https://ukraina.ru/20231224/1052366995.html

Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель

Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель - 24.12.2023 Украина.ру

Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель

Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля

2023-12-24T15:30

2023-12-24T15:30

2023-12-24T15:30

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Авторы статьи подчеркнули, что слова евродипломата прозвучали "на фоне усиления позиций правых партий" из-за миграции и снижения уровня жизни."Научно доказано, что страх перед неизвестностью и неопределенностью порождает гормон, который требует реакцию на угрозу безопасности. Это факт", - сказал Боррель.Очередные выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года.

https://ukraina.ru/20231224/1052363265.html

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новости, европа, европарламент, выборы, жозеп боррель, зарубежье