https://ukraina.ru/20240405/1054299390.html

Он убил водку. Об алкоголе, монетах и сигналах, которые свидетельствуют, что Зеленскому недолго осталось

Он убил водку. Об алкоголе, монетах и сигналах, которые свидетельствуют, что Зеленскому недолго осталось - 05.04.2024 Украина.ру

Он убил водку. Об алкоголе, монетах и сигналах, которые свидетельствуют, что Зеленскому недолго осталось

Большинство политиков и политэкспертов следит за торгом – кому кормить Украину. Похоже, американцы умывают руки, а европейцы ищут повод отвернуться. Положение Зеленского незавидное, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и Украины

2024-04-05T07:16

2024-04-05T07:16

2024-04-05T09:02

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владимир зеленский

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михаил порошенко

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Одним из подтверждений этому стала... водка. Дело в том, что в Швейцарии водка под названием Zelensky оказалась провальным проектом, который нес две функции – был так называемым благотворительным проектом и пиар-акцией с внедрением политики в торговлю. Увы, для Зеленского и Украины проект не принес ожидаемых результатов его инициаторам. Водка Zelensky не продается, о чем сообщает информационный ресурс Octagon.Согласно данным коммерческих реестров Швейцарии, местные чиновники приняли решение о ликвидации оператора водочного проекта, а менеджеры фирмы сообщали о скромных продажах еще в 2023 году. Сайты компании тоже приостановили свою деятельность, говорится в сообщении."Вынуждены с грустью сообщить, что, изо всех сил пытаясь покрыть издержки, мы решили завершить проект после того, как его запуск не получил поддержки", – написала менеджер проекта Джорджия фон Глейхен спустя всего 6 месяцев существования бренда.Инициатором создания бренда водки Zelensky была украинка Анастасия Росинина, а также местный менеджер Джорджия фон Глейхен и стартапер Маттиса Цвингли. Когда начинался проект, они, видимо, рассчитывали, что известное в Европе и США имя, вернее, фамилия привлечет миллионы пьющих за здоровье президента Украины... При этом известно, что все вырученные средства от продаж (за исключением прямых издержек) должны были идти на помощь Украине, в частности, в детские дома и больницы. Однако по факту организация решила направлять в виде благотворительных средств на помощь ВСУ. Получалось красиво: выпивая за здоровье президента Украины водки Zelensky, алкоголики Европы и США тем самым способствовали вооружению и обеспечению ВСУ. Каждая рюмка должна была идти таким образом на закупку беспилотников, маскировочных сетей и прочего оборудования, необходимого для убийства "этих свирепых агрессоров из России". Ведь именно так пишут в западных СМИ о наших солдатах и офицерах, участвующих в спецвоенной операции на Украине... Приобрести спиртное емкостью в пол-литра можно было в 3 странах Европы – Швейцарии, Германии и Великобритании за 40 евро (4 тыс. руб.). С момента выпуска водки Зеленского, было продано порядка 55 тысяч бутылок, что прямо-таки мизер по сравнению с тем, на что рассчитывали инициаторы алкогольно-патриотической кампании и основатели водочной компании (впрочем, это одни те же люди).Водку пытались отчаянно продавать. Для рекламы привлекали известных блогеров и шеф-поваров. На одном из благотворительных вечеров бутылку Zelensky симпатики президента Украины приобрели за полторы тысячи евро (около 150 тыс. руб.). Более того, Джорджия фон Глейхен предложила водку сделать крупным универсальным брендом, который мог бы помочь всем нуждающимся в мире. Чем и как водка может помочь "всем нуждающимся", непонятно. Но размах швейцарской маниловщины был вселенский...Увы, но кончилось все крахом. Покупатели алкогольной ориентации потеряли интерес к продукту уже через несколько месяцев и потребовали снизить цену. В результате стоимость Zelensky упала вдвое. Но и это не спасло алкогольный напиток, названный именем украинского президента, – продажи после этого не выросли. В конечном итоге пришлось отказаться не только от планов мирового масштаба – "помочь всем нуждающимся", но и вообще тихо прикрыть сам бренд.И это не единственный крах, постигший менеджеров с политико-маркетинговой жилкой. Более существенные потери несут США. Здесь тоже по-своему решили помочь Зеленскому и его команде. Нет, не тем, чтобы что-то давать в виде денег и оружия. И так давали без счета и меры. Меркантильные американцы решили немного на нем, то бишь Зеленском, заработать. С этой целью через пару месяцев после начала специальной военной операции Белый дом анонсировал начало продаж коллекции монет с изображением Зеленского. Стоимость одной монеты составляла порядка 100 долларов.В пресс-службе администрации президента США заявили, что это 32-я монета, представленная в серии "Исторические моменты коллекции монет американского президентства". На ней запечатлено обращение Зеленского по видеосвязи к конгрессу Соединенных Штатов 7 марта 2022 года. Однако и здесь устроителей уже чисто меркантильной нумизматической акции постигло разочарование: массовых продаж "омонеченного Зеленского" не произошло. Сувенирный Зеленский достоинством в 100 долларов, как говорится, не пошел.“Знаете, есть такое выражение на латыни: Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава. – лат.). Так и здесь. Да, он побыл год-полтора в качестве главного украшения европейских и американских столов. Но потом всё – вкусы меняются. И теперь та же история произошла и с водкой, хотя, мне кажется, это на самом деле не очень хороший повод прославить человека, назвав в честь него водку. Но рынок решил иначе. Теперь понятно, что той популярности, которая была, нет. И при этом, естественно, никто не будет терпеть из-за этого убытки", – прокомментировала ситуацию изданию Украина.ру волонтер и общественный деятель Юлия Витязева.Как отметил в комментарии изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Михаил Павлив, холодное отношение Запада к Зеленскому можно было заметить и на Мюнхенской конференции по безопасности. "Я думаю, мы очень скоро увидим то же самое на очередном саммите НАТО, что можно было наблюдать и год назад. Будет все по-другому, не так, как в 2022 году: красные дорожки, овации. Те же публикации в медиа показывают это. Где о нем отзываются критично, в том числе и о деятельности его администрации", – отметил эксперт.В общем, не пейте за здоровье Зеленского водку, названную его именем, и не держите деньги с его изображением в кошельке.Сам же Зеленский и его окружение, видимо, понимает, что время их сочтено, и собираются обороняться. С этой, видимо, целью закупают через сайт госзакупок Prozorro металлических наручников, на которые выделили порядка 16 миллионов гривен (около 3 млн. руб.). А сам президент Украины уже подготовил себе запасной аэродром - на днях Зеленский купил у короля Великобритании Карла III особняк Highgrove House. Издание London Crier сообщило, что сделка составила 20 миллионов фунтов стерлингов, то есть 2,3 миллиарда рублей.“Во-первых, это удачное капиталовложение. Даже если что-то случится, этот особняк останется его семье. Но не факт, что его семье позволят этим всем распоряжаться. Англия скажет, так, друзья, мы вложили в вас столько-то, столько-то, вы не окупились, поэтому давайте мы теперь хоть как-то постараемся отбить вложенные в вас средства”, - считает Витязева.А политэксперт Павлив предполагает, что политическая карьера Зеленского будет иметь отнюдь не счастливый конец. "Вне зависимости закончится СВО в этом или следующем году, для Зеленского все закончится очень плохо. Самым безболезненным для него вариантом будет то, что он покинет легитимно свой пост и просто уедет из страны. В худшем варианте – его убьют. Недоброжелателей у него достаточно. Его могут убрать и заокеанские кураторы и кто-то из его окружения: военные или спецслужбы. Незавидную судьбу предсказывали Зеленскому многие ясновидящие. Так, экстрасенс Галина Янко утверждает, что политик вскоре навсегда покинет Украину, осядет где-то заграницей, питаться будет исключительно колбасой, а также будет мучаться от сердечно-сосудистых заболеваний. И тут ему даже водка, названная его именем, не поможет.

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Серафима Тимохина

украина, швейцария, великобритания, владимир зеленский, карл iii, вооруженные силы украины, украина.ру, михаил порошенко, михаил павлив, офис президента, эксклюзив, нато, сша