, что он сидит, сложа руки. Стало известно, что Аваков переквалифицировался в… производителя лесных орехов. Бывший министр теперь владеет компанией "Карпатские золотые орешки", работающей в Закарпатской области.В ореховом саду, которым владеет Арсен Аваков, выращивают фундук для продажи, в основном, в страны ЕС. Совладельцем упомянутой компании он стал в 2023 году. Вместе с Аваковым совладельцами компании "Карпатские золотые орешки" также являются его официальная жена, Инна Авакова, харьковский бизнесмен и экс-депутат Верховной Рады Игорь Котвицкий, а также жена депутата ВР из Закарпатья Марина Лунченко.Фундук, выращиваемый в закарпатских садах Арсена Авакова, – один из самых популярных орехов среди украинских садоводов. Как свидетельствует статистика от украинских аграриев за 2023 год, в этот период на Украине были сформированы более 2300 гектаров новых садов. При этом более половины из них заняты черешней и орехами. Что же касается ореховых насаждений, то 80% из них заняты именно фундуком.Ореховый сад ООО "Карпатские золотые орешки" в Хустском районе Закарпатья занимает около 900 га и является одним из самых больших в Украине. Первые саженцы, завезенные в Италию, высадили в 2016 году. Директором компании долгое время был нынешний первый заместитель губернатора Закарпатья, депутат областного совета от партии "Родное Закарпатье" Мирослав Белецкий.Лесные орехи в регионе выращивает также семья народного депутата Роберта Горвата, который вместе с Валерием Лунченко являются основателями партии "Родное Закарпатье". В октябре 2023 Роберта Горвата подозревали в присвоении сотен гектаров земли государственного предприятия, которую, по данным СМИ, хотели отвести под орешники. Однако дело развития не получило.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240414/1054502725.html

https://ukraina.ru/20240319/1053987770.html

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эксклюзив, украина, львов, черновцы, владимир зеленский, арсен аваков, андрей садовый, hermes, ес, верховная рада