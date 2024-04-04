https://ukraina.ru/20240404/1054277555.html

"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО

"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО - 04.04.2024 Украина.ру

"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО

Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Юридически – это не война. Но в случае прямой интервенции стран НАТО и угрозы существования российского государства статус кампании может быть пересмотрен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский

2024-04-04T05:00

2024-04-04T05:00

2024-04-04T05:00

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Сейчас ВС РФ ведут боевые действия с целью обеспечения безопасности страны. Но в военной доктрине России четко сказано, что командование может применить ядерное оружие, если будет идти речь о сохранении российского государства, рассказал историк.Сейчас не идет речь о выживании российского государства. Но во время Великой Отечественной войны на кону стоял вопрос о существовании СССР и физическом выживании его народа, добавил он.Возможно, в случае прямой интервенции стран НАТО будет пересмотрен статус СВО, отметил специалист. Для этого должны поменяться силы и ресурсы, которые будут брошены на обеспечение боевых действий. Если в войне будет задействовано все общество, то статус кампании будет пересмотрен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html

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новости, россия, украина, нато, сво, война, статус, вс рф, ссср, безопасность, спецоперация