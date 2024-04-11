"Укрэнерго" упрашивает жителей страны экономить – энергосистема не выдерживает баланс - 11.04.2024 Украина.ру
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"Укрэнерго" упрашивает жителей страны экономить – энергосистема не выдерживает баланс
"Укрэнерго" упрашивает жителей страны экономить – энергосистема не выдерживает баланс - 11.04.2024 Украина.ру
"Укрэнерго" упрашивает жителей страны экономить – энергосистема не выдерживает баланс
После очередного массированного обстрела российской армии компания "Укрэнерго" призвала жителей страны значительно сократить потребление электроэнергии. Ожидается, что это поможет энергосистеме безопасно пройти "трудный период", говорится в телеграм-канале компании
2024-04-11T19:20
2024-04-11T19:20
новости
россия
украина
киевская область
укрэнерго
трипольская тэс
сво
обстрелы
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В "Укрэнерго" напомнили, что сегодняшняя атака ВС РФ оказалась уже третьим обстрелом такого масштаба за 2024 год. "Во время двух предыдущих (прим.ред. - атак) также пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме – возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений, которые нанесла российская армия", – сказано в сообщении. Сегодня потребление электричества в некоторых регионах Украины не равно его производству. В связи со сложившейся ситуацией жителей страны просят уменьшить потребление электричества с 19:00 до 22:00, потому как это часы максимального спроса. "Не включайте в этот период мощные электроприборы, или пользуйтесь ими по очереди. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот трудный период", – призвали в "Укрэнерго". Напомним, 11 апреля российская армия уничтожила 100% оборудования Трипольской ТЭС в Киевской области. "Центрэнерго" полностью потеряла все свои мощности по генерации электроэнергии. Для восстановления станции нужны запчасти из Европы. Помимо этого, российские авиационные бомбы приземлились на Сумскую ТЭЦ, питавшую тепловой энергией 75% всех потребителей города. Власти Харькова сообщали, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь город.
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новости, россия, украина, киевская область, укрэнерго, трипольская тэс, сво, обстрелы
Новости, Россия, Украина, Киевская область, Укрэнерго, Трипольская ТЭС, СВО, обстрелы

"Укрэнерго" упрашивает жителей страны экономить – энергосистема не выдерживает баланс

19:20 11.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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После очередного массированного обстрела российской армии компания "Укрэнерго" призвала жителей страны значительно сократить потребление электроэнергии. Ожидается, что это поможет энергосистеме безопасно пройти "трудный период", говорится в телеграм-канале компании
В "Укрэнерго" напомнили, что сегодняшняя атака ВС РФ оказалась уже третьим обстрелом такого масштаба за 2024 год.
"Во время двух предыдущих (прим.ред. - атак) также пострадали тепловые и гидроэлектростанции. Их главная роль в энергосистеме – возможность быстро увеличивать производство электроэнергии утром и вечером, когда потребление стремительно растет. Сегодня некоторые из них не могут это делать из-за разрушений, которые нанесла российская армия", – сказано в сообщении.
Сегодня потребление электричества в некоторых регионах Украины не равно его производству. В связи со сложившейся ситуацией жителей страны просят уменьшить потребление электричества с 19:00 до 22:00, потому как это часы максимального спроса.

"Не включайте в этот период мощные электроприборы, или пользуйтесь ими по очереди. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот трудный период", – призвали в "Укрэнерго".

Напомним, 11 апреля российская армия уничтожила 100% оборудования Трипольской ТЭС в Киевской области. "Центрэнерго" полностью потеряла все свои мощности по генерации электроэнергии. Для восстановления станции нужны запчасти из Европы.
Помимо этого, российские авиационные бомбы приземлились на Сумскую ТЭЦ, питавшую тепловой энергией 75% всех потребителей города. Власти Харькова сообщали, что российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь город.
8 апреля, 23:14
РФ отрезает крупные промышленные районы Украины от электроснабжения – "Укрэнерго"Своими сокрушительными ударами по украинским объектам энергоснабжения Вооружённые силы России отрезают крупные промышленные города страны от электричества, заявила 8 апреля руководитель отдела коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян
 
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