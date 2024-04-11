https://ukraina.ru/20240411/1054419372.html

"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации"

"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации" - 11.04.2024 Украина.ру

"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации"

В украинском экспертном сообществе обсуждают далеко идущие последствия усиления мобилизации и думают над тем, насколько это изменит страну.

2024-04-11T05:34

2024-04-11T05:34

2024-04-11T05:34

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украина

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оцифровка

соскин

олег царев

игорь мосийчук

политика

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На Украине продолжают спорить о том, хотят ли простые украинцы воевать и правильно ли власть заставляет их это делать. Тем более, что сама власть уже без пяти минут неправильная. Как напомнил в свое видеоблоге экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, президентские выборы должны были состояться 31 марта, но не состоялись."Де-факто он (Зеленский — Ред.) уже не президент, де-юре — по Конституции - он перестанет им быть 20 мая этого года", - сказал эксперт.Он отметил, что скоро заканчивается и срок военного положения. И вот в таких условиях депутатам Верховной Рады решительно нечем больше заняться, как принимать так называемый закон об ужесточении мобилизации.Соскин подчеркнул, что это закон называют "законом о могилизации", и не зря: есть информация, что в некоторых населенных пунктах Украины уже не осталось мужчин трудоспособного возраста."Главная цель какая… То есть, Зеленский проложил к этому дорогу, к государственному рабству. Сегодня их группа взяла под контроль командные высоты в государстве, установлена диктатура, информационная диктатура", - заявил политолог.Он рассказал о некоторых секретах информационной кухни киевского режима, о методах, применяемых властью для мотивации работников государственных СМИ. В частности, единого телемарафона, где есть задержки с выплатой зарплат."Чем их решили мотивировать? Что им будут давать бронь, то есть, их не будут посылать на бойню, на фронт. И они должны этому радоваться, что они не идут на фронт, живы и работают без зарплат. В XXI веке, вдумайтесь!". - поведал Соскин, назвав такой подход "античеловеческим" и "иезуитским"."Ты радуйся просто, что ты жив, когда других уже отправили туда, на кладбище… Ну нет тебе зарплаты, не хватило на зарплату, надо Зеленского содержать, их Офис (президента — Ред.), Ермака там, чтобы у них было и на чай, и на молочко. А ты радуйся, что ты просто жив. Если это не диктатура, то что такое диктатура, объясните", - сказал эксперт.Бронью для сотрудников единого телемарафона удивлен и экс-депутат Верховной Рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук*. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту**, получается, что государство торгует бронью — вот получите ее вместо зарплаты.Бронь от мобилизации получают не только создатели телемарафона, но и часть работников культуры. По мнению Олега Соскина, таким образом власть намерена держать деятелей культуры и медиа на крючке - "вы бронируетесь от мобилизации, но, пожалуйста, ротик свой зашейте против власти, вы должны ездить и говорить, какая славная власть на Украине".Политолог отметил, что в антиконституционном законе об усилении мобилизации власть нашла новые способы принуждения — штрафы, невыплата которых повлечет в конечном итоге потерю имущества. Но выехавший народ тоже найдет способы сопротивления — например, это переписывание имущества на родственников или выход из украинского гражданства.Те, кто остается в стране, тоже будут искать выход и в конце концов найдут, уверен Соскин. Он посоветовал депутатам Рады хорошо подумать над тем, смогут ли они выполнить то, что хотят принять."Вы хотите совершить тотальное насилие над миллионами, десятками миллионов людей в Украине. Я думаю, у вас этого не получится", - сказал эксперт.О "популярности" мобилизации свидетельствует и факт "огораживания" реки Тисы. Как пишет бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, "Украина стала ещё немного больше похожа на концлагерь"."На границе с Румынией вдоль берега Тисы появилось ограждение из колючей проволоки. Раньше в целях борьбы с уклонистами вышел запрет приближаться к берегу реки. Но, видимо, одного запрета оказалось недостаточно", - отметил он в своем телеграм-канале.Внутри страны тем временем предпринимаются меры по укреплению "цифрового концлагеря". Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", единый госреестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберiг", информация из которого отображается в электронном кабинете военнообязанного, будет теперь получать информацию из Пенсионного фонда Украины.Как заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, в ведомстве теперь будут видеть трудовой и профессиональный путь военнообязанного и смогут "делать мобилизацию более "смарт". По словам чиновницы, госреестр "Оберiг" интегрирован также с базами данных Налоговой службы, Минюста (относительно госреестра актов гражданского состояния), Государственной судебной администрации и Госпогранслужбы Украины. В частности, украинские пограничники теперь получают информацию о достоверности военных учетных документов.Ранее сообщалось, что киевский режим может хранить информацию в военных и военнообязанных в облачных хранилищах стран-членов НАТО.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - признан иноагентом в РФ

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, оцифровка, соскин, олег царев, игорь мосийчук, политика, эксперты