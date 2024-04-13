"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ - 13.04.2024 Украина.ру
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"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ
"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ - 13.04.2024 Украина.ру
"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в беседе со студентами из Черновцов
2024-04-13T13:00
2024-04-13T13:00
новости
украина
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
всу
фронт
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По его словам, из-за того, что одно подразделение дезертировало, бойцы другого подразделения ВСУ попали в окружение.Зеленский убежден, что "один человек" смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло. Он добавил, что этого человек уже нашли, и он будет отвечать по закону.При этом он не отметил, где это произошло и с каким подразделением. Так президент Украины прокомментировал свое отношение к недавно принятому законопроекту об ужесточении ответственности за военные преступления, в частности, дезертирство.Пользователи в Сети не удивились данному факту, напомнив, что украинские военкомы хватают людей прямо на улице и отправляют на фронт. "Собирает всех подряд, а потом удивляется", "Кто поумнее, тот и удрал", "Бегут не от войны, а от начальства", - прокомментировали пользователи Сети. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.
https://ukraina.ru/20240413/1054471324.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу, фронт
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ВСУ, фронт

"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ

13:00 13.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в беседе со студентами из Черновцов
"Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Ну, представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места", - заявил Зеленский.
По его словам, из-за того, что одно подразделение дезертировало, бойцы другого подразделения ВСУ попали в окружение.
Зеленский убежден, что "один человек" смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло. Он добавил, что этого человек уже нашли, и он будет отвечать по закону.
При этом он не отметил, где это произошло и с каким подразделением.
Так президент Украины прокомментировал свое отношение к недавно принятому законопроекту об ужесточении ответственности за военные преступления, в частности, дезертирство.
Пользователи в Сети не удивились данному факту, напомнив, что украинские военкомы хватают людей прямо на улице и отправляют на фронт.
"Собирает всех подряд, а потом удивляется", "Кто поумнее, тот и удрал", "Бегут не от войны, а от начальства", - прокомментировали пользователи Сети.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.
- РИА Новости, 1920, 13.04.2024
06:52
В войне до последнего украинца нужно поймать миллион уклонистов. Украинские эксперты о зарубке на памятиВ украинском экспертном сообществе обсуждают ситуацию на фронте и вникают в суть принятого Радой во втором чтении скандального закона об ужесточении мобилизации. Думают и о последствиях принятия этого закона для страны и ее граждан.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВСУфронт
 
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