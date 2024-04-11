РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС - 11.04.2024 Украина.ру
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РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС
РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС - 11.04.2024 Украина.ру
РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС
Военно-промышленный комплекс России производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс. Такое заявление в четверг сделал командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе США
2024-04-11T18:33
2024-04-11T18:33
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По словам Каволи, США следует передать Украине больше военной помощи, чем Киев получал ранее. Главком считает, что армия зависит от американских поставок, а производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей.Помимо прочего, Каволи подчеркнул, что США якобы не намерены воевать с РФ, основная же задача главкома состоит в том, чтобы сдерживать агрессию и предотвращать конфликты. Ранее сообщалось, что российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство ФАБов и ракет из-за чего ВС РФ оперативнее продвигаются в зоне спецоперации.
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новости, россия, сша, украина, впк, производство, сво, спецоперация, война, конфликт, оружие, военная помощь, военная техника
Новости, Россия, США, Украина, ВПК, производство, СВО, Спецоперация, война, конфликт, оружие, военная помощь, военная техника

РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС

18:33 11.04.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Военно-промышленный комплекс России производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс. Такое заявление в четверг сделал командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе США
"Они (русские. — Прим. ред.) превосходят страны НАТО по производству (артиллерийских снарядов. — Прим. ред.) в соотношении три к одному", — приводит его слова РИА Новости.
По словам Каволи, США следует передать Украине больше военной помощи, чем Киев получал ранее. Главком считает, что армия зависит от американских поставок, а производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей.
Помимо прочего, Каволи подчеркнул, что США якобы не намерены воевать с РФ, основная же задача главкома состоит в том, чтобы сдерживать агрессию и предотвращать конфликты.
Ранее сообщалось, что российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство ФАБов и ракет из-за чего ВС РФ оперативнее продвигаются в зоне спецоперации.
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05:23
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Заголовок открываемого материала
18:33Золотая акция Кеннеди. Исход выборов президента США уже не зависит ни от Трампа, ни от Байдена
18:33РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС
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