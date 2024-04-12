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Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине

Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине - 12.04.2024 Украина.ру

Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине

Принятый на Украине закон о мобилизации - один из самых либеральных в мире. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин

2024-04-12T16:32

2024-04-12T16:32

2024-04-12T16:32

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демобилизация

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Он отметил, что принятый парламентом законопроект, якобы, подразумевает социальные гарантии, мотивационный пакет и "прозрачную систему отсрочек".Он попытался убедить в том, что закон приняли, чтобы "обновить военно-учетные данные".Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. "За" проголосовали 283 депутата.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".

https://ukraina.ru/20240411/1054440707.html

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новости, украина, владимир зеленский, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, демобилизация