Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ - 04.04.2024 Украина.ру
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Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ
Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ - 04.04.2024 Украина.ру
Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ
В Израиле готовятся к ответу Тагерана после атаки на консульство в сирийском Дамаске. Никакой истерики по этому поводу нет, сообщил телеканал i24 News, ссылаясь на израильский источник 4 апреля
2024-04-04T16:18
2024-04-04T16:33
новости
израиль
иран
хезболла
сирия
война
ближний восток
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Заявление сделано на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" развернёт активные боевые действия в последнюю пятницу Рамадана, 5 апреля. Накануне газета Israelinfo сообщала, что Иран, в ответ на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии, планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. В США полагают, что это станет новым витком эскалации обстановки на Ближнем Востоке. По данным издания Voxnews, Тегеран намерен применить сотни БПЛА и ракет, в то время как армия Израиля приведена в полную боевую готовность. Напомним, 1 апреля Израиль атаковал здание, расположенное рядом с посольством Ирана в Дамаске. Пострадали не менее шести человек. В МИД России осудили действия Израиля и призвали руководство страной отказаться от практики провокационных силовых акций в Сирии.
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новости, израиль, иран, хезболла, сирия, война, ближний восток
Новости, Израиль, Иран, Хезболла, Сирия, война, Ближний Восток

Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ

16:18 04.04.2024 (обновлено: 16:33 04.04.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
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В Израиле готовятся к ответу Тагерана после атаки на консульство в сирийском Дамаске. Никакой истерики по этому поводу нет, сообщил телеканал i24 News, ссылаясь на израильский источник 4 апреля
"Мы готовимся. Объявлена тревога. Никакой истерии", – приводит СМИ его слова.
Заявление сделано на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" развернёт активные боевые действия в последнюю пятницу Рамадана, 5 апреля.
Накануне газета Israelinfo сообщала, что Иран, в ответ на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии, планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. В США полагают, что это станет новым витком эскалации обстановки на Ближнем Востоке.
По данным издания Voxnews, Тегеран намерен применить сотни БПЛА и ракет, в то время как армия Израиля приведена в полную боевую готовность.
Напомним, 1 апреля Израиль атаковал здание, расположенное рядом с посольством Ирана в Дамаске. Пострадали не менее шести человек. В МИД России осудили действия Израиля и призвали руководство страной отказаться от практики провокационных силовых акций в Сирии.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября 2023, 05:56
Почему "Хезболла" не вступает в войну с ИзраилемТекущий конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Армия обороны Израиля после массированных бомбардировок сектора Газа перешла к наземной фазе операции. Руководство ЦАХАЛ рапортует о продвижении: согласно официальной информации, израильские подразделения вошли в Газу и сейчас ведут боевые действия в её пределах.
 
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