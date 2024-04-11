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Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"

Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол" - 11.04.2024 Украина.ру

Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"

Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении армии РФ обязательно есть пилоты, которые прошли специальную подготовку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный

2024-04-11T04:00

2024-04-11T04:00

2024-04-11T04:00

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Кроме РЭБ, других эффективных средств борьбы с беспилотниками нет. Противостоять электронике способна только электроника. Конечно, бойцы сбивают дроны, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти, рассказал военный.Что касается систем РЭБ, то нужно добиться, чтобы над каждой позицией ВС РФ и огневой точкой был "купол", а каждый автомобиль был оснащен мобильной станцией. Это идеальный вариант, добавил командир.Раньше в России в принципе не была развита беспилотная авиация, а теперь, когда страна оказалась в изоляции, мы только начинаем нагонять это производство. Возможно, пока мы отстаем в количестве БПЛА, но уж точно не в их качестве, отметил Викинг.Если два года назад мало кто понимал аббревиатуру FPV, то сегодня в каждом подразделении армии РФ обязательно есть пилоты, которые прошли специальную подготовку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, бпла, дроны, рэб, беспилотники, вс рф, огневые позиции, сво, авиация