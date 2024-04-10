https://ukraina.ru/20240410/1054395246.html

Положили цвет нации в окопах, как жить дальше? Панические настроения среди украинских экспертов нарастают

Положили цвет нации в окопах, как жить дальше? Панические настроения среди украинских экспертов нарастают - 10.04.2024 Украина.ру

Положили цвет нации в окопах, как жить дальше? Панические настроения среди украинских экспертов нарастают

На Украине обсуждают перспективы развития конфликта, в частности, судьбу Харькова.

2024-04-10T07:21

2024-04-10T07:21

2024-04-10T07:21

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Украинский политолог Руслан Бортник считает, что есть два сценария. Первый – российские войска предпримут попытку захвата Харькова. Второй – превращение всей приграничной территории в "выжженную землю", в санитарную зону, непригодную для жизни.По мнению политолога, высказанном в эфире интернет-канала Politeka, при наличии достаточных резервов ВС РФ могут попытаться овладеть Харьковом не лобовым штурмом, а обходными маневрами, повторяя мариупольский сценарий. Или же, продолжил Бортник, будет выбран другой вариант: пограничье Сумской и Харьковской области "будут просто равнять артиллерией, будут просто уничтожать инфраструктуру жизни в этих городах, в этих населенных пунктах для того, чтобы мирное население уезжало из этих городов".По мнению политолога, многие уезжают из Харькова уже навсегда. Тем более, что город становится все менее приспособленным для жизни, разрушена энергетическая система, разрушена логистика."Россия пытается достигнуть двух целей. Спровоцировать гуманитарный кризис, отток населения и за рубеж, и внутрь Украины. И, во-вторых, лишить городской инфраструктуры ВСУ, которые, опираясь на эту инфраструктуру, сегодня продолжают сдерживать российские войска. Лишить их света, лишить их логистики, лишить их поддержки гражданского населения на местах", - заявил Бортник.Эксперт считает, что без достаточного количества средств ПВО парировать удары по Харькову не удастся. Он отметил, что Харьков важен и с политической точки зрения – это ведь первая столица Украины в XX веке, а потому - "опираясь на Харьков, можно создавать альтернативные коллаборантские модели управления Украиной".Об опасности массового бегства из обстреливаемых городов говорит и бывший боевик батальона "Айдар"**, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. По его словам, "процесс хаотичного переселения народа – это очень серьезная угроза для государства".Все надежды на военную помощь Запада. Лапин выразил удивление, почему до сих пор нет обращения Зеленского о вводе иностранных войск, чтобы те зашли с системами "Patriot" и другими средствами - "пусть заходят и держат небо над Одессой", других вариантов нет.Он также выразил возмущение тем фактом, что помощь Киеву западные партнеры оказывают в виде кредитов. По его мнению, сейчас самое время ставить вопрос о списании украинских долгов.Но, раз Зеленский не обращается с такой просьбой к западным партнерам, то "все становится на свои места, в интересах какой страны они тогда стараются", - заявил Лапин. Он продолжил: может получиться так, что - "война закончилась, и мы теперь с кучей долгов, защитили всю Европу, положили цвет нации в окопах, и будем думать, как дети наши и внуки будут отдавать эти долги".Кстати, о долгах. Зеленский дал понять, что согласится и на помощь в кредит. В связи с этим известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире интернет-канала Politeka отметил, что есть вопрос: а чем отдавать? Он напомнил, что уже сегодня совокупность долгов Украины превышает ВВП страны.Вернемся к Харькову. Депутат Рады Евгений Шевченко в беседе с политологом Вадимом Карасевым на ютуб-канале последнего высказал предположение, что удары по энергообъектам города (Карасев назвал это "фактическим уничтожением Харькова") и не только - имеют целью "обесточить полностью генерацию Украины, оставить только атомную".По мнению Евгения Шевченко, Совбез Украины должен взвесить все варианты и в том случае, если не будет возможности обеспечить жизнеспособность города, принимать решение о крайних мерах "вплоть до эвакуации мирного населения из Харькова". Депутат при этом уточнил, что "в военное время не бывает добровольной эвакуации".А бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что он призывает всех харьковчан, кто имеет такую возможность, покинуть город. Он рассказал в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* что, по его данным, угрозы захвата Харькова русским войсками, по состоянию на сегодня, нет, но есть угроза массовых артиллерийских и авиационных ударов, есть угроза массовых разрушений.Скрытно эвакуация уже идет. Как сообщил РИА Новости полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на свои источники, в Харькове, "выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды".* - признан иноагентом в РФ** Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240409/1054390806.html

https://ukraina.ru/20240409/1054378096.html

https://ukraina.ru/20240409/1054374811.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, россия, сво, харьков, руслан бортник, всу