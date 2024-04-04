"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Юридически – это не война. Но в случае прямой интервенции стран НАТО и угрозы существования российского государства статус кампании может быть пересмотрен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Сейчас ВС РФ ведут боевые действия с целью обеспечения безопасности страны. Но в военной доктрине России четко сказано, что командование может применить ядерное оружие, если будет идти речь о сохранении российского государства, рассказал историк.
Сейчас не идет речь о выживании российского государства. Но во время Великой Отечественной войны на кону стоял вопрос о существовании СССР и физическом выживании его народа, добавил он.
"Мы проводим специальную военную операцию. Юридически – это не война. В войне принимает участие все общество. А у нас даже военного положения нет. Повторюсь, мы должны изучать опыт Великой Отечественной войны. Но пока мы проводим совершенно другие боевые действия", - отметил Залеский.
Возможно, в случае прямой интервенции стран НАТО будет пересмотрен статус СВО, отметил специалист. Для этого должны поменяться силы и ресурсы, которые будут брошены на обеспечение боевых действий. Если в войне будет задействовано все общество, то статус кампании будет пересмотрен, резюмировал собеседник издания.
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