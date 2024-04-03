В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой - 03.04.2024 Украина.ру
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В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой - 03.04.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню прошли по настоятельной просьбе французской стороны. В разговоре Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
2024-04-03T23:01
2024-04-03T23:01
новости
россия
сергей шойгу
франция
украина
игил
теракт
крокус сити
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"Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*", – говорится в сообщении Минобороны России. В свою очередь Шойгу заявил Лекорню, что сегодня имеются сведения об украинском следе в организации теракта. Глава российского ведомства подчеркнул, что начатое расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные понесут наказание. "Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – приводит ведомство слова Шойгу. В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции. По итогам переговоров, отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно, заключили в ведомстве. Ранее издание Le Monde сообщало, что министры обороны России и Франции провели телефонные переговоры впервые за 1,5 года. Стороны обсудили подмосковный теракт в "Крокусе", а Лекорню заявил, что "не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной".*запрещённая в России организация, признанная террористической.
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новости, россия, сергей шойгу, франция, украина, игил, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Франция, Украина, ИГИЛ, теракт, Крокус Сити

В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой

23:01 03.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСелекторное совещание в Министерстве обороны РФ
Селекторное совещание в Министерстве обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню прошли по настоятельной просьбе французской стороны. В разговоре Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
"Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*", – говорится в сообщении Минобороны России.
В свою очередь Шойгу заявил Лекорню, что сегодня имеются сведения об украинском следе в организации теракта. Глава российского ведомства подчеркнул, что начатое расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные понесут наказание.

"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – приводит ведомство слова Шойгу.

В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции.
По итогам переговоров, отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно, заключили в ведомстве.
Ранее издание Le Monde сообщало, что министры обороны России и Франции провели телефонные переговоры впервые за 1,5 года. Стороны обсудили подмосковный теракт в "Крокусе", а Лекорню заявил, что "не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной".
*запрещённая в России организация, признанная террористической.
Трагедия в Крокусе: украинский почерк
29 марта, 17:17
Теракт в "Крокус сити": украинский почерк, западный следРастёт число свидетельств участия украинских спецслужб в организации массового убийства мирных граждан в концертном зале "Крокус сити-холл" 22 марта. Террор давно взят на вооружение Киевом.
 
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