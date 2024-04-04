https://ukraina.ru/20240404/1054297488.html

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий - 04.04.2024 Украина.ру

На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась одна из высоковольтных линий энергоснабжения, сообщили 4 апреля в официальном телеграм-канале предприятия

2024-04-04T11:59

2024-04-04T11:59

2024-04-04T11:59

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"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Причины отключения уточняются", - говорится в сообщении. Администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции в настоящий момент остановлены. 5 из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Сотрудники ЗАЭС следят за тем, чтобы оборудование обслуживалось в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.На ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на нормальном уровне и не превышает естественных фоновых природных значений.

https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

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новости, запорожская аэс, россия, электроснабжение, отключение электричества, лэп