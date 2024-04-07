Неугодного украинского журналиста захотели отправить на фронт, главком ВСУ начал проверку
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
По факту попытки вручения повестки украинскому журналисту, который опубликовал результаты своего расследование об элитной собственности сотрудника Службы безопасности Украины, начата проверка. Об этом 7 апреля сообщил главком ВСУ Александр Сырский
Речь идёт о журналисте украинского издания "Следствие.Инфо" Евгении Шульгате, которого за неугодный материал, хотели привлечь к службе на фронте. В частности, начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк мог дать указание представителям военкомата, чтобы те выдали Шульгате повестку.
Издание уточняет, что к их журналисту Шульгату в киевском супермаркете целенаправленно подошли два сотрудника военкомата и "пытались вручить повестку". Шульгат полагает, что его остановили из-за опубликованного расследования о "королевской недвижимости генерала СБУ" Витюке.
"Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным "Следствие.Инфо", мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку", – сообщил Александр Сырский.
Он пообещал, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения.
Ранее сообщалось, что киевский блогер Дмитрий Корничук получит до восьми лет тюрьмы за неугодную властям позицию.
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