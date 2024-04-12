Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду
ЕС и США не выделяют деньги на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии. Там намекают, что нужно обходиться собственными средствами. Запад не заинтересован в пророссийском анклаве в Карпатском регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Конечно, Вашингтон не заинтересован в пророссийском анклаве Гагаузии в Карпатском регионе. Вероятно, что президенту Молдавии Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса территориального образования, рассказал политолог.
"Начали с более простого — с экономической области. Стали применять тактику финансового удушения в надежде на то, что из-за ухудшения экономического положения в регионе начнутся протесты против местных руководителей. Но данное действие успехом не увенчалось. Перевести негатив с Кишинёва на Комрат не удалось", - подчеркнул Бардин.
Евросоюз и США не выделяют деньги на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии. Там намекают, что нужно обходиться собственными средствами, отметил эксперт.
В результате, Майе Санду нечего предложить Гагаузии. А ведь осенью президентские выборы в Молдавии и она планирует избраться во второй раз. Поэтому перед ней стоит очень сложная, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
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