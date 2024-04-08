Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках
Администрация Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Самый главный страх США – что в результате ударов по НПЗ в итоге Россия сократит суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов. Тогда начнется дефицит на мировом рынке, цены пойдут вверх и пострадают сами США как страна-экспортер, рассказал эксперт.
США - покупатель нефти, и неважно, что они не покупают ее у России, потому что цена вырастет на любую нефть, и может повторится ситуация, которая была в 2022 году. ТОгда была первая волна санкций и США запретили себе поставлять российскую нефть, добавил он.
"И цена на нефть на бирже достигала 120 долларов за баррель. Это был большой скачок из-за возникновения дефицита. Администрация [президента США Джо] Байдена боится именно того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть", - отметил Юшков.
У США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию, заключил собеседник издания.
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