https://ukraina.ru/20240411/1054434144.html
Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину - 11.04.2024 Украина.ру
Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
Румыния и Польша могут завести свои контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят свои войска на территорию Западной Украины под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом там и останутся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T04:10
2024-04-11T04:10
2024-04-11T04:10
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Вероятно, страны НАТО хотят ввязаться в украинский конфликт по собственной инициативе, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с некоторыми из них двусторонние соглашения, сообщил аналитик.Наиболее близки к такому решению Франция, Румыния и Польша. Возможно, Чехия тоже примет участие. Еще может символически поучаствовать Прибалтика, отправив на Украину по 20 человек, добавил эксперт.А Румыния и Польша могут завести свои контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят войска на ее территорию под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом они там и останутся, добавил он.Остатки территории они хотят взять под свой протекторат, а потом по мере исчезновения украинского государства Польша и Румыния включат их в свой состав, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html
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польша
румыния
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, польша, румыния, юрий баранчик, нато, армия, война, западная украина, великобритания
Новости, Франция, Польша, Румыния, Юрий Баранчик, НАТО, Армия, война, Западная Украина, Великобритания
Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
Румыния и Польша могут завести свои контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят свои войска на территорию Западной Украины под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом там и останутся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Вероятно, страны НАТО хотят ввязаться в украинский конфликт по собственной инициативе, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с некоторыми из них двусторонние соглашения, сообщил аналитик.
Наиболее близки к такому решению Франция, Румыния и Польша. Возможно, Чехия тоже примет участие. Еще может символически поучаствовать Прибалтика, отправив на Украину по 20 человек, добавил эксперт.
"С Францией все понятно. Нам достаточно вспомнить события 100-летней давности. Во время Гражданской войны интервенция была оформлена под флагами Антанты. Тогда Франция и Великобритания распределяли зоны ответственности на территории бывшей Российской Империи", - подчеркнул Баранчик.
А Румыния и Польша могут завести свои контингенты в процессе распада украинского государства. Они отправят войска на ее территорию под предлогом "защиты от российской угрозы", но потом они там и останутся, добавил он.
Остатки территории они хотят взять под свой протекторат, а потом по мере исчезновения украинского государства Польша и Румыния включат их в свой состав, заключил собеседник издания.