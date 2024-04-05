https://ukraina.ru/20240405/1054338758.html

ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС

ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС - 05.04.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) боевыми дронами, сообщили 5 апреля в официальном телеграм-канале предприятия

2024-04-05T17:13

2024-04-05T17:13

2024-04-05T17:13

новости

запорожская аэс

вооруженные силы украины

магатэ

россия

всу

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054338373_0:0:1035:582_1920x0_80_0_0_7b1b26487af6bf5cbad1807cb72caaa0.jpg.webp

"В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Работники станции не обнаружили повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции в результате прилетов.Администрация ЗАЭС в очередной раз напомнила, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо, так как это может повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС.Накануне, 4 апреля, на ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Причины отключения не уточнили.В середине марта сотрудники Запорожской АЭС, а также представители МАГАТЭ зафиксировали обстрел со стороны ВСУ. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал воронку, образовавшуюся в результате прилёта боевого дрона. Безоболочное взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

https://ukraina.ru/20240404/1054316619.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, россия, всу, обстрелы