Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев - 16.01.2024 Украина.ру
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Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев
Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев - 16.01.2024 Украина.ру
Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев
Верховная Рада Украины приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2024-01-16T17:28
2024-01-16T17:28
новости
украина
верховная рада
ярослав железняк
военные
повестка
мобилизация
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Всего в голосовании приняли участие 324 депутата. "За" проголосовали 249 депутатов, "против" - 3, воздержались от голосования 37 человек, не голосовали – 35.С введением электронного реестра отпадет необходимость в рейдах по ресторанам и спортзалам, не будет повторных повесток, быстрее удастся идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете. Также военкомы смогут отслеживать тех, кто прописан в Киеве, но живет в Одессе.Принятый законопроект позволит хранить информацию в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Украинские власти смогут переместить средства ПВО, которые защищают дата-центры. А также законопроект ускорит и расширит доступ ВСУ к разведданным союзников.В конце декабря 2023 года в Минобороны Украины сообщили об увеличении единого реестра военнообязанных "Оберег" до 750 тысяч записей. Сообщалось также, что персональные данные граждан в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88 процентов, Минобороны для этого берет и переносит данные из электронных реестров других ведомств страны.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что таким образом формируют "стадо государственных рабов". Он перечислил лишь небольшую часть данных, которые попадают в реестр, подчеркнув, что в перечень входят и сведения о членах семьи военнообязанных.
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новости, украина, верховная рада, ярослав железняк, военные, повестка, мобилизация
Новости, Украина, Верховная Рада, Ярослав Железняк, военные, повестка, мобилизация

Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев

17:28 16.01.2024
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
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Верховная Рада Украины приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом", - написал Железняк.

Всего в голосовании приняли участие 324 депутата. "За" проголосовали 249 депутатов, "против" - 3, воздержались от голосования 37 человек, не голосовали – 35.
С введением электронного реестра отпадет необходимость в рейдах по ресторанам и спортзалам, не будет повторных повесток, быстрее удастся идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете. Также военкомы смогут отслеживать тех, кто прописан в Киеве, но живет в Одессе.
Принятый законопроект позволит хранить информацию в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Украинские власти смогут переместить средства ПВО, которые защищают дата-центры. А также законопроект ускорит и расширит доступ ВСУ к разведданным союзников.
В конце декабря 2023 года в Минобороны Украины сообщили об увеличении единого реестра военнообязанных "Оберег" до 750 тысяч записей. Сообщалось также, что персональные данные граждан в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88 процентов, Минобороны для этого берет и переносит данные из электронных реестров других ведомств страны.
Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что таким образом формируют "стадо государственных рабов". Он перечислил лишь небольшую часть данных, которые попадают в реестр, подчеркнув, что в перечень входят и сведения о членах семьи военнообязанных.
10 января, 05:48
"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной рады обсуждают законопроект о мобилизацииКомитет Верховной рады Украины по вопросам обороны обсуждает волнующий украинское общество законопроект о мобилизации. Положения законопроекта настолько противоречат не только международному праву, но даже законам Украины, что оставить их в изначальном виде невозможно
 
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