https://ukraina.ru/20240404/1054299791.html

Отправка западных войск на Украину, обстрелы и военные преступления. Главное на Украине на 13:00 4 апреля

Отправка западных войск на Украину, обстрелы и военные преступления. Главное на Украине на 13:00 4 апреля - 04.04.2024 Украина.ру

Отправка западных войск на Украину, обстрелы и военные преступления. Главное на Украине на 13:00 4 апреля

Британия и Франция готовят отправку войск на Украину, сообщил советник Госдепа США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-04T13:02

2024-04-04T13:02

2024-04-04T13:29

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Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину, заявил консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd."Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и... вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", — отметил он.По его словам, сделать это странам НАТО в скором времени придётся, так как Украине не хватает бойцов. В противном случае Альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение".Люттвак заявил, что военным НАТО необязательно участвовать в боях, они просто могут взять на себя обучение новобранцев и ремонт техники, тем самым позволив украинским коллегам отправиться выполнять боевые задачи."Даже если дипломатия успешно вмешается... российская военная мощь победоносно вернётся в Центральную Европу", – отметил он.В таком случае, объяснил эксперт, странам Западной Европы придется проводить преобразования в своих вооружённых силах, в том числе вернуть обязательную военную службу.Днём ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что новые сведения о подготовке Францией военного контингента."В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий", – сказала Захарова в ходе брифинга.Позднее стало известно о разговоре министров обороны России и Франции. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал в отношении ранее прозвучавших заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину, что "в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции".Ранее источники не раз сообщали о действовавших на Украине британских и американских спецназовцах, некоторые из которых выступали под видом "добровольцев". Также сообщалось о значительном присутствии на Украине польских военных.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 53 удара по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершили 32 обстрела, на Горловском направлении – 21 обстрел, выпустив в общей сложности 168 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица. Кроме того, ранения получили три гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждено два жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому району Донецка – 20 снарядов калибром 155 мм и один ВОП с БПЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 4 апреля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк – Куйбышевский район: по ул. Туманяна, 3 "а" погиб мужчина 1945 года рождения; Кировский район – по ул. Бирюзова, 50 ранена женщина 1938 года рождения, по ул. Дагестанской ранена женщина 1965 года рождения", – сообщило представительство.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 18 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великие Копани – 4; Каиры – 4; Гладковка – 3; Алёшки – 5; Саги – 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алёшки.Позднее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал о военном преступлении, совершённом украинскими военными. К своей записи он приложил фотографии (18+) с места событий."Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне. Военные преступления, по которым не может быть срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин села Бабино воду и продукты. Это село на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района. Украинский дрон ударил "Газель" на желто-синих номерах в дверь водителя. Чудовищные последствия взрыва вы видите сами. Ударил днем, когда гражданская принадлежность машины не оставляет сомнений", – отметил Алексеенко.По его словам, украинские военные добили выживших и атаковали тех, кто пришёл на помощь."Но что совсем не укладывается в голове – пассажир машины после первого удара выжил. Успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. Его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона. Потом, когда на место из села прибыли люди, чтобы помочь, украинские террористы нанесли удар и по ним. Соболезнуем семьям погибших. Постараемся найти их и помочь", – рассказал Алексеенко.Днём 4 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда, также противник атаковал с помощью FPV-дрона. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – повреждены 2 частных жилых домовладения и 2 надворные постройки. В Разуменском сельском поселении пострадало одно частное домовладение и одна надворная постройка, в Никольском и Крутологском сельском поселении – по одному частному домовладению, в Тавровском сельском поселении – 3 частных домовладения и 3 автомобиля, в Беловском сельском поселении – 2 частных домовладения, в Майском сельском поселении – один автомобиль", – указывалось в сводке.В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. В городе Грайвороне в одном частном жилом домовладении выбиты окна. В селе Глотово пострадало одно частное домовладение, в селе Козинка – два частных домовладения.В Губкинском городском округе в районе села Теплый Колодезь в поле был обнаружен и изъят специалистами приземлившийся БПЛА. Обошлось без последствий."В Корочанском районе рядом с хутором Никольский обнаружен повреждённый БПЛА самолётного типа. Участниками самообороны и полицией организована охрана территории. В ближайшее время на место прибудут взрывотехники", – писал губернатор.В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 11 миномётных снарядов. Пострадавших нет. Различные разрушения выявлены в пяти частных жилых домовладениях. Повреждены линии электро- и газоснабжения. В настоящий момент электро- и газоснабжение восстановлено. В селе Теребрено дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Никто не пострадал. Повреждён один легковой автомобиль. По хутору Панков выпущено 2 миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Протопоповка системой ПВО сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле", – сообщал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, мария захарова, вячеслав гладков, россия, украина, франция, вооруженные силы украины, нато, сцкк