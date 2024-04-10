Положили цвет нации в окопах, как жить дальше? Панические настроения среди украинских экспертов нарастают
На Украине обсуждают перспективы развития конфликта, в частности, судьбу Харькова.
Украинский политолог Руслан Бортник считает, что есть два сценария. Первый – российские войска предпримут попытку захвата Харькова. Второй – превращение всей приграничной территории в "выжженную землю", в санитарную зону, непригодную для жизни.
По мнению политолога, высказанном в эфире интернет-канала Politeka, при наличии достаточных резервов ВС РФ могут попытаться овладеть Харьковом не лобовым штурмом, а обходными маневрами, повторяя мариупольский сценарий. Или же, продолжил Бортник, будет выбран другой вариант: пограничье Сумской и Харьковской области "будут просто равнять артиллерией, будут просто уничтожать инфраструктуру жизни в этих городах, в этих населенных пунктах для того, чтобы мирное население уезжало из этих городов".
"Уже сейчас отток населения из Харькова огромен. Я не знаю, какие данные есть у Терехова (мэра Харькова – Ред.), но мое субъективное наблюдение, что Харьков, наверное, потерял до половины населения – того, что вернулось в 2022-2023 году", - сказал эксперт. Он добавил, что на рынке недвижимости Киева, на рынках недвижимости других городов центральных областей страны можно наблюдать "огромный приток запроса от харьковчан на аренду жилья, на покупку жилья".
По мнению политолога, многие уезжают из Харькова уже навсегда. Тем более, что город становится все менее приспособленным для жизни, разрушена энергетическая система, разрушена логистика.
"Россия пытается достигнуть двух целей. Спровоцировать гуманитарный кризис, отток населения и за рубеж, и внутрь Украины. И, во-вторых, лишить городской инфраструктуры ВСУ, которые, опираясь на эту инфраструктуру, сегодня продолжают сдерживать российские войска. Лишить их света, лишить их логистики, лишить их поддержки гражданского населения на местах", - заявил Бортник.
Вчера, 05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской областиДаже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Эксперт считает, что без достаточного количества средств ПВО парировать удары по Харькову не удастся. Он отметил, что Харьков важен и с политической точки зрения – это ведь первая столица Украины в XX веке, а потому - "опираясь на Харьков, можно создавать альтернативные коллаборантские модели управления Украиной".
То есть, можно создать там альтернативное правительство, благо есть из кого - "всякого рода беженцев, начиная с 2014 по 2022 год, в России накопилось разного уровня – от президентов до глав оппозиционных фракций", сказал Бортник. По его мнению, "Харьков может стать отправной точкой того, что наша страна переживала в 1920-х, когда харьковское советское правительство… пошло с походом на Киев".
Об опасности массового бегства из обстреливаемых городов говорит и бывший боевик батальона "Айдар"**, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. По его словам, "процесс хаотичного переселения народа – это очень серьезная угроза для государства".
"Представьте себе, что сегодня в Киеве будет жить еще плюс один миллион, потому что тут ПВО есть. Ну, в Харькове же нет ПВО, а тут есть", - сказал Лапин в эфире телеканала "Прямой". В эфире другого канала он отметил, что "мы смотрим, как на молекулы начинают разбирать Харьков, Сумщину, Запорожье, Одессу". Это все приведет к массовому переселению. По его мнению, "это как раз российский сценарий".
Все надежды на военную помощь Запада. Лапин выразил удивление, почему до сих пор нет обращения Зеленского о вводе иностранных войск, чтобы те зашли с системами "Patriot" и другими средствами - "пусть заходят и держат небо над Одессой", других вариантов нет.
"А какие у нас варианты есть? Мы что, должны вывезти ту войну на плечах тех, кто в 2022 году защел? Да не вывезем мы. "Армия, мова, вира" в окопах заканчивается, "какая разница" - в военкомат не ломятся" - описал ситуацию бывший боевик "Айдара".
Он также выразил возмущение тем фактом, что помощь Киеву западные партнеры оказывают в виде кредитов. По его мнению, сейчас самое время ставить вопрос о списании украинских долгов.
Вчера, 04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ Военное планирование МО РФ должно учитывать все риски. Нужно рассматривать вариант, при котором НАТО может открыто вмешаться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Но, раз Зеленский не обращается с такой просьбой к западным партнерам, то "все становится на свои места, в интересах какой страны они тогда стараются", - заявил Лапин. Он продолжил: может получиться так, что - "война закончилась, и мы теперь с кучей долгов, защитили всю Европу, положили цвет нации в окопах, и будем думать, как дети наши и внуки будут отдавать эти долги".
Кстати, о долгах. Зеленский дал понять, что согласится и на помощь в кредит. В связи с этим известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире интернет-канала Politeka отметил, что есть вопрос: а чем отдавать? Он напомнил, что уже сегодня совокупность долгов Украины превышает ВВП страны.
"Что мы будем отдавать — недра, как предлагает Линдси Грэм*? Недра у нас принадлежат народу Украины, и президент не имеет права выступать в данной ситуации разбазаривая то, что принадлежит народу Украины, а не государству. Президент у нас глава государства, а не глава народа. Соответственно, с народом в этом необходимо совещаться путем референдума, а не узурпируя его права и его собственность", - сказал эксперт.
Вернемся к Харькову. Депутат Рады Евгений Шевченко в беседе с политологом Вадимом Карасевым на ютуб-канале последнего высказал предположение, что удары по энергообъектам города (Карасев назвал это "фактическим уничтожением Харькова") и не только - имеют целью "обесточить полностью генерацию Украины, оставить только атомную".
"То есть, они нас с точки зрения экономики, с точки зрения производства, промышленности – хотят полностью обесточить", - сказал политик. Что касается Харькова, то, по его словам, ситуация "уже попахивает гуманитарной катастрофой, когда миллионный город вынужден уезжать".
По мнению Евгения Шевченко, Совбез Украины должен взвесить все варианты и в том случае, если не будет возможности обеспечить жизнеспособность города, принимать решение о крайних мерах "вплоть до эвакуации мирного населения из Харькова". Депутат при этом уточнил, что "в военное время не бывает добровольной эвакуации".
Вчера, 04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в ХарьковеВ районе Харькова ВС РФ провели ряд воздушных спецопераций, в ходе которых уничтожили вражеские средства обнаружения и поражения авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
А бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что он призывает всех харьковчан, кто имеет такую возможность, покинуть город. Он рассказал в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* что, по его данным, угрозы захвата Харькова русским войсками, по состоянию на сегодня, нет, но есть угроза массовых артиллерийских и авиационных ударов, есть угроза массовых разрушений.
Скрытно эвакуация уже идет. Как сообщил РИА Новости полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на свои источники, в Харькове, "выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды".
* - признан иноагентом в РФ
** Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ