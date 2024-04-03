https://ukraina.ru/20240403/1054291470.html
В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой - 03.04.2024 Украина.ру
В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню прошли по настоятельной просьбе французской стороны. В разговоре Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
2024-04-03T23:01
2024-04-03T23:01
2024-04-03T23:01
новости
россия
сергей шойгу
франция
украина
игил
теракт
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042502086_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_8a8ba1bdf1f682898fdab7ad9bf1ba93.jpg
"Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*", – говорится в сообщении Минобороны России. В свою очередь Шойгу заявил Лекорню, что сегодня имеются сведения об украинском следе в организации теракта. Глава российского ведомства подчеркнул, что начатое расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные понесут наказание. "Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – приводит ведомство слова Шойгу. В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции. По итогам переговоров, отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно, заключили в ведомстве. Ранее издание Le Monde сообщало, что министры обороны России и Франции провели телефонные переговоры впервые за 1,5 года. Стороны обсудили подмосковный теракт в "Крокусе", а Лекорню заявил, что "не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной".*запрещённая в России организация, признанная террористической.
https://ukraina.ru/20240329/1054197890.html
россия
франция
украина
крокус сити
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042502086_0:0:2460:1845_1920x0_80_0_0_b0de2bd2577ba5c744906684ab2b7333.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей шойгу, франция, украина, игил, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Франция, Украина, ИГИЛ, теракт, Крокус Сити
В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню прошли по настоятельной просьбе французской стороны. В разговоре Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
"Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*", – говорится
в сообщении Минобороны России.
В свою очередь Шойгу заявил Лекорню, что сегодня имеются сведения
об украинском следе в организации теракта. Глава российского ведомства подчеркнул, что начатое расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные понесут наказание.
"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – приводит ведомство слова Шойгу.
В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции.
По итогам переговоров, отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно, заключили в ведомстве.
Ранее издание Le Monde сообщало,
что министры обороны России и Франции провели телефонные переговоры впервые за 1,5 года. Стороны обсудили подмосковный теракт в "Крокусе", а Лекорню заявил, что "не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной".
*запрещённая в России организация, признанная террористической.