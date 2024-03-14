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В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда
В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда - 14.03.2024 Украина.ру
В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировали обстрел со стороны Украины, сообщила 14 марта пресс-служба станции
2024-03-14T10:56
2024-03-14T10:56
2024-03-14T10:56
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взрыв
топливо
топливохранилище
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Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал воронку, образовавшуюся в результате прилёта боевого дрона.Безоболочное взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Черничук рассказал, что данное топливо применяется, в том числе, для обеспечения работы аварийных дизельных генераторов. "Весьма чувствительная локация", добавил он. Утечка топлива из этих баков может привести, помимо пожара, ещё и к значительному сокращению запасов дизельного топлива. И, соответственно, аварийная готовность будет на порядок снижена, заявил директор ЗАЭС.Ни персонал, ни оборудование от этого прилета не пострадали, заявил директор станции.На днях состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на станции. Директор ЗАЭС рассказал, что экспертов привезли на место прилета, они смогли это увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета.
https://ukraina.ru/20240221/1053452911.html
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новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, украина, россия, взрыв, топливо, топливохранилище
Новости, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, взрыв, топливо, топливохранилище
В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировали обстрел со стороны Украины, сообщила 14 марта пресс-служба станции
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал воронку, образовавшуюся в результате прилёта боевого дрона.
Безоболочное взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Черничук рассказал, что данное топливо применяется, в том числе, для обеспечения работы аварийных дизельных генераторов. "Весьма чувствительная локация", добавил
он.
Утечка топлива из этих баков может привести, помимо пожара, ещё и к значительному сокращению запасов дизельного топлива. И, соответственно, аварийная готовность будет на порядок снижена, заявил директор ЗАЭС.
Ни персонал, ни оборудование от этого прилета не пострадали, заявил директор станции.
На днях состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на станции. Директор ЗАЭС рассказал, что экспертов привезли на место прилета, они смогли это увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета.