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Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС

Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС - 07.04.2024 Украина.ру

Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС

В рамках избирательной кампании глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Владимира Путина", которые хотят "угнать будущее Европы"

2024-04-07T16:43

2024-04-07T16:43

2024-04-07T16:43

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По её словам, на предстоящих летних выборах в Европарламент "объединенная и мирная Европа подвергается вызовам как изнутри, так и извне". В частности, она указала на якобы широкие стремления России, которые не ограничиваются одной Украиной. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что в Европе есть союзники главы российского государства, которые якобы пытаются "переписать европейскую историю и похитить будущее под видом популистов или демагогов". Кого конкретно Фон дер Ляен имеет ввиду она не уточнила, но решительно выступила за то, чтобы "дать им отпор". Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что выборы в Европарламент могут оказаться такими же судьбоносными, как и голосование на выборах за президента США.

https://ukraina.ru/20220810/1037472858.html

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новости, владимир путин, европа, ес, европарламент, урсула фон дер ляйен, сво, украина