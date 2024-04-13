Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ - 13.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240413/1054498017.html
Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ
Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ - 13.04.2024 Украина.ру
Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ
Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ
2024-04-13T17:20
2024-04-13T17:22
новости
германия
украина
киев
зрк patriot
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/97/1013709793_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_570098854bbad264e753cfec4f5c09fb.jpg
"Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".Германия ранее уже предоставила Украине две Patriot.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 апреля заявил, ведет переговоры о поставках Patriot и батареи SAMP-T.Накануне сообщалось, что США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО
https://ukraina.ru/20240407/1054351602.html
германия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/97/1013709793_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_1b2222e2377a1a40976f08426df97226.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, киев, зрк patriot, поставки
Новости, Германия, Украина, Киев, ЗРК Patriot, поставки

Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ

17:20 13.04.2024 (обновлено: 17:22 13.04.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ
"Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - говорится в сообщении.
В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".
Германия ранее уже предоставила Украине две Patriot.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 апреля заявил, ведет переговоры о поставках Patriot и батареи SAMP-T.
Накануне сообщалось, что США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВО
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 09:07
"Умирать в кредит" и больше Patriot. Главное на Украине на утро 7 апреляПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о потребностях его страны. Некоторые заявления вызвали скандал на Украине
 
НовостиГерманияУкраинаКиевЗРК Patriotпоставки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Деньги взаймы в обмен на массовую мобилизацию. Итоги 13 апреля на Украине
17:53Мужчина попытался поджечь здание правительства Владимирской области, он задержан
17:44Трипольская ТЭС и хранилища с газом: военкор Ермаков о том, что ещё на Украине "выйдет из чата"
17:20Германия передаст Украине одну систему Patriot - СМИ
16:17Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться
15:26ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС
14:41Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов
14:34ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
13:54В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции
13:50Сырский признал тактический успех российских войск
13:35Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
13:00Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса
13:00Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля
13:00"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ
11:48В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий
11:29"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ
10:53Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США
10:24Патриотизм как высшая форма украинского лицемерия. Зеленый кардинал Украины и мама с татуировкой тризуба
09:55В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов
09:32Прозоров рассказал о покушении, возможность распада Украины. Главное на Украине на утро 13 апреля
Лента новостейМолния