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РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС

РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС - 11.04.2024 Украина.ру

РФ производит втрое больше снарядов, чем НАТО – Главком альянса в ЕС

Военно-промышленный комплекс России производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс. Такое заявление в четверг сделал командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в Конгрессе США

2024-04-11T18:33

2024-04-11T18:33

2024-04-11T18:33

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По словам Каволи, США следует передать Украине больше военной помощи, чем Киев получал ранее. Главком считает, что армия зависит от американских поставок, а производство снарядов в европейских странах отстает от потребностей.Помимо прочего, Каволи подчеркнул, что США якобы не намерены воевать с РФ, основная же задача главкома состоит в том, чтобы сдерживать агрессию и предотвращать конфликты. Ранее сообщалось, что российский военно-промышленный комплекс смог нарастить производство ФАБов и ракет из-за чего ВС РФ оперативнее продвигаются в зоне спецоперации.

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новости, россия, сша, украина, впк, производство, сво, спецоперация, война, конфликт, оружие, военная помощь, военная техника