Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол" - 11.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240411/1054422410.html
Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол" - 11.04.2024 Украина.ру
Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении армии РФ обязательно есть пилоты, которые прошли специальную подготовку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T04:00
2024-04-11T04:00
новости
россия
бпла
дроны
рэб
беспилотники
вс рф
огневые позиции
сво
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg
Кроме РЭБ, других эффективных средств борьбы с беспилотниками нет. Противостоять электронике способна только электроника. Конечно, бойцы сбивают дроны, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти, рассказал военный.Что касается систем РЭБ, то нужно добиться, чтобы над каждой позицией ВС РФ и огневой точкой был "купол", а каждый автомобиль был оснащен мобильной станцией. Это идеальный вариант, добавил командир.Раньше в России в принципе не была развита беспилотная авиация, а теперь, когда страна оказалась в изоляции, мы только начинаем нагонять это производство. Возможно, пока мы отстаем в количестве БПЛА, но уж точно не в их качестве, отметил Викинг.Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении армии РФ обязательно есть пилоты, которые прошли специальную подготовку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054402251.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48360dcfe5f0b664bb88dcd44d770a79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, бпла, дроны, рэб, беспилотники, вс рф, огневые позиции, сво, авиация
Новости, Россия, БПЛА, дроны, РЭБ, беспилотники, ВС РФ, огневые позиции, СВО, авиация

Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"

04:00 11.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении армии РФ обязательно есть пилоты, которые прошли специальную подготовку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
Кроме РЭБ, других эффективных средств борьбы с беспилотниками нет. Противостоять электронике способна только электроника. Конечно, бойцы сбивают дроны, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти, рассказал военный.
Что касается систем РЭБ, то нужно добиться, чтобы над каждой позицией ВС РФ и огневой точкой был "купол", а каждый автомобиль был оснащен мобильной станцией. Это идеальный вариант, добавил командир.
Раньше в России в принципе не была развита беспилотная авиация, а теперь, когда страна оказалась в изоляции, мы только начинаем нагонять это производство. Возможно, пока мы отстаем в количестве БПЛА, но уж точно не в их качестве, отметил Викинг.
Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении армии РФ обязательно есть пилоты, которые прошли специальную подготовку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
Юрий Баранчик интервью
Вчера, 06:04
Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войскНаша основная задача, чтобы между Россией и странами НАТО не было никакой серой зоны, откуда бы осуществлялись атаки на нашу территорию, а НАТО бы постоянно говорила: "Это не мы". Мы должны ликвидировать эту территорию
 
НовостиРоссияБПЛАдроныРЭБбеспилотникиВС РФогневые позицииСВОавиация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
04:55Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы
04:50Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
04:47Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
04:40"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
04:30Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
04:20"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи
04:10Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
04:00Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
03:40"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
03:30Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов
03:20Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ
03:10Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
03:00Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ
23:57Ракетный удар Ирана по Израилю неминуем, предупреждают США
23:39Обстрел ВСУ лишил жизни офицера пресс-службы МО под Кременной, ещё два человека пострадали
23:13"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост
22:50Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко"
22:25Байден рассказал когда на Украине завершатся боевые действия
22:05Армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении 10 к 1, предупредил генерал США
Лента новостейМолния