На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась одна из высоковольтных линий энергоснабжения, сообщили 4 апреля в официальном телеграм-канале предприятия
"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Причины отключения уточняются", - говорится в сообщении.
Администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции в настоящий момент остановлены. 5 из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов".
Администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции в настоящий момент остановлены. 5 из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов".
Сотрудники ЗАЭС следят за тем, чтобы оборудование обслуживалось в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
На ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.
На ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.
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