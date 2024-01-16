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Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев
Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев - 16.01.2024 Украина.ру
Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев
Верховная Рада Украины приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2024-01-16T17:28
2024-01-16T17:28
2024-01-16T17:28
новости
украина
верховная рада
ярослав железняк
военные
повестка
мобилизация
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Всего в голосовании приняли участие 324 депутата. "За" проголосовали 249 депутатов, "против" - 3, воздержались от голосования 37 человек, не голосовали – 35.С введением электронного реестра отпадет необходимость в рейдах по ресторанам и спортзалам, не будет повторных повесток, быстрее удастся идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете. Также военкомы смогут отслеживать тех, кто прописан в Киеве, но живет в Одессе.Принятый законопроект позволит хранить информацию в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Украинские власти смогут переместить средства ПВО, которые защищают дата-центры. А также законопроект ускорит и расширит доступ ВСУ к разведданным союзников.В конце декабря 2023 года в Минобороны Украины сообщили об увеличении единого реестра военнообязанных "Оберег" до 750 тысяч записей. Сообщалось также, что персональные данные граждан в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88 процентов, Минобороны для этого берет и переносит данные из электронных реестров других ведомств страны.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что таким образом формируют "стадо государственных рабов". Он перечислил лишь небольшую часть данных, которые попадают в реестр, подчеркнув, что в перечень входят и сведения о членах семьи военнообязанных.
https://ukraina.ru/20240110/1052601769.html
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новости, украина, верховная рада, ярослав железняк, военные, повестка, мобилизация
Новости, Украина, Верховная Рада, Ярослав Железняк, военные, повестка, мобилизация
Рада поддержала обязательную оцифровку всех военнообязанных украинцев
Верховная Рада Украины приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных, сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом", - написал Железняк.
Всего в голосовании приняли участие 324 депутата. "За" проголосовали 249 депутатов, "против" - 3, воздержались от голосования 37 человек, не голосовали – 35.
С введением электронного реестра отпадет необходимость в рейдах по ресторанам и спортзалам, не будет повторных повесток, быстрее удастся идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете. Также военкомы смогут отслеживать тех, кто прописан в Киеве, но живет в Одессе.
Принятый законопроект позволит хранить информацию в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Украинские власти смогут переместить средства ПВО, которые защищают дата-центры. А также законопроект ускорит и расширит доступ ВСУ к разведданным союзников.
В конце декабря 2023 года в Минобороны Украины сообщили об увеличении единого реестра военнообязанных "Оберег" до 750 тысяч записей. Сообщалось также, что персональные данные граждан в возрасте от 18 до 60 лет верифицированы на 88 процентов, Минобороны для этого берет и переносит данные из электронных реестров других ведомств страны.
Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин считает, что таким образом формируют "стадо государственных рабов". Он перечислил лишь небольшую часть данных, которые попадают в реестр, подчеркнув, что в перечень входят и сведения о членах семьи военнообязанных.