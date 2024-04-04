Израиль готовится к иранскому удару, пишут СМИ
16:18 04.04.2024 (обновлено: 16:33 04.04.2024)
В Израиле готовятся к ответу Тагерана после атаки на консульство в сирийском Дамаске. Никакой истерики по этому поводу нет, сообщил телеканал i24 News, ссылаясь на израильский источник 4 апреля
"Мы готовимся. Объявлена тревога. Никакой истерии", – приводит СМИ его слова.
Заявление сделано на фоне опасений, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" развернёт активные боевые действия в последнюю пятницу Рамадана, 5 апреля.
Накануне газета Israelinfo сообщала, что Иран, в ответ на авиаудар израильских военный по иранскому консульству в Сирии, планирует нанести удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. В США полагают, что это станет новым витком эскалации обстановки на Ближнем Востоке.
По данным издания Voxnews, Тегеран намерен применить сотни БПЛА и ракет, в то время как армия Израиля приведена в полную боевую готовность.
Напомним, 1 апреля Израиль атаковал здание, расположенное рядом с посольством Ирана в Дамаске. Пострадали не менее шести человек. В МИД России осудили действия Израиля и призвали руководство страной отказаться от практики провокационных силовых акций в Сирии.
9 ноября 2023, 05:56Почему "Хезболла" не вступает в войну с ИзраилемТекущий конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. Армия обороны Израиля после массированных бомбардировок сектора Газа перешла к наземной фазе операции. Руководство ЦАХАЛ рапортует о продвижении: согласно официальной информации, израильские подразделения вошли в Газу и сейчас ведут боевые действия в её пределах.