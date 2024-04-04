https://ukraina.ru/20240404/1054308025.html

Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ

Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ - 04.04.2024 Украина.ру

Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ

В Израиле готовятся к ответу Тагерана после атаки на консульство в сирийском Дамаске. Никакой истерики по этому поводу нет, сообщил телеканал i24 News, ссылаясь на израильский источник 4 апреля

2024-04-04T16:18

2024-04-04T16:18

2024-04-04T16:33

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израиль

иран

хезболла

сирия

война

ближний восток

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Заявление сделано на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" развернёт активные боевые действия в последнюю пятницу Рамадана, 5 апреля. Накануне газета Israelinfo сообщала, что Иран, в ответ на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии, планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. В США полагают, что это станет новым витком эскалации обстановки на Ближнем Востоке. По данным издания Voxnews, Тегеран намерен применить сотни БПЛА и ракет, в то время как армия Израиля приведена в полную боевую готовность. Напомним, 1 апреля Израиль атаковал здание, расположенное рядом с посольством Ирана в Дамаске. Пострадали не менее шести человек. В МИД России осудили действия Израиля и призвали руководство страной отказаться от практики провокационных силовых акций в Сирии.

https://ukraina.ru/20231109/1050875165.html

израиль

иран

сирия

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новости, израиль, иран, хезболла, сирия, война, ближний восток