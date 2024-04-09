За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Чтобы отчитаться о поимке "русской агентуры", СБУ хватают людей на улицах Одессы, Харькова или Запорожья, чтобы отправить их на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.
Сообщая о работе российского подполья на Украине, спецслужбы не подвергают этих людей никакому риску. Во-первых, не сообщаются конкретные детали их работы. Во-вторых, иногда спецслужбы специально вбрасывают информацию о каких-то "шпионах", чтобы отвлечь противника, рассказал политолог.
"Да, СБУ схватят каких-то людей на улицах Николаева, Одессы, Харькова или Запорожья, отчитаются о поимке русской агентуры и отправят их на фронт. Наверняка они найдут теток средних лет, которые поставили лайк на фотографиях своих подруг детства, проживающих в России, обвинив их в "пособничестве агрессии", - отметил Самойлов.
Таковы "гестаповские" методы работы СБУ. Им нужно отчитаться – они отчитаются, а что на самом деле произошло – для них неважно. Пусть украинские спецслужбы разобьют себе "лбы, носы и ноги" в поисках настоящего харьковского подполья, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
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