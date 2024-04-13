Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ
17:20 13.04.2024 (обновлено: 17:22 13.04.2024)
Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ
"Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.
В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".
Германия ранее уже предоставила Украине две Patriot.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 апреля заявил, ведет переговоры о поставках Patriot и батареи SAMP-T.
Накануне сообщалось, что США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО