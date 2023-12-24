Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля
"Европейские парламентские выборы в июне могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США... страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии", - приводит издание слова Борреля.
Авторы статьи подчеркнули, что слова евродипломата прозвучали "на фоне усиления позиций правых партий" из-за миграции и снижения уровня жизни.
"Научно доказано, что страх перед неизвестностью и неопределенностью порождает гормон, который требует реакцию на угрозу безопасности. Это факт", - сказал Боррель.
Очередные выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года.
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