https://ukraina.ru/20240411/1054437539.html

А так же изготовители суши и продавцы косметики. Кого на Украине бронируют от мобилизации

А так же изготовители суши и продавцы косметики. Кого на Украине бронируют от мобилизации - 11.04.2024 Украина.ру

А так же изготовители суши и продавцы косметики. Кого на Украине бронируют от мобилизации

В среду 10 апреля украинские СМИ обнародовали детали нового законопроекта о мобилизации, по которому на фронт хотят загнать почти всех, но есть нюансы.

2024-04-11T06:00

2024-04-11T06:00

2024-04-11T06:01

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купянск

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петр порошенко

кабмин

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Хотя командующий сухопутных войск Александр Павлюк на днях и говорил, что отсидеться не удастся никому, это не совсем так. Отсидеться удастся многим, в зависимости от личных интересов представителей украинской власти и суммы взятки владельцев бизнеса.В законопроекте бронировать от мобилизации можно сотрудников предприятий, которые признаны "критически важным бизнесом". Важным этот бизнес может быть не только в национальном масштабе, но и для конкретной общины, которая и должна принять соответствующее решение.На прошлой неделе украинцев позабавил факт, что забронировали работников передвижного цирка, а также футболистов пяти команд. В среду украинские журналисты сообщили, что бронировать сотрудников смогут также сеть магазинов "Приправка", сеть косметических магазинов "Ева", рыбный ресторан "Егерзунд", где любят заказывать суши и фаршированных кальмаров представители украинской элиты. Обычный украинец может там разве что поглазеть на цены в меню.Бронь получает сеть строительных супермаркетов "Эпицентр", которым владеет семья украинских миллиардеров Герег. Пивзавод "Оболонь" тоже оказался критически важным и попал в список.Немало в нем и украинских СМИ, без которых рядовые украинцы могли бы отдохнуть от националистической пропаганды. Бронировать сотрудников могут телеканалы "1+1", где в свое время развлекал зрителей Зеленский, "5" канал Петра Порошенко, "МирTV", а также ТОВ "Кинокот", принадлежащее бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко, который сейчас курирует строительство фортификаций.Освобождают от мобилизации около двух тысяч деятелей, как-то связанных с украинской культурой, но никому не известных, кроме разве что их родственников. Украинские эксперты допускают, что в поименном списке находятся родственники и любовницы авторов списка.В списке также работники табачной компании ФилипМорис и Тэдис, но другие табачные компании почему-то в него не попали.У украинцев возникают вопросы, почему одни табачные компании могут забронировать сотрудников, а другие нет. Чем одни футбольные команды лучше других. Какие критерии действовали при выборе рыбных ресторанов и магазинов косметики.Бронь получили также бенефициарные собственники предприятий, а это значит, что практически все крупные бизнесмены Украины не будут мобилизованы.В списке также сотрудники всех силовых ведомств: Нацполиции, НАБУ, прокуратуры, исполнительной службы. "По сути Зеленский полностью ограничил от войны фактически весь украинский политический аппарат, а также сотрудников правоохранительных органов. Это своеобразный "антимайданный" ход, направленный на "удовлетворение" киевской элиты", - комментирует список украинский телеграм-канал "Черный квартал".Проще говоря, Зеленскому необходимы штыки, на которых он сможет удержаться, если вдруг разбитое войско побежит на Киев. К тому же, обеспечивать отлов и показательные процессы над уклонистами тоже кому-то надо.Список составляли под руководством Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник 9 апреля заявил на заседании Кабмина, что поручил внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных, ввернув для убедительности "умное" слово. "Эффективная оборона — это синергия усилий фронта и тыла", - сказал Шмыгаль, подчеркнув, что мобилизация должна быть справедливой, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему одних забронировали, а других нет."Синергия" проявилась на следующий день в бронировании официантов элитного ресторана и сотрудников пропагандистских телеканалов.Предыдущий список, опубликованный в марте, вызвал не меньше вопросов и нареканий. Критически важными для экономики и национальной безопасности Украины стали: разведение верблюдов, составление каталогов и компьютерных программ, а также космический транспорт. В списке не было предприятий машиностроения и обработки продукции, что выглядело бы логично.В обновленном списке логики еще меньше. Однако здесь не стоит принимать за чистую монету понятия "критическая важность для экономики" или "национальная безопасность". Некоторые чиновники и олигархи забронировали свой бизнес, сделав тем самым своих сотрудников бесправными рабами, которые могут теперь работать задаром, если не хотят ловить осколки ФАБов под Купянском.В значительной мере критерием отбора является банальная взятка, которую владельцы одних предприятий успели занести в Кабмин или Офис президента, а другие – нет. К тому же, если в список попали лишь некоторые футбольные клубы и отдельные элитные рестораны, то это сигнал оставшимся, чтобы они не жадничали и поспешили тоже стать "критически важными".

https://ukraina.ru/20240411/1054419372.html

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украина, киев, купянск, владимир зеленский, денис шмыгаль, петр порошенко, кабмин, офис президента, нацполиция, эксклюзив