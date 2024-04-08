Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках - 08.04.2024 Украина.ру
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Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках
Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках - 08.04.2024 Украина.ру
Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках
Администрация Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-04-08T03:10
2024-04-08T03:10
новости
сша
россия
игорь юшков
джо байден
нпз
нефть
цены
экономика
экспорт
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Самый главный страх США – что в результате ударов по НПЗ в итоге Россия сократит суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов. Тогда начнется дефицит на мировом рынке, цены пойдут вверх и пострадают сами США как страна-экспортер, рассказал эксперт.США - покупатель нефти, и неважно, что они не покупают ее у России, потому что цена вырастет на любую нефть, и может повторится ситуация, которая была в 2022 году. ТОгда была первая волна санкций и США запретили себе поставлять российскую нефть, добавил он.У США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, игорь юшков, джо байден, нпз, нефть, цены, экономика, экспорт, топливо
Новости, США, Россия, Игорь Юшков, Джо Байден, НПЗ, нефть, цены, экономика, экспорт, топливо

Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках

03:10 08.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтозаправочные станции
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Администрация Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Самый главный страх США – что в результате ударов по НПЗ в итоге Россия сократит суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов. Тогда начнется дефицит на мировом рынке, цены пойдут вверх и пострадают сами США как страна-экспортер, рассказал эксперт.
США - покупатель нефти, и неважно, что они не покупают ее у России, потому что цена вырастет на любую нефть, и может повторится ситуация, которая была в 2022 году. ТОгда была первая волна санкций и США запретили себе поставлять российскую нефть, добавил он.

"И цена на нефть на бирже достигала 120 долларов за баррель. Это был большой скачок из-за возникновения дефицита. Администрация [президента США Джо] Байдена боится именно того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть", - отметил Юшков.

У США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
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