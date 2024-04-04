Выживание государства и бомбардировки Киева: военный историк о том, когда может измениться статус СВО
04:00 04.04.2024 (обновлено: 09:52 04.04.2024)
НАТО
Сейчас ВС РФ обеспечивают безопасность российского государства. Но если речь зайдет о его выживании, то изменятся методы войны. Если встанет вопрос о существовании России, то все моральные барьеры будут сняты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Сейчас ВС РФ ведут боевые действия с целью обеспечения безопасности страны. Но в военной доктрине России четко сказано, что командование может применить ядерное оружие, если зайдет речь о сохранении государства, рассказал историк.
"Речь о выживании [российского] государства не идет. А в Великую Отечественную войну на кону стоял вопрос о существовании советского государства и выживании его народа", - добавил Залесский.
Если в военных действиях будет задействовано все общество, то статус СВО будет пересмотрен. Сейчас российские военные обеспечивают безопасность российского государства. Но если станет речь о его существовании, то изменятся методы войны, отметил эксперт.
Когда речь идет о безопасности России, нет необходимости "превращать в кошмар" жизнь мирного населения и устраивать ковровые бомбардировки Киева. Но если встанет вопрос о сохранении государства, то все моральные барьеры будут сняты, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
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