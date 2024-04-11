РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
Военно-промышленный комплекс России производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс. Такое заявление в четверг сделал командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе США
"Они (русские. — Прим. ред.) превосходят страны НАТО по производству (артиллерийских снарядов. — Прим. ред.) в соотношении три к одному", — приводит его слова РИА Новости.
По словам Каволи, США следует передать Украине больше военной помощи, чем Киев получал ранее. Главком считает, что армия зависит от американских поставок, а производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей.
Помимо прочего, Каволи подчеркнул, что США якобы не намерены воевать с РФ, основная же задача главкома состоит в том, чтобы сдерживать агрессию и предотвращать конфликты.
Ранее сообщалось, что российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство ФАБов и ракет из-за чего ВС РФ оперативнее продвигаются в зоне спецоперации.
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