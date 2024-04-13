https://ukraina.ru/20240413/1054498017.html

Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ

Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ - 13.04.2024 Украина.ру

Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ

Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ

2024-04-13T17:20

2024-04-13T17:20

2024-04-13T17:22

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"Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".Германия ранее уже предоставила Украине две Patriot.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 апреля заявил, ведет переговоры о поставках Patriot и батареи SAMP-T.Накануне сообщалось, что США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО

https://ukraina.ru/20240407/1054351602.html

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новости, германия, украина, киев, зрк patriot, поставки