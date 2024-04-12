Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине - 12.04.2024 Украина.ру
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Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине
Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине - 12.04.2024 Украина.ру
Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине
Принятый на Украине закон о мобилизации - один из самых либеральных в мире. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин
2024-04-12T16:32
2024-04-12T16:32
новости
украина
владимир зеленский
рада
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация
демобилизация
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Он отметил, что принятый парламентом законопроект, якобы, подразумевает социальные гарантии, мотивационный пакет и "прозрачную систему отсрочек".Он попытался убедить в том, что закон приняли, чтобы "обновить военно-учетные данные".Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. "За" проголосовали 283 депутата.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
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новости, украина, владимир зеленский, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, демобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, демобилизация

Очень либеральным назвали в Раде закон об ужесточении мобилизации на Украине

16:32 12.04.2024
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Принятый на Украине закон о мобилизации - один из самых либеральных в мире. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин
Он отметил, что принятый парламентом законопроект, якобы, подразумевает социальные гарантии, мотивационный пакет и "прозрачную систему отсрочек".
Он попытался убедить в том, что закон приняли, чтобы "обновить военно-учетные данные".

"Если сравнить законы о мобилизации стран мира - у нас один из самых либеральных с точки зрения отсрочек. Большой мотивационный пакет, который будет побуждать мужчин идти на контрактную службу по специальности", - заявил Копытин.

Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. "За" проголосовали 283 депутата.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
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"Подписали себе приговор": Верховная Рада приняла закон о мобилизации, с фронта людей не вернутВерховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, демобилизацию с фронта он не предусматривает. Об этом сообщил 11 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
 
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