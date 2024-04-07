Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку - 07.04.2024 Украина.ру
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Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку
Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку - 07.04.2024 Украина.ру
Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку
По факту попытки вручения повестки украинскому журналисту, который опубликовал результаты своего расследование об элитной собственности сотрудника Службы безопасности Украины, начата проверка. Об этом 7 апреля сообщил главком ВСУ Александр Сырский
2024-04-07T11:07
2024-04-07T11:07
новости
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
журналисты
коррупция
сво
мобилизация
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Речь идёт о журналисте украинского издания "Следствие.Инфо" Евгении Шульгате, которого за неугодный материал, хотели привлечь к службе на фронте. В частности, начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата, чтобы те выдали Шульгате повестку. Издание уточняет, что к их журналисту Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат полагает, что его остановили из-за опубликованного расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке. Он пообещал, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения. Ранее сообщалось, что киевский блогер Дмитрий Корничук получит до восьми лет тюрьмы за неугодную властям позицию.
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новости, украина, вооруженные силы украины, александр сырский, журналисты, коррупция, сво, мобилизация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, журналисты, коррупция, СВО, мобилизация

Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку

11:07 07.04.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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По факту попытки вручения повестки украинскому журналисту, который опубликовал результаты своего расследование об элитной собственности сотрудника Службы безопасности Украины, начата проверка. Об этом 7 апреля сообщил главком ВСУ Александр Сырский
Речь идёт о журналисте украинского издания "Следствие.Инфо" Евгении Шульгате, которого за неугодный материал, хотели привлечь к службе на фронте. В частности, начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата, чтобы те выдали Шульгате повестку.
Издание уточняет, что к их журналисту Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат полагает, что его остановили из-за опубликованного расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке.
"Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным "Следствие.Инфо", мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку", – сообщил Александр Сырский.
Он пообещал, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения.
Ранее сообщалось, что киевский блогер Дмитрий Корничук получит до восьми лет тюрьмы за неугодную властям позицию.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 08:31
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