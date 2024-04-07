https://ukraina.ru/20240407/1054360002.html

Кому верить? Украинские эксперты в шоке и советуют эвакуацию, а власть называет такие советы провокацией

Кому верить? Украинские эксперты в шоке и советуют эвакуацию, а власть называет такие советы провокацией - 07.04.2024 Украина.ру

Кому верить? Украинские эксперты в шоке и советуют эвакуацию, а власть называет такие советы провокацией

На Украине все громче звучат предостережения о печальной перспективе для жителей городов. Если конфликт продолжится, многие большие города страны станут просто-напросто непригодными для жизни. И тем, кто сейчас там живет, необходимо это осознавать.

2024-04-07T15:26

2024-04-07T15:26

2024-04-07T15:27

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В частности, беспокойство вызывает ситуация в Харькове. Украинский политолог Руслан Бортник обратился к харьковчанам, посоветовав им покинуть город."Я считаю, и обращаюсь к харьковчанам – кто может уехать, что необходимо уехать из Харькова и прифронтовых полос. Государство сейчас обязано организовать эвакуацию детей и тех людей, которые находятся на попечении у государства: детские дома, дома престарелых, медицинские учреждения, часть из них. Потому что явно Харьков будет и дальше страдать, и условия жизни в Харькове, инфраструктура будет ухудшаться", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он продолжил: "Понятно, что эвакуировать весь такой город и всю прифронтовую полосу государство сегодня не может, хотя оно должно к этому готовиться. Возможно, нам, как в свое время финнам, придется эвакуировать значительную часть своего населения из отдельных регионов. И в силу российских наступлений, и в силу угрозы применения ядерного оружия мы должны сейчас готовить где-то на Западной Украине масштабные возможности для развертывания масштабных лагерей для беженцев…".По словам политолога, высокие риски быть убитыми или травмированными у жителей Одессы. А Херсон нужно было эвакуировать уже давно."Издержки на поддержание инфраструктуры в Херсоне, на ликвидацию ежедневных последствий обстрелов и ударов по Херсону – они выше, наверное, уже сегодня, нежели те издержки, которые мы понесли бы, эвакуировав население этого города", - считает Бортник.Украинский эксперт по ЖКХ Олег Попенко предупредил, что следующую зиму украинским городам пережить будет сложно, если вообще возможно. Он в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко отметил, что русские теперь точечно бьют по маневровой генерации – "это намного хуже, чем подстанции и все остальное". Например, маневровую генерацию в Харькове не восстановить, пострадавшая от обстрелов ДнепроГЭС – это тоже маневровая генерация, сказал эксперт.По его словам, Украина этим летом вынуждена будет перейти к почасовым графикам отключения электроэнергии, солнечная энергетика не спасет. А зимой будет еще хуже. При этом надо помнить, что электроэнергия нужна для всего коммунального хозяйства."Почему говорят (про – Ред.) Харьков – надо выезжать? А потому, что Харьков остается практически без коммунальных услуг", - подчеркнул эксперт. Он продолжил: сейчас в Харькове проживает, по некоторым данным, 400-600 тысяч человек, из них примерно половина без электроснабжения, или же есть графики отключения, "и улучшить ситуацию нельзя" (отметим, что по данным мэрии Харькова, в городе сейчас находятся не 400-600 тысяч, а около 1,3 миллиона человек – Ред.)."Берем многоквартирный дом. Подача воды – это электроэнергия, насосы. Подача тепла и горячей воды – это насосы. Канализация – это когда будет тепло. С наступлением зимы, когда отключения будут более-менее серьезные, большинство домов просто останутся без источников энергии", - обрисовал перспективу Попенко. Он добавил, что дома, где нет газа, а таких в Харькове 26%, они "вообще выпадают из системы"."Так на газе можно (воду – Ред.) греть, газ не требует электроэнергии. А когда нет газа – это все, считай. То есть, 26% домов – людям надо сейчас думать, куда зимой переезжать, то есть - сейчас переезжать, чтобы не оставаться там на зиму. Это мы берем только Харьков. Я думаю: что подобная ситуация будет во всех прифронтовых городах – Херсон, Николаев, Запорожье, Сумы, Чернигов… Эти города будут иметь просто катастрофические проблемы", - сказал эксперт. Да и будет ли вообще газоснабжение?Он обратился к жителям этих городов: "Вы должны понять, что если вы не переедете, то это будет полуголодная смерть. У вас в доме ничего не будет. Вот представьте себе, вы живете в каменной, бетонной будке, где нет тепла, где нет электроэнергии. Максимум, что вы можете разжечь – это мебель порубать и костер какой-то (развести – Ред.). Ничто не сможет помочь и спасти там вас".Но кто будет вывозить людей и куда? Ранее в украинских пабликах появлялись сообщения о готовящейся эвакуации харьковчан в связи с ухудшением обстановкой на фронте. Однако МВД Украины в своем официальном телеграм-канале эти сообщения опровергло."В украинском информационном пространстве появляются сообщения будто бы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о необходимости эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за возможного окружения города...", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что такие публикации являются враждебными информационными вбросами с целью дестабилизации ситуации в стране.А мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что план эвакуации есть, но пока в этом нет необходимости. "Мы имеем опыт войны, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить", - приводит слова мэра издание "Думка".Впрочем, в интервью LIGA.net мэр сообщил, что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура. Как в таких условиях выживать людям? Возможно, те, кто советует харьковчанам уже сейчас выезжать, не так уж неправы.И это касается не только харьковчан. По мнению Олега Попенко, ситуация будет катастрофической во всех прифронтовых городах. Эксперт предлагает разработать программу переселения людей. Он отметил, что есть десятки малых городов, где есть брошенный жилой фонд – например, Светловодск. Там, где были когда-то пропредприятия. Надо развивать малые города. И надо задавать вопрос государству – куда переезжать?"Но и люди сами должны думать о том, что будет хуже. Отключения по 8-10 часов покажутся сказкой. А дом многоквартирный замерзает через 32 часа – ну, замерзает канализация при температуре минус 5, минус 10… замерзает за (время – Ред.) от 32 до 36 часов", - рассказал эксперт, пояснив, что после этого канализацию надо вырезать – "и все, дом нежизнеспособен".Попенко также рассказал о дефиците кадров на "Водоканалах", в ЖЭКах, в управляющих компаниях, у тепловиков — сейчас специалистов там примерно треть от необходимого. А в городах, которые ближе к фрону - "там 10-15%". Свой вклад внесли ТЦК. Многих специалистов забирали просто на работе."Потому, даже если говорить, что город нужно спасать, то его спасать некому… Можете себе представить, до 2022 года среднее количество персонала, технического персонала, тех, которые на земле работают — электрики, дворники, мастера, все остальные — было 56-58%, Сейчас — 30-32%. Это с учетом тех, кто есть на Западной Украине… А в городах, которые ближе к фронту — там единицы, 10-15%", - констатировал эксперт. И задал вопрос: "И мы вот с этим всем должны готовиться к отопительному сезону?".Это все без учета вполне вероятных дальнейших и все более мощных ударов по объектам критической инфраструктуры в случае продолжения конфликта. Местная власть не станет или не сможет защищать людей. Попенко напомнил, что в городе Днепр (бывшем Днепропетровске — Ред.) в 2020 году "тысяча с лишним домов были отключены от центрального теплоснабжения решением сессии горсовета". Нет теперь в модели местной власти заботы о людях.В общем, эксперты горожанам советуют бежать, пока не поздно — бежать куда-нибудь туда, где "есть нормальный мэр", где работающая коммуналка… Но прекратить войну не советуют.Наверное, есть и другие способы сохранить украинские города и жизни людей. Читаем в комментарии к видеозаписи беседы с экспертом такое пожелание: "Не надо трепаться языком, если не только Харьков, но и всю страну можно сохранить, избежать разрушений, а самое главное (сохранить — Ред.) человеческий ресурс, для этого ума много не надо - идти на компромисс, договариваться о мирном сосуществовании, засунув свои амбиции, манию величия в укромное место. Вас бы, информаторов-трепачей, хотелось заселить в прифронтовые зоны, чтобы на своей шкуре вы прочувствовали весь этот ад прилетов, сирен, не дай Бог - гибель детей, потерю в одно мгновение всего, что наживали всю жизнь. Может, тогда вы изменили военную риторику на антивоенную, на борьбу за мир, против гонки вооружения".

https://ukraina.ru/20240407/1054341360.html

https://ukraina.ru/20240407/1054359871.html

https://ukraina.ru/20211119/1032700776.html

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Сергей Зуев

харьков, украина, херсон, игорь терехов, руслан бортник, вооруженные силы украины, эксперты, эксклюзив