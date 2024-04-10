https://ukraina.ru/20240410/1054419796.html

Судьба законопроекта о мобилизации, эксплуатация "детской темы". Главное на Украине на 13:00 10 апреля

Судьба законопроекта о мобилизации, эксплуатация "детской темы". Главное на Украине на 13:00 10 апреля - 10.04.2024 Украина.ру

Судьба законопроекта о мобилизации, эксплуатация "детской темы". Главное на Украине на 13:00 10 апреля

Украина.ру, 10.04.2024

2024-04-10T13:00

2024-04-10T13:00

2024-04-10T13:06

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

вс рф

атака

удары

владимир зеленский

запад

россия

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Скандальный проект о мобилизации на Украине рассматривают во втором чтении. Российские военные наносят удары и успешно отражают атаки, при этом ВСУ не ограничивают себя в применении химического оружия даже в мирных городах. Захарова пригрозила Западу за пособничество террористическим атакам Украины и рассказала о циничном эксплуатировании "детской темы"Скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине, предлагающий ряд ограничений конституционных прав, внесли на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.На фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте (поражений, в частности на Авдеевском и Марьинском направлениях), Офис президента Владимира Зеленского и военные настаивали на необходимости его скорейшего принятия.Военнослужащие и эксперты заявляли о трагической нехватке личного состава в украинских войсках.При этом документ, который готовился ко второму чтению почти два месяца, по-прежнему содержит нормы, ограничивающие конституционные права человека, не содержит четких сроков мобилизации.Ряд депутатов и представителей общественности называли законопроект антиконституционным и напоминающим "диверсию против страны".Первый вариант законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине был внесен в Раду в декабре прошлого года. Он вызвал негодование на Украине и был направлен на доработку ко второму чтению.К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых на фронте уже два года.Однако накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении, украинские СМИ писали, что вопрос демобилизации вообще хотят исключить из документа и вынести его отдельно.Украинский парламентарий Дмитрий Разумков отмечал, что в текущей редакции законопроекта о мобилизации внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет.Одними из самых спорных были пункты, предусматривающие ограничения прав и свобод для уклонистов.В среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко* указал, что Комитет Рады по вопросам нацбезопасности внес в итоговую редакцию законопроекта пункт ограничения права на вождение для тех, кто уклоняется от военной службы.По его словам, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе. Другой депутат Рады Марьяна Безуглая указала, что украинцы, владеющие более чем одним транспортным средством, могут лишиться его в рамках "мобилизации" транспорта.Также издание "Украинская правда" информировало, что законопроект об усилении мобилизации предусматривает введение базовой военной службы вместо срочной для граждан в возрасте 18-25 лет."Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста", - говорится в материале.Депутат парламента Ирина Геращенко заявила, что партия "Европейская солидарность" просит Зеленского озвучить свою позицию по мобилизации и настаивает на публичном рассмотрении законопроекта о ее усилении во втором чтении."Во время согласительного совета озвучила позицию "Европейской солидарности" касаемо закона о мобилизации. Мы ждем публичной позиции верховного главнокомандующего по мобилизации, к сожалению, он самоустранился от этой темы и не озвучивает свое видение… Рассмотрение законопроекта в зале должно быть публичным, с присутствием журналистов и СМИ", - написала Геращенко в своем телеграм-канале.Она отметила, что вопрос мобилизации касается всех граждан Украины и они имеют право знать содержание законопроекта и позицию политических партий."Просим о встрече верховного главнокомандующего с лидерами фракций для обсуждения проблем мобилизации", - добавила Геращенко.Успехи ВС РФВ среду украинские СМИ информировали о нескольких сериях взрывов в Одессе.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнял, что взрывы произошли в Одессе и, по предварительным данным, поселке Затока, расположенном примерно в 110 километрах от города.Кроме того, он рассказал, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.Он передал сообщение от агента из Очакова."Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом. С базы "Динамо" работало ПВО и кажется, над морем сбили вторую "гераньку", - сказал житель Очакова.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.По данным в его телеграм-канале, в регионе прозвучало более 280 взрывов в шести населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале написал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры области в результате взрывов, в регионе ввели аварийные графики отключения электричества.Несмотря на провалы и катастрофическую нехватку бойцов и боеприпасов ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.Первый зампред комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") отметил в среду, что украинские войска не ограничивают себя в применении запрещенных химических боеприпасов, используют их даже в мирных городах.Украинские боевики применили химическое оружие в районе Клещеевки на Артемовском направлении в ДНР. Российские силовики сняли на видео одну из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом. Согласно заключению эксперта, в состав боеприпаса входит газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Этот химикат вызывает кашель, а также может привести к ожогам верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации."Это не первый и не последний случай, ВСУ нисколько не ограничивает себя в применении запрещенных химических боеприпасов, причем, зафиксированы даже эпизоды, когда такими обстреливалась, к примеру, мирная Горловка", - сказал Журавлев.По его словам, украинские войска не берегут ни население, ни землю, которую давно уже не считают своей - потому и загрязняют ее ядами."Здесь для киевского режима не существует никаких ограничений, там с воодушевлением восприняли в свое время и сообщения из США о поставках на Украину снарядов с обедненным ураном, хотя прекрасно известно, сколь губительно они воздействуют на окружающую среду и людей, в том числе и на артиллеристов, кстати, что ими ведут огонь", - отметил депутат.Журавлев считает, что "безумная клика" не остановилась бы и перед применением ядерной бомбы, если бы она у них оказалась, чтобы продлить свое существование и продолжить бесконтрольное поглощение западных денег, "от которых, кажется, давно уже пора лопнуть".Эксплуатирование "детской темы" и пособничество терроризмуОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга в среду прокомментировала предстоящую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей."Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе", - сказала Захарова.Она добавила, что европейские социальные службы "буквально воруют украинских детей под разными предлогами, насильно забирая их у живых и здоровых родителей".Дипломат подчеркнула, что "киевская хунта, ее западные режиссеры продолжают без зазрения совести эксплуатировать детскую тему".Захарова отметила, что "детская тема" используется "буквально как приманка", чтобы "под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь как можно больше государств, а затем преподнести это как начало работы по реализации пресловутой "формулы Зеленского" и свидетельства ее поддержки всеми участниками коалиции".Она также подчеркнула, что граждане Украины, у которых отобрали детей социальные службы стран Евросоюза, обращаются в диппредставительства России.Украинцы хотят вернуть своих детей и идут к России, понимая, что Москва им не враг, указала она."Мы единственные, кто в этой ситуации может по-настоящему их защитить. Они это понимают", - добавила официальный представитель МИД.Захарова заверила, что Москва приложит максимум усилий, чтобы пособничество Запада террористическим атакам Киева не осталось незамеченным здравомыслящим большинством мирового сообщества."Отдаём себе отчет, что западники встали на путь замалчивания (преступлений киевского режима), они буквально блокируют появление новостей на этот счёт в собственных мэйнстримовых пропагандистских СМИ. Мало того, то тут, то там мы слышим даже прямое одобрение преступных действий киевского режима, в том числе совершаемых в отношении ядерных объектов - мол, киевскому режиму вообще позволено всё, и никаких исключений здесь быть не может. Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы такое пособничество преступлениям киевского режима не осталось незамеченным здравомыслящим большинством мирового сообщества", - заявила Захарова.Она также указала, что вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН."Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете безопасности ООН. Россия призвала руководство МАГАТЭ дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий... Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН", - заверила Захарова.* Внесен в список экстремистов и террористов.

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Сергей Зуев

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