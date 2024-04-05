ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС - 05.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС
ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС - 05.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) боевыми дронами, сообщили 5 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
2024-04-05T17:13
2024-04-05T17:13
новости
запорожская аэс
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россия
всу
обстрелы
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"В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Работники станции не обнаружили повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции в результате прилетов.Администрация ЗАЭС в очередной раз напомнила, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.Накануне, 4 апреля, на ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Причины отключения не уточнили.В середине марта сотрудники Запорожской АЭС, а также представители МАГАТЭ зафиксировали обстрел со стороны ВСУ. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал воронку, образовавшуюся в результате прилёта боевого дрона. Безоболочное взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.
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новости, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, россия, всу, обстрелы
Новости, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Россия, ВСУ, обстрелы

ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС

17:13 05.04.2024
 
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) боевыми дронами, сообщили 5 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
"В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Работники станции не обнаружили повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции в результате прилетов.
Администрация ЗАЭС в очередной раз напомнила, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.
Накануне, 4 апреля, на ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Причины отключения не уточнили.
В середине марта сотрудники Запорожской АЭС, а также представители МАГАТЭ зафиксировали обстрел со стороны ВСУ. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал воронку, образовавшуюся в результате прилёта боевого дрона. Безоболочное взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 21:42
Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения
 
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