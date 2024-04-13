https://ukraina.ru/20240413/1054495018.html

"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ

"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ - 13.04.2024 Украина.ру

"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в беседе со студентами из Черновцов

2024-04-13T13:00

2024-04-13T13:00

2024-04-13T13:00

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украина

владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

всу

фронт

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По его словам, из-за того, что одно подразделение дезертировало, бойцы другого подразделения ВСУ попали в окружение.Зеленский убежден, что "один человек" смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего подразделение отошло. Он добавил, что этого человек уже нашли, и он будет отвечать по закону.При этом он не отметил, где это произошло и с каким подразделением. Так президент Украины прокомментировал свое отношение к недавно принятому законопроекту об ужесточении ответственности за военные преступления, в частности, дезертирство.Пользователи в Сети не удивились данному факту, напомнив, что украинские военкомы хватают людей прямо на улице и отправляют на фронт. "Собирает всех подряд, а потом удивляется", "Кто поумнее, тот и удрал", "Бегут не от войны, а от начальства", - прокомментировали пользователи Сети. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. А из-за больших потерь участились случаи дезертирства.

https://ukraina.ru/20240413/1054471324.html

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новости, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу, фронт