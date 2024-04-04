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Выживание государства и бомбардировки Киева: военный историк о том, когда может измениться статус СВО

Выживание государства и бомбардировки Киева: военный историк о том, когда может измениться статус СВО - 04.04.2024 Украина.ру

Выживание государства и бомбардировки Киева: военный историк о том, когда может измениться статус СВО

Сейчас ВС РФ обеспечивают безопасность российского государства. Но если речь зайдет о его выживании, то изменятся методы войны. Если встанет вопрос о существовании России, то все моральные барьеры будут сняты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский

2024-04-04T04:00

2024-04-04T04:00

2024-04-04T09:52

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Сейчас ВС РФ ведут боевые действия с целью обеспечения безопасности страны. Но в военной доктрине России четко сказано, что командование может применить ядерное оружие, если зайдет речь о сохранении государства, рассказал историк.Если в военных действиях будет задействовано все общество, то статус СВО будет пересмотрен. Сейчас российские военные обеспечивают безопасность российского государства. Но если станет речь о его существовании, то изменятся методы войны, отметил эксперт.Когда речь идет о безопасности России, нет необходимости "превращать в кошмар" жизнь мирного населения и устраивать ковровые бомбардировки Киева. Но если встанет вопрос о сохранении государства, то все моральные барьеры будут сняты, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, украина, безопасность, сво, война, государство, вс рф, статус, спецоперация