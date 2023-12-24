Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель - 24.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231224/1052366995.html
Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель
Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель - 24.12.2023 Украина.ру
Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель
Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля
2023-12-24T15:30
2023-12-24T15:30
новости
европа
европарламент
выборы
жозеп боррель
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_e30d9fa12ea670bb9f7e51fa23ee8c67.jpg
Авторы статьи подчеркнули, что слова евродипломата прозвучали "на фоне усиления позиций правых партий" из-за миграции и снижения уровня жизни."Научно доказано, что страх перед неизвестностью и неопределенностью порождает гормон, который требует реакцию на угрозу безопасности. Это факт", - сказал Боррель.Очередные выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года.
https://ukraina.ru/20231224/1052363265.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103314/13/1033141367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_071c1c22df01f36b1f5211608a51d43a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, европарламент, выборы, жозеп боррель, зарубежье
Новости, Европа, Европарламент, выборы, Жозеп Боррель, Зарубежье

Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель

15:30 24.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля

"Европейские парламентские выборы в июне могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США... страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии", - приводит издание слова Борреля.

Авторы статьи подчеркнули, что слова евродипломата прозвучали "на фоне усиления позиций правых партий" из-за миграции и снижения уровня жизни.
"Научно доказано, что страх перед неизвестностью и неопределенностью порождает гормон, который требует реакцию на угрозу безопасности. Это факт", - сказал Боррель.
Очередные выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 24.12.2023
11:08
Эстонский политик предложил запретить выборы в посольствах РФ, в МИД ответили на "пещерную русофобию"Предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в посольствах РФ идёт в русле "пещерной" русофобии ЕС и коллективного Запада, заявили в МИД РФ, пишут журналисты РИА Новости
 
НовостиЕвропаЕвропарламентвыборыЖозеп БоррельЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель
15:02Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
14:54ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
14:21Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ
13:54Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
13:41Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС
13:40Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский
13:15Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабря
13:14Ростислав Ищенко: Политическая борьба на Западе постепенно вырождается в гражданское противостояние
13:14Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
12:29"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ
11:47Армен Гаспарян: Наша совесть чиста, мы всегда призываем к мирному решению конфликта
11:38Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров
11:08Эстонский политик предложил запретить выборы в посольствах РФ, в МИД ответили на "пещерную русофобию"
10:19"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus
09:54Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря
09:50Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
09:36Общий ущерб Крыму от водной блокады составил около 6 трлн рублей - Константинов
09:33"На войне как на войне". Откровенная правда о боях за Правобережную Украину
06:00"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины
Лента новостейМолния