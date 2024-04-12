Покушение на Прозорова. Итоги 12 апреля на Украине - 12.04.2024 Украина.ру
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Покушение на Прозорова. Итоги 12 апреля на Украине
Покушение на Прозорова. Итоги 12 апреля на Украине - 12.04.2024 Украина.ру
Покушение на Прозорова. Итоги 12 апреля на Украине
В Москве взорвали автомобиль с бывшим сотрудником СБУ Василием Прозоровым
2024-04-12T18:00
2024-04-12T18:39
хроники
эксклюзив
василий малюк
украина
москва
василий прозоров
сбу
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О взрыве автомобиля на севере Москвы стало известно около часа дня."В Москве взорвался чёрный внедорожник, как только водитель включил зажигание. Мужчина выжил, с ним работают врачи. Авто осматривают специалисты. По информации SHOT, около часа назад прозвучал взрыв на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Владелец Toyota Land Cruiser Prado завёл машину, и она тут же взорвалась. У мужчины травмы ног, его осматривают врачи. Эпицентр взрыва находился под водительским местом. Работают полиция и спасатели", — сообщил в 13:06 телеграм-канал SHOT.Поначалу одной из версий относительно причин произошедшего был взрыв газовой трубы."Момент взрыва Toyota Land Cruiser Prado в Москве. Из предполагаемых причин — СВУ или прорыв подземной газовой трубы. На кадрах видно, как мужчина садится во внедорожник, и через несколько секунд машина слегка подпрыгивает и теряется в облаке дыма. По словам местных жителей, на Коровинском шоссе проходили земляные работы и прокладка газопровода", — писал в 13:51 телеграм-канал Mash.За минуту до этого телеграм-канал SHOT опубликовал видео взрыва с другого ракурса."Публикуем момент взрыва внедорожника в Москве. На эксклюзивных кадрах SHOT видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя. Мужчина госпитализирован. Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощным и громким. Повреждены две соседние машины: БМВ и "Инфинити". Сотрудники осматривают другие машины на парковке на наличие СВУ", — отмечалось в публикации канала.Позднее стала известна личность пострадавшего."Владельцем "Тойоты", взорвавшейся в Москве, оказался бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. На видео он сидит на багажнике своего авто сразу после взрыва. Основная версия следствия: сразу после того, как он включил зажигание, сработало заложенное СВУ. Много лет Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе конфликта в Донбассе. Несколько лет назад он переехал в Россию. В Службе безопасности Украины он работал до 2018 года", — сообщил в 14:32 телеграм-канал SHOT.Прозоров среди прочего известен тем, что в 2019 году он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о преступлениях СБУ и ряда националистических формирований. Так, он рассказал о тайной тюрьме СБУ под названием "Библиотека", действовавшей в аэропорту Мариуполя. Бывший сотрудник СБУ привёл доказательства существования этой тюрьмы, где пытками занимались в том числе и боевики запрещённого в РФ "Азова"*.В России расценили случившееся как очередной теракт Службы безопасности Украины."Очередной теракт СБУ в Москве", — отметил, в частности, публицист Сергей Мардан.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал, что произошедшее свидетельствует: Украина не намерена останавливать свою террористическую деятельность."Кадры подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова на севере Москвы и его последствий. Он с 2014 года взаимодействовал с российскими спецслужбами, передавал информацию об агрессии Киева на Донбасс. В 2018 году был уволен из СБУ, где был старшим консультантом одного из отделов штаба Антитеррористического центра якобы из-за служебного несоответствия. Переехал в Россию. Судя по видео и первым данным, сработало взрывное устройство, когда он попытался завести машину. Прозоров выжил, госпитализирован, угрозы жизни нет. Еще одно неудачное покушение. Но сам его факт говорит о том, что Украина свою террористическую практику прекращать не намерена", — указал Царёв.Политолог и историк Лев Вершинин отметил, что в условиях отсутствия охоты за руководством украинских спецслужб последние чувствуют полную безнаказанность."Всё как всегда. Если где-то кто-то не взрывается, то где-то кто-то обязательно взорвётся. И это не мое субъективное мнение, а закон природы", — указал он, комментируя взрыв в Москве.Ранее глава СБУ Василий Малюк** в интервью ICTV детально описал совершённые в России теракты, в результате которых были погибшие."Официально мы этого (участия СБУ. — Ред.) признавать не будем. Но вместе с тем я расскажу вам отдельные детали. С кого начнём? Кива? ...Оружие калибром 9Х19, короткая, нарезная. Сработали в район грудной клетки с дальнейшим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда с местом своего постоянного жительства в Подмосковье. Это касательно Кивы. Татарский (военкор Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. — Ред.)... там (в статуэтке. — Ред.) было 400 г термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Тут всё понятно. Прилепин... ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание противотанковой мины... Горенко — генпрокурор ЛНР... взорвался в своём кабинете со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в окно влетела. 800 г С4, т. е. пластида, было в кабинете", — отметил Малюк 25 марта.По его словам, о подобных терактах можно говорить ещё долго."Но официально вам могу сказать: Служба безопасности Украины никак это (убийства Фомина, Кивы, Шубина (телохранитель и водитель Прилепина. — Ред.), Горенко, покушение на Прилепина. — Ред.) не прокомментирует никогда", — подчеркнул Малюк**.До этого он всё же взял на СБУ ответственность за теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек, в том числе использованный "втёмную" водитель грузовика, в котором было спрятано взрывное устройство."Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22 года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками, — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22 года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", — хвастался Малюк**.При этом западные СМИ пытались убедить читателей, что спецслужбы США и других стран Запада якобы негативно отнеслись к совершённым украинскими спецслужбами на территории России терактам. Однако судя по тому, что взрывы и покушения продолжаются, украинские спецслужбы не намерены сокращать террористическую активность на территории России.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.** Внесён в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240412/1054472644.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, василий малюк, украина, москва, василий прозоров, сбу
Хроники, Эксклюзив, Василий Малюк, Украина, Москва, Василий Прозоров, СБУ

Покушение на Прозорова. Итоги 12 апреля на Украине

18:00 12.04.2024 (обновлено: 18:39 12.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Москве взорвали автомобиль с бывшим сотрудником СБУ Василием Прозоровым
О взрыве автомобиля на севере Москвы стало известно около часа дня.
"В Москве взорвался чёрный внедорожник, как только водитель включил зажигание. Мужчина выжил, с ним работают врачи. Авто осматривают специалисты. По информации SHOT, около часа назад прозвучал взрыв на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Владелец Toyota Land Cruiser Prado завёл машину, и она тут же взорвалась. У мужчины травмы ног, его осматривают врачи. Эпицентр взрыва находился под водительским местом. Работают полиция и спасатели", — сообщил в 13:06 телеграм-канал SHOT.
Поначалу одной из версий относительно причин произошедшего был взрыв газовой трубы.
"Момент взрыва Toyota Land Cruiser Prado в Москве. Из предполагаемых причин — СВУ или прорыв подземной газовой трубы. На кадрах видно, как мужчина садится во внедорожник, и через несколько секунд машина слегка подпрыгивает и теряется в облаке дыма. По словам местных жителей, на Коровинском шоссе проходили земляные работы и прокладка газопровода", — писал в 13:51 телеграм-канал Mash.
За минуту до этого телеграм-канал SHOT опубликовал видео взрыва с другого ракурса.
"Публикуем момент взрыва внедорожника в Москве. На эксклюзивных кадрах SHOT видно, что машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя. Мужчина госпитализирован. Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощным и громким. Повреждены две соседние машины: БМВ и "Инфинити". Сотрудники осматривают другие машины на парковке на наличие СВУ", — отмечалось в публикации канала.
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Позднее стала известна личность пострадавшего.
"Владельцем "Тойоты", взорвавшейся в Москве, оказался бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. На видео он сидит на багажнике своего авто сразу после взрыва. Основная версия следствия: сразу после того, как он включил зажигание, сработало заложенное СВУ. Много лет Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе конфликта в Донбассе. Несколько лет назад он переехал в Россию. В Службе безопасности Украины он работал до 2018 года", — сообщил в 14:32 телеграм-канал SHOT.
Прозоров среди прочего известен тем, что в 2019 году он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о преступлениях СБУ и ряда националистических формирований. Так, он рассказал о тайной тюрьме СБУ под названием "Библиотека", действовавшей в аэропорту Мариуполя. Бывший сотрудник СБУ привёл доказательства существования этой тюрьмы, где пытками занимались в том числе и боевики запрещённого в РФ "Азова"*.
В России расценили случившееся как очередной теракт Службы безопасности Украины.
"Очередной теракт СБУ в Москве", — отметил, в частности, публицист Сергей Мардан.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал, что произошедшее свидетельствует: Украина не намерена останавливать свою террористическую деятельность.
"Кадры подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова на севере Москвы и его последствий. Он с 2014 года взаимодействовал с российскими спецслужбами, передавал информацию об агрессии Киева на Донбасс. В 2018 году был уволен из СБУ, где был старшим консультантом одного из отделов штаба Антитеррористического центра якобы из-за служебного несоответствия. Переехал в Россию. Судя по видео и первым данным, сработало взрывное устройство, когда он попытался завести машину. Прозоров выжил, госпитализирован, угрозы жизни нет. Еще одно неудачное покушение. Но сам его факт говорит о том, что Украина свою террористическую практику прекращать не намерена", — указал Царёв.
Политолог и историк Лев Вершинин отметил, что в условиях отсутствия охоты за руководством украинских спецслужб последние чувствуют полную безнаказанность.
"Всё как всегда. Если где-то кто-то не взрывается, то где-то кто-то обязательно взорвётся. И это не мое субъективное мнение, а закон природы", — указал он, комментируя взрыв в Москве.
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Ранее глава СБУ Василий Малюк** в интервью ICTV детально описал совершённые в России теракты, в результате которых были погибшие.
"Официально мы этого (участия СБУ. — Ред.) признавать не будем. Но вместе с тем я расскажу вам отдельные детали. С кого начнём? Кива? ...Оружие калибром 9Х19, короткая, нарезная. Сработали в район грудной клетки с дальнейшим контрольным выстрелом в голову, и он остался навсегда с местом своего постоянного жительства в Подмосковье. Это касательно Кивы. Татарский (военкор Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский. — Ред.)... там (в статуэтке. — Ред.) было 400 г термобара, и сработало как бритва по отношению к нему. Тут всё понятно. Прилепин... ехал на свою дачу, и по дороге произошло срабатывание противотанковой мины... Горенко — генпрокурор ЛНР... взорвался в своём кабинете со своим заместителем. Кстати, долгое время они думали, что ракета в окно влетела. 800 г С4, т. е. пластида, было в кабинете", — отметил Малюк 25 марта.
По его словам, о подобных терактах можно говорить ещё долго.
о официально вам могу сказать: Служба безопасности Украины никак это (убийства Фомина, Кивы, Шубина (телохранитель и водитель Прилепина. — Ред.), Горенко, покушение на Прилепина. — Ред.) не прокомментирует никогда", — подчеркнул Малюк**.
До этого он всё же взял на СБУ ответственность за теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек, в том числе использованный "втёмную" водитель грузовика, в котором было спрятано взрывное устройство.
"Разработкой данного оперативного замысла и реализацией мы занялись ещё в марте 22 года и успешно мы его реализовали 8 октября того же года, на следующий день после дня рождения Путина. Это была непростая реализация, непростая разработка. Много тернистых путей нам пришлось пройти, чтобы всё успешно завершить. Работали мы СВП — самодельными взрывными устройствами, которые были закамуфлированы под рулоны с плёнками, — это та группа товаров, которая органично ехала сезонно в Крым осенью 22 года, поскольку температура воздуха падала и люди в теплицах начинали выращивать какие-то свои овощи. Да, использовали мы гексогеновую смесь специальную. Её общий вес был 14 тонн. В тротиловом эквиваленте это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам действительно РЭБами сбили русаки и поскольку там работали мощные РЭБы. И вы все помните то адское для врага утро, когда замысел мы реализовали. Это был первый этап той операции по Крымскому мосту. И я скажу откровенно: именно после этой операции топ-руководители западных спецслужб сказали: "Вы лучшие, мы снимаем шляпы", — хвастался Малюк**.
При этом западные СМИ пытались убедить читателей, что спецслужбы США и других стран Запада якобы негативно отнеслись к совершённым украинскими спецслужбами на территории России терактам. Однако судя по тому, что взрывы и покушения продолжаются, украинские спецслужбы не намерены сокращать террористическую активность на территории России.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.
** Внесён в список террористов и экстремистов.
 
ХроникиЭксклюзивВасилий МалюкУкраинаМоскваВасилий ПрозоровСБУ
 
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