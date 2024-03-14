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В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда

В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда - 14.03.2024 Украина.ру

В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снаряда

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировали обстрел со стороны Украины, сообщила 14 марта пресс-служба станции

2024-03-14T10:56

2024-03-14T10:56

2024-03-14T10:56

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Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук показал воронку, образовавшуюся в результате прилёта боевого дрона.Безоболочное взрывное устройство ВСУ сбросили в пяти метрах от забора, за которым размещены баки с дизельным топливом. Черничук рассказал, что данное топливо применяется, в том числе, для обеспечения работы аварийных дизельных генераторов. "Весьма чувствительная локация", добавил он. Утечка топлива из этих баков может привести, помимо пожара, ещё и к значительному сокращению запасов дизельного топлива. И, соответственно, аварийная готовность будет на порядок снижена, заявил директор ЗАЭС.Ни персонал, ни оборудование от этого прилета не пострадали, заявил директор станции.На днях состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на станции. Директор ЗАЭС рассказал, что экспертов привезли на место прилета, они смогли это увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета.

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новости, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, украина, россия, взрыв, топливо, топливохранилище