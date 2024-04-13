https://ukraina.ru/20240413/1054483839.html

Ростислав Ищенко: Россия нашла на Украине новое "пушечное мясо", а Киев готовит "жесткий" удар по Западу

Ростислав Ищенко: Россия нашла на Украине новое "пушечное мясо", а Киев готовит "жесткий" удар по Западу - 13.04.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия нашла на Украине новое "пушечное мясо", а Киев готовит "жесткий" удар по Западу

Пока у Украины есть возможность ремонтировать свою энергетику, она хоть как-то будет работать. Другое дело, что эти возможности все равно ограничены. Проблема не в том, что у Киева не хватает деталей. У него ограничено количество и качество ремонтных бригад

2024-04-13T07:45

2024-04-13T07:45

2024-04-13T07:45

интервью

россия

украина

энергетика

запад

общество

мобилизация

киев

сво

иностранные наемники

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Это как на фронте. Чтобы фронт не рухнул, Украина посылает туда пушечное мясо. Но пушечное мясо надо посылать быстрее, чем оно расходуется на фронте. Украина это делать не успевает. И если Украина будет чинить свою энергетику медленнее, чем она разрушается, она будет более основательно разрушаться, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, Верховная Рада во втором чтении приняла закон о мобилизации. К чему эта формальность, если мобилизацию ненавидят заочно еще до того, как был принят этот закон?- Мало ли, кто не любит мобилизацию. Во всех странах есть мобилизация. Украина воюет, победить хочет. Как же без мобилизации? Поскольку мобилизация на Украине идет плохо, это значит, что закон несовершенен. Надо его усовершенствовать, чтобы шла хорошо. Вот они его и совершенствуют.- В таком случае, как вы объясняете, что в социальных сетях сейчас полно бравирования со стороны тех, кто сумел избежать мобилизации? Это странно для воюющей страны, где была серьезная патриотическая накачка.- Социальные сети не являются срезом общества. Мы можем говорить о каких-то тенденциях. Но мы не знаем, насколько они распространены.Все последние опросы показывают, что большинство украинцев не хотят воевать лично, но хотят, чтобы воевала страна. Но сделать так, чтобы воевала страна, а ты лично не воевал, как правило, не получается. Поэтому им придется смириться с мобилизацией.Хотя мобилизация шла и без этого закона. Просто под нынешнее нарушение закона Украина подводит законодательную базу. Если вас раньше могли поймать на улице и отправить на фронт незаконно, то теперь их будут ловить и отправлять на фронт по закону. Лично для них ничего не изменилось. Украинцев отправят на фронт, где их убьют, если они не успеют сдаться в плен.В этом смысле я не понимаю ажиотажа вокруг закона о мобилизации. Ничего нового на Украине не произошло.- ВКС РФ начали уничтожать крупнейшие на Украине ТЭС. Насколько еще хватит запаса прочности ее энергетической системы, которая досталась ей в наследство от Советского Союза?- Запаса прочности советской энергетической системы не хватит и на пять минут, если ее разбомбить вдребезги. Просто Украина закупает для нее детали и ремонтирует ее. И так в любой стране.Напомню, что когда во время Великой Отечественной войны наши предки прокладывали рельсы, прилетала немецкая авиация и бомбила там все. Потом приехала ремонтная команда и проложила новые рельсы. Железная дорога снова заработала.Повторюсь, неважно, советская на Украине инфраструктура или антисоветская. Пока ее можно ремонтировать, она работает. Если ее не ремонтировать, ее даже не надо будет бомбить. Рано или поздно она выйдет из строя. Например, в украинских городах давно выходят из строя коммунальные коммуникации и мосты без всяких войн и потрясений.Пока у Украины есть возможность ремонтировать свою энергетику, она хоть как-то будет работать. Другое дело, что эти возможности все равно ограничены. Проблема не в том, что у Киева нее не хватает деталей. У него ограничено количество и качество ремонтных бригад.Это как на фронте. Чтобы фронт не рухнул, Украина посылает туда пушечное мясо. Но пушечное мясо надо посылать быстрее, чем оно расходуется на фронте. Украина это делать не успевает. Поэтому у нее фронт рушится.И если Украина будет чинить свою энергетику медленнее, чем она разрушается, она будет разрушаться более основательно.- А это уничтожение инфраструктуры может привести к прочищению мозгов у украинского общества?- Нет. В Африке воюют без света и без канализации. И чем меньше канализации и света, тем меньше воюют. Люди понимают, что и на войне, и дома у них нет канализации и света, но на войне хотя бы кормят. Поэтому чем меньше в стране материальных благ, тем лучше она воюет.Так что отключение света на Украине теоретически может вызвать не только новую волну беженцев в Европу (все равно их не пропустят через границу), но и набор новых дикарей в армию. Просто потому, что там будут кормить.- Если продолжать эту ассоциацию, возможна ли ситуация, когда основным товаром на остатках Украины станут украинские наемники, которых страны будут брать на работу для участия в разных конфликтах?- Нет. Потому что остатки Украины все равно будут находиться не в Африке, а в Европе. Ни Россия, ни Запад не любят, когда рядом с ними находятся обормоты, промышляющие терроризмом и войной. Такого рода Тортуги в очагах цивилизации быстро гасят.Кроме того, и Россия, и Запад рассматривают Украину как предполье. Россия рассматривает Украину как оборонительное предполье, отодвигающее ее границы в сторону Запада. А Запад рассматривает Украину как плацдарм для нападения на Россию. Но и те, и другие планируют на территории Украины размещать свои войска. Эти войска надо обслуживать, что невозможно без местного населения, которому тоже надо как-то жить.Поэтому не надо думать, что территорию Украины обнесут колючей проволокой. Ее приведут в нормальное состояние.Да, какая-то часть украинцев, бежавшая за рубеж от российской армии, может составлять какой-то контингент для наемников. Но сейчас в Европу бежали 10 миллионов украинцев. Много из них становятся наемниками?Я недавно читал интервью украинской телеведущей Ольги Фреймут, которая возмущалась тем, что на Украине стараются избежать мобилизации. Она говорит: "Это позор, что у нас в стране много уклонистов. Слава богу, не все такие. И мы с мужем в Лондоне рассказываем англичанам, что есть порядочные украинцы, которые воюют". И если Фреймут вместе с мужем даже не находятся на Украине, с какой стати они поедут воевать в Африку?Подавляющая часть украинской эмиграции в Европе вся такая. Они живут на пособия.У меня есть знакомая, у которой родственники (москвичи по происхождению) живут в Швейцарии. Эти родственники рассказывали, что ходят в парикмахерскую к беженкам из Украины. Они нормально общаются, никаких конфликтов на политические темы между ними не было. Так вот эти беженки просто мечтают, чтобы война продолжалась как можно дольше. Потому что когда война закончится, их попросят на выход. А если они захотят остаться, им придется в течение десяти лет выплатить швейцарскому государству все, что они на них потратили.Так что незачем украинскому беженцу наниматься на войну. Война идет на Украине. Хочешь воевать – иди воюй.Если бы все эти 10 миллионов вооружились, их бы хоронить негде было. Там уже точно без атомной бомбы не обойдешься. Нет такого скоростного оружия, чтобы ты успевал их убивать быстрее, чем они могут до тебя добежать. Но они почему-то воевать не идут.- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. Осталась ли на Украине хоть какая-то дипломатия? И чем Кулеба реально может угрожать Европе?- Почему угрожать? Кулеба же сказал, что будет жестко просить, а не угрожать.Представьте, что мы соседи. Я зашел к вам в квартиру. Я говорю: "У вас на столе лежит интересная книжка. Дайте, пожалуйста, ее почитать". Вы не дали. Тогда я говорю: "Если вы не дадите мне эту интересную книжку, то когда другие соседи придут вам бить морду, я вас защищать не буду". Это и есть жесткая дипломатия.Украина говорит: "Мы последний бастион. После нас Россия пойдет завоевывать Европу. Если вы не хотите воевать на европейской территории, срочно пришлите нам деньги, войска и оружие".У Украины есть еще один аргумент. Пока они его используют редко, но могут использовать активнее.Их официальные нацики уже говорят: "Если вы не дадите нам оружие, мы объединимся с Россией и нападем на Европу". Вообще-то Россия не собирается с ними объединяться. Но они почему-то уверены, что мы собираемся нападать на Европу, чтобы вывезти оттуда унитазы и украсть асфальт.И я не исключаю, что киевский режим так и скажет Западу: "Если вы не хотите нам помогать, к власти на Украине придут те, кто собирается объединиться с Россией и отправиться в поход за стиральными машинами, а то у русских уже чипы для ракет закончились".- Анонсирована мирная конференция по Украине в Швейцарии. Россия заранее сказала, что на эту конференцию приходить не собирается. И все-таки, может ли там быть запущен хоть какой-то мирный процесс? Может ли Украина согласиться на переговоры без команды США?- Конференция запланирована на 15-16 июня. До нее еще много времени. Не факт, что она вообще состоится. Подобные мероприятия уже дважды откладывались, потому что не могли набрать желающих в ней поучаствовать. Зачем нам сейчас обсуждать ее детали? Хотят провести – пусть проводят. Чем бы дитя не тешилось.И потом, какой кусок от Украины останется к июню? А если к июню вообще не будет Украины, о чем тогда будет конференция? Возможно, что в этом случае Россия будет на ней присутствовать, чтобы юридически оформить фактическую ликвидацию Украины. А что в это время будет происходить на самой Украине? Может быть, туда надо будет гуманитарную помощь возить, чтобы они с голоду не умерли.Так что до июня еще дожить надо.- Мне история с этой конференцией напоминает историю с законом о мобилизации. Оттуда убрали часть, касающуюся демобилизации. За нее обещают проголосовать через восемь месяцев. Хотя, вероятно, через восемь месяцев голосовать будет вообще не за кого.- Сама по себе постановка вопроса о демобилизации во время мобилизации идиотская.Обычно демобилизация происходит или после окончания боевых действий, или на заключительном этапе войны, когда вы понимаете, что ваша армия слишком большая, чтобы держать под ружьем столько человек, потому что врага вы добьете и так.Украина проигрывает войну. У нее на фронте не хватает людей. И когда в этих условиях она обещает демобилизовать всех, кто отслужил 36 месяцев, она просто-напросто дурит народ. У нее это хорошо получается.Поэтому неважно, когда Рада собирается голосовать за эту поправку. Через восемь месяцев или через восемьдесят месяцев. Обещать – не значит жениться.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240410/1054423577.html

https://ukraina.ru/20240409/1054405332.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, энергетика, запад, общество, мобилизация, киев, сво, иностранные наемники