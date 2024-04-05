https://ukraina.ru/20240405/1054336399.html

Суд приговорил блогершу за видео с Родиной-матерью к принудительным работам

Суд приговорил блогершу за видео с Родиной-матерью к принудительным работам - 05.04.2024 Украина.ру

Суд приговорил блогершу за видео с Родиной-матерью к принудительным работам

Суд признал виновной блогершу Александру Агафонову, которая "пощекотала" монумент "Родина мать – зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде, виновной и приговорил к принудительным работам, сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области в своем телеграм-канале

2024-04-05T16:33

2024-04-05T16:33

2024-04-05T16:33

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Блогершу из Самары суд признал виновной в реабилитации нацизма."Приговором суда виновной назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства", - говорится в сообщении.Помимо этого, 23-летней блогерше запретили на 2 года что-либо публиковать в соцсетях.В июле прошлого года 23-летняя жительница Самары посетила Мамаев курган в Волгограде. У подножья монумента "Родина мать – зовет" она сняла видео, которое позже следователи назвали "безнравственными и циничными действиями, оскорбляющими символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны".На видео девушка расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая "цирковую мелодию", поясняли местные СМИ.Видео разлетелось по Сети, а следователи начали проверку по статье о реабилитации нацизма. Сама блогерша покинула территорию России.В феврале девушку задержали в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения в Россию.В феврале 2024 года блогер из Башкортостана Расул Ахияретдинов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Житель Башкирии обратился к главе государства от лица волгоградцев. Блогер назвал статую "ошибкой СССР" и потребовал прикрыть монументу "срамные места". После общественного резонанса блогер извинился. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Волгоградские СМИ уточняли, что правоохранители проводили проверку по статье УК РФ "Реабилитация нацизма". В конце марта Бастрыкин потребовал доложить повторно о результатах.

https://ukraina.ru/20230724/1048207229.html

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новости, россия, самара, волгоградская область, ск рф, исправительные учреждения, родина-мать зовёт!, монумент