https://ukraina.ru/20240408/1054329856.html

Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках

Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках - 08.04.2024 Украина.ру

Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках

Администрация Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-04-08T03:10

2024-04-08T03:10

2024-04-08T03:10

новости

сша

россия

игорь юшков

джо байден

нпз

нефть

цены

экономика

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101016/22/1010162299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d571e152b5f7129379be7676c8d9c4c.jpg

Самый главный страх США – что в результате ударов по НПЗ в итоге Россия сократит суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов. Тогда начнется дефицит на мировом рынке, цены пойдут вверх и пострадают сами США как страна-экспортер, рассказал эксперт.США - покупатель нефти, и неважно, что они не покупают ее у России, потому что цена вырастет на любую нефть, и может повторится ситуация, которая была в 2022 году. ТОгда была первая волна санкций и США запретили себе поставлять российскую нефть, добавил он.У США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240405/1054326029.html

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, игорь юшков, джо байден, нпз, нефть, цены, экономика, экспорт, топливо