Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Принятый на Украине закон о мобилизации - один из самых либеральных в мире. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин
Он отметил, что принятый парламентом законопроект, якобы, подразумевает социальные гарантии, мотивационный пакет и "прозрачную систему отсрочек".
Он попытался убедить в том, что закон приняли, чтобы "обновить военно-учетные данные".
"Если сравнить законы о мобилизации стран мира - у нас один из самых либеральных с точки зрения отсрочек. Большой мотивационный пакет, который будет побуждать мужчин идти на контрактную службу по специальности", - заявил Копытин.
Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. "За" проголосовали 283 депутата.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Вчера, 11:42"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернутВерховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале