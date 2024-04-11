"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации"
В украинском экспертном сообществе обсуждают далеко идущие последствия усиления мобилизации и думают над тем, насколько это изменит страну.
На Украине продолжают спорить о том, хотят ли простые украинцы воевать и правильно ли власть заставляет их это делать. Тем более, что сама власть уже без пяти минут неправильная. Как напомнил в свое видеоблоге экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, президентские выборы должны были состояться 31 марта, но не состоялись.
"Де-факто он (Зеленский — Ред.) уже не президент, де-юре — по Конституции - он перестанет им быть 20 мая этого года", - сказал эксперт.
Он отметил, что скоро заканчивается и срок военного положения. И вот в таких условиях депутатам Верховной Рады решительно нечем больше заняться, как принимать так называемый закон об ужесточении мобилизации.
Соскин подчеркнул, что это закон называют "законом о могилизации", и не зря: есть информация, что в некоторых населенных пунктах Украины уже не осталось мужчин трудоспособного возраста.
"Главная цель какая… То есть, Зеленский проложил к этому дорогу, к государственному рабству. Сегодня их группа взяла под контроль командные высоты в государстве, установлена диктатура, информационная диктатура", - заявил политолог.
Он рассказал о некоторых секретах информационной кухни киевского режима, о методах, применяемых властью для мотивации работников государственных СМИ. В частности, единого телемарафона, где есть задержки с выплатой зарплат.
"Чем их решили мотивировать? Что им будут давать бронь, то есть, их не будут посылать на бойню, на фронт. И они должны этому радоваться, что они не идут на фронт, живы и работают без зарплат. В XXI веке, вдумайтесь!". - поведал Соскин, назвав такой подход "античеловеческим" и "иезуитским".
"Ты радуйся просто, что ты жив, когда других уже отправили туда, на кладбище… Ну нет тебе зарплаты, не хватило на зарплату, надо Зеленского содержать, их Офис (президента — Ред.), Ермака там, чтобы у них было и на чай, и на молочко. А ты радуйся, что ты просто жив. Если это не диктатура, то что такое диктатура, объясните", - сказал эксперт.
Бронью для сотрудников единого телемарафона удивлен и экс-депутат Верховной Рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук*. По его мнению, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту**, получается, что государство торгует бронью — вот получите ее вместо зарплаты.
Бронь от мобилизации получают не только создатели телемарафона, но и часть работников культуры. По мнению Олега Соскина, таким образом власть намерена держать деятелей культуры и медиа на крючке - "вы бронируетесь от мобилизации, но, пожалуйста, ротик свой зашейте против власти, вы должны ездить и говорить, какая славная власть на Украине".
Политолог отметил, что в антиконституционном законе об усилении мобилизации власть нашла новые способы принуждения — штрафы, невыплата которых повлечет в конечном итоге потерю имущества. Но выехавший народ тоже найдет способы сопротивления — например, это переписывание имущества на родственников или выход из украинского гражданства.
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Те, кто остается в стране, тоже будут искать выход и в конце концов найдут, уверен Соскин. Он посоветовал депутатам Рады хорошо подумать над тем, смогут ли они выполнить то, что хотят принять.
"Вы хотите совершить тотальное насилие над миллионами, десятками миллионов людей в Украине. Я думаю, у вас этого не получится", - сказал эксперт.
О "популярности" мобилизации свидетельствует и факт "огораживания" реки Тисы. Как пишет бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, "Украина стала ещё немного больше похожа на концлагерь".
"На границе с Румынией вдоль берега Тисы появилось ограждение из колючей проволоки. Раньше в целях борьбы с уклонистами вышел запрет приближаться к берегу реки. Но, видимо, одного запрета оказалось недостаточно", - отметил он в своем телеграм-канале.
Внутри страны тем временем предпринимаются меры по укреплению "цифрового концлагеря". Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", единый госреестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберiг", информация из которого отображается в электронном кабинете военнообязанного, будет теперь получать информацию из Пенсионного фонда Украины.
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Как заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, в ведомстве теперь будут видеть трудовой и профессиональный путь военнообязанного и смогут "делать мобилизацию более "смарт".
По словам чиновницы, госреестр "Оберiг" интегрирован также с базами данных Налоговой службы, Минюста (относительно госреестра актов гражданского состояния), Государственной судебной администрации и Госпогранслужбы Украины. В частности, украинские пограничники теперь получают информацию о достоверности военных учетных документов.
Ранее сообщалось, что киевский режим может хранить информацию в военных и военнообязанных в облачных хранилищах стран-членов НАТО.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** - признан иноагентом в РФ