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Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку

Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку - 07.04.2024 Украина.ру

Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку

По факту попытки вручения повестки украинскому журналисту, который опубликовал результаты своего расследование об элитной собственности сотрудника Службы безопасности Украины, начата проверка. Об этом 7 апреля сообщил главком ВСУ Александр Сырский

2024-04-07T11:07

2024-04-07T11:07

2024-04-07T11:07

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александр сырский

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Речь идёт о журналисте украинского издания "Следствие.Инфо" Евгении Шульгате, которого за неугодный материал, хотели привлечь к службе на фронте. В частности, начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата, чтобы те выдали Шульгате повестку. Издание уточняет, что к их журналисту Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат полагает, что его остановили из-за опубликованного расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке. Он пообещал, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения. Ранее сообщалось, что киевский блогер Дмитрий Корничук получит до восьми лет тюрьмы за неугодную властям позицию.

https://ukraina.ru/20240401/1054225580.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, журналисты, коррупция, сво, мобилизация