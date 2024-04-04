"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054277555.html
"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО - 04.04.2024 Украина.ру
"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Юридически – это не война. Но в случае прямой интервенции стран НАТО и угрозы существования российского государства статус кампании может быть пересмотрен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T05:00
2024-04-04T05:00
новости
россия
украина
нато
сво
война
статус
вс рф
ссср
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274254_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_c50d71282ca95bc7982584fcc7e4510a.jpg
Сейчас ВС РФ ведут боевые действия с целью обеспечения безопасности страны. Но в военной доктрине России четко сказано, что командование может применить ядерное оружие, если будет идти речь о сохранении российского государства, рассказал историк.Сейчас не идет речь о выживании российского государства. Но во время Великой Отечественной войны на кону стоял вопрос о существовании СССР и физическом выживании его народа, добавил он.Возможно, в случае прямой интервенции стран НАТО будет пересмотрен статус СВО, отметил специалист. Для этого должны поменяться силы и ресурсы, которые будут брошены на обеспечение боевых действий. Если в войне будет задействовано все общество, то статус кампании будет пересмотрен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
россия
украина
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274254_377:0:2044:1250_1920x0_80_0_0_3336bbf1f71887b220a1a2d21bc19bac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, нато, сво, война, статус, вс рф, ссср, безопасность, спецоперация
Новости, Россия, Украина, НАТО, СВО, война, статус, ВС РФ, СССР, безопасность, Спецоперация

"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО

05:00 04.04.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© NATO
Читать в
Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Юридически – это не война. Но в случае прямой интервенции стран НАТО и угрозы существования российского государства статус кампании может быть пересмотрен. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Сейчас ВС РФ ведут боевые действия с целью обеспечения безопасности страны. Но в военной доктрине России четко сказано, что командование может применить ядерное оружие, если будет идти речь о сохранении российского государства, рассказал историк.
Сейчас не идет речь о выживании российского государства. Но во время Великой Отечественной войны на кону стоял вопрос о существовании СССР и физическом выживании его народа, добавил он.
"Мы проводим специальную военную операцию. Юридически – это не война. В войне принимает участие все общество. А у нас даже военного положения нет. Повторюсь, мы должны изучать опыт Великой Отечественной войны. Но пока мы проводим совершенно другие боевые действия", - отметил Залеский.
Возможно, в случае прямой интервенции стран НАТО будет пересмотрен статус СВО, отметил специалист. Для этого должны поменяться силы и ресурсы, которые будут брошены на обеспечение боевых действий. Если в войне будет задействовано все общество, то статус кампании будет пересмотрен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
Сергей Ермаков интервью
Вчера, 06:50
Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 годуСегодня Польша не готова сбивать "Кинжалы" возле Львова без поддержки НАТО. Но через 10 лет у Запада могут появиться силы более жестко противодействовать России
 
НовостиРоссияУкраинаНАТОСВОвойнастатусВС РФСССРбезопасностьСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal
10:07В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием
09:47"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля
09:00Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
08:28Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
08:03Главное за ночь 4 апреля
08:00Военный блок НАТО: 75 лет против России
07:41Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат
07:07Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
06:58Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы
06:55"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским
06:52Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах
06:49Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?
06:47Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб
06:40ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища
06:30Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку
06:27Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине
05:20"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
05:10Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз
05:00"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
Лента новостейМолния