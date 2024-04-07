Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС - 07.04.2024 Украина.ру
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Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС
Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС - 07.04.2024 Украина.ру
Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС
В рамках избирательной кампании глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Владимира Путина", которые хотят "угнать будущее Европы"
2024-04-07T16:43
2024-04-07T16:43
новости
владимир путин
европа
ес
европарламент
урсула фон дер ляйен
сво
украина
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По её словам, на предстоящих летних выборах в Европарламент "объединенная и мирная Европа подвергается вызовам как изнутри, так и извне". В частности, она указала на якобы широкие стремления России, которые не ограничиваются одной Украиной. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что в Европе есть союзники главы российского государства, которые якобы пытаются "переписать европейскую историю и похитить будущее под видом популистов или демагогов". Кого конкретно Фон дер Ляен имеет ввиду она не уточнила, но решительно выступила за то, чтобы "дать им отпор". Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что выборы в Европарламент могут оказаться такими же судьбоносными, как и голосование на выборах за президента США.
https://ukraina.ru/20220810/1037472858.html
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новости, владимир путин, европа, ес, европарламент, урсула фон дер ляйен, сво, украина
Новости, Владимир Путин, Европа, ЕС, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, СВО, Украина

Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС

16:43 07.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В рамках избирательной кампании глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Владимира Путина", которые хотят "угнать будущее Европы"
По её словам, на предстоящих летних выборах в Европарламент "объединенная и мирная Европа подвергается вызовам как изнутри, так и извне".
В частности, она указала на якобы широкие стремления России, которые не ограничиваются одной Украиной.

"Агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли из-за кибератак, то ли из-за манипулирования социальными медиа, то ли с помощью инструментализации мигрантов", – сказала она в интервью Euractiv

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что в Европе есть союзники главы российского государства, которые якобы пытаются "переписать европейскую историю и похитить будущее под видом популистов или демагогов".
Кого конкретно Фон дер Ляен имеет ввиду она не уточнила, но решительно выступила за то, чтобы "дать им отпор".
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что выборы в Европарламент могут оказаться такими же судьбоносными, как и голосование на выборах за президента США.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа 2022, 07:53
Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО У президента России Владимира Путина сохранились дружеские отношения в НАТО не только с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал бывший постпред США при организации Иво Даалдер в статье для Politico
 
НовостиВладимир ПутинЕвропаЕСЕвропарламентУрсула фон дер ЛяйенСВОУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС
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