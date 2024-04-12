https://ukraina.ru/20240412/1054463465.html

Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду

Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду - 12.04.2024 Украина.ру

Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду

ЕС и США не выделяют деньги на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии. Там намекают, что нужно обходиться собственными средствами. Запад не заинтересован в пророссийском анклаве в Карпатском регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T03:30

2024-04-12T03:30

2024-04-12T03:30

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Конечно, Вашингтон не заинтересован в пророссийском анклаве Гагаузии в Карпатском регионе. Вероятно, что президенту Молдавии Майе Санду поручено рассмотреть возможности ликвидации политических институтов Гагаузии с последующем лишением ее статуса территориального образования, рассказал политолог.Евросоюз и США не выделяют деньги на повышение экономического уровня в Молдавии и Гагаузии. Там намекают, что нужно обходиться собственными средствами, отметил эксперт.В результате, Майе Санду нечего предложить Гагаузии. А ведь осенью президентские выборы в Молдавии и она планирует избраться во второй раз. Поэтому перед ней стоит очень сложная, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html

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новости, гагаузия, молдавия, кишинёв, ес, нато, санду, евгения гуцул, экономика, ато, выборы, сша