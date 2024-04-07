https://ukraina.ru/20240407/1054362604.html

Часов Яр и его сдача, атака на Белгород, удар по ЗАЭС. Итоги 7 апреля на Украине

Часов Яр и его сдача, атака на Белгород, удар по ЗАЭС. Итоги 7 апреля на Украине - 07.04.2024 Украина.ру

Часов Яр и его сдача, атака на Белгород, удар по ЗАЭС. Итоги 7 апреля на Украине

Украинские источники предполагают, что власть может сдать Часов Яр, однако пока ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление. В результате налёта украинских беспилотников на Белгород погибла девушка. Украинские военные атаковали Запорожскую АЭС

2024-04-07T18:11

2024-04-07T18:11

2024-04-07T18:19

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Днём 7 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) сообщил о том, что украинское командование ожидает от Вооружённых сил РФ усиления наступательных действий."Они (ВС РФ - Ред.) немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", - заявил начальник ГУР МОУ в комментарии немецким СМИ.При этом глава украинской военной разведки считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет."Ситуация достаточно сложная, но она под контролем", - заверил он.При этом начальник ГУР МОУ не исключил и украинского наступления в 2024 году, но говорить подробнее на эту тему не стал, сославшись на то, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ. Он указал лишь, что Украина нуждается сейчас в дополнительных объёмах артиллерийских систем и в дополнительных объёмах боеприпасов.В тот же день популярный на Украине телеграм-канал "Женщина с косой" сообщил о том, что Часов Яр могут готовить к сдаче."В кулуарах пошли слухи, что Часов Яр готовят к сдаче. Удержать его невозможно без артиллерии, боеприпасов и брони. Очень много дезертиров сейчас на "нуле" в Часовом Яре. Солдаты ВСУ уходят с позиций, переодеваются в гражданскую одежду и ждут в жилой застройке, пока россияне придут, чтобы сдаться им в плен", - отмечалось в публикации канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - также сообщил о большом количестве дезертиров."Подтверждаем информацию коллег, что у ВСУ растёт количество условных "дезертиров". Наш источник указывает, что данную проблему обсуждали даже на Зе ставке. Проблема "ухода с позиций/сдачи в плен" была актуальной ещё в Бахмуте и Авдеевке, но в Часовом Яре обретает катастрофический характер из-за низкого морального духа армии", - сообщал канал.О том, что ситуация около Часового Яра является "сложной и напряжённой" сообщил 7 апреля и спикер 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников. Его бригада расположена в этом районе.Российский военкор Евгений Поддубный также рассказал о жалобах украинских военных на происходящее."Подразделения ВСУ, стоящие в обороне Часов Яра, жалуются на работу российских ВКС, которым по сути, противник ничего не может противопоставить. Самолёты не заходят в зону действия вражеской ПВО. Спикер командования группировки "Хортица", из-за непрерывных ударов российской авиации и артиллерии, пророчит скорую потерю стратегических высот у Часова Яра, а затем и незавидную судьбу всем боевикам, находящимся на переднем крае", - указал он.Днём ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об обстановке в том числе и в Часовом Яре."Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловскому — в районе Новомихайловки", - отметил Сырский в своём в телеграм-канале 6 апреля.По словам главкома ВСУ "самые жестокие бои" на момент публикации шли в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ.Днём ранее появилась информация о боях у Часова Яра. Так, в комментарии РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин заявил о том, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город."Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – отмечал Гагин.В то же время он подчеркнул, что говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ в городе преждевременно."Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - рассказал Гагин.По его словам, освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.Ряд российских военкорров также призвал не торопиться с оптимистичными новостями по поводу Часового Яра.Атака на БелгородВечером 7 апреля стало известно об отражённой атаке украинских БпЛА на Белгород."В Белгородском районе системой ПВО сбиты 4 БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он также сообщил, что у мужчины, отца семейства, закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы."Бригадой скорой его доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Рядом с ним находится жена в стрессовом состоянии. Ей тоже оказывается помощь. Ещё у одного пострадавшего, 18-летнего парня, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2. По данным медиков, состояние удовлетворительное", - рассказал Гладков.Также он сообщил, что двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга были доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.На месте работают оперативные службы.Удар по ЗАЭСТри сотрудника Запорожской АЭС получили ранения после удара ВСУ, один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщили в "Росатоме". В госкорпорации заявили, что осуждают эту атаку на объекты станции и ее инфраструктуру, и назвали её беспрецедентной. "Росатом" <...> призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", — отмечалось в заявлении. Ранее 7 апреля украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Как заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, удар был нанесён с помощью дрона. При этом критических повреждений нет, радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений.

https://ukraina.ru/20240407/1054357193.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, часов яр, украина, александр сырский, гур моу, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины