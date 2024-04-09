https://ukraina.ru/20240409/1054377174.html

За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья

За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья - 09.04.2024 Украина.ру

За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья

Чтобы отчитаться о поимке "русской агентуры", СБУ хватают людей на улицах Одессы, Харькова или Запорожья, чтобы отправить их на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-04-09T03:10

2024-04-09T03:10

2024-04-09T03:10

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Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.Сообщая о работе российского подполья на Украине, спецслужбы не подвергают этих людей никакому риску. Во-первых, не сообщаются конкретные детали их работы. Во-вторых, иногда спецслужбы специально вбрасывают информацию о каких-то "шпионах", чтобы отвлечь противника, рассказал политолог.Таковы "гестаповские" методы работы СБУ. Им нужно отчитаться – они отчитаются, а что на самом деле произошло – для них неважно. Пусть украинские спецслужбы разобьют себе "лбы, носы и ноги" в поисках настоящего харьковского подполья, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240407/1054350712.html

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новости, харьков, россия, одесса, самойлов, сбу, всу, украина, агенты, арест, спецслужба