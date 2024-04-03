Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева - 03.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240403/1054289614.html
Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева - 03.04.2024 Украина.ру
Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
Впервые с 2022 года министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорну провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на сообщение французского министерства
2024-04-03T19:56
2024-04-03T19:56
новости
франция
россия
сергей шойгу
киев
следственный комитет
сво
теракт
крокус сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075345_111:0:3752:2048_1920x0_80_0_0_2b39d5c5b4336f6d14123dda6ef54d3c.jpg
Помимо прочего, французский министр заявил, что Украина не причастна к произошедшей трагедии. "Министр (прим. ред. – обороны Франции) напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной", – говорится в публикации. Также министр обороны Франции призвал Россию "прекратить любую инструментализацию". Традиционно, Лекорну выразил безоговорочную поддержку Киеву и осудил российскую спецоперацию. Напомним, по данным Минобороны РФ в последний раз Шойгу и Лекорню говорили осенью 2022 года. Тогда стороны обсудили украинский конфликт, который "имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации". В конце марта в Следственном комитете России официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе".
https://ukraina.ru/20240403/1054261985.html
франция
россия
киев
крокус сити
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075345_566:0:3297:2048_1920x0_80_0_0_33a1b4dd81b29bd41f425955c91703a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, россия, сергей шойгу, киев, следственный комитет, сво, теракт, крокус сити
Новости, Франция, Россия, Сергей Шойгу, Киев, Следственный комитет, СВО, теракт, Крокус Сити

Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева

19:56 03.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Впервые с 2022 года министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорну провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на сообщение французского министерства
Помимо прочего, французский министр заявил, что Украина не причастна к произошедшей трагедии.
"Министр (прим. ред. – обороны Франции) напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной", – говорится в публикации.
Также министр обороны Франции призвал Россию "прекратить любую инструментализацию". Традиционно, Лекорну выразил безоговорочную поддержку Киеву и осудил российскую спецоперацию.
Напомним, по данным Минобороны РФ в последний раз Шойгу и Лекорню говорили осенью 2022 года. Тогда стороны обсудили украинский конфликт, который "имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации".
В конце марта в Следственном комитете России официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе".
03:50
Украинский след в "Крокусе": политолог о том, почему Россия потребовала у Киева выдать Малюка*Заявление о выдаче причастных к терактам лиц МИД сделал не для Киева, а для всего незападного мира и тех граждан Украины, которые не разделяют методов киевского режима. Это часть кампании по делегитимации режима Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
НовостиФранцияРоссияСергей ШойгуКиевСледственный комитетСВОтерактКрокус Сити
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:52Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников
23:23Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
23:01В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
22:43Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
22:27Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
21:56Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
21:25Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов
21:09Харьков готовится к российскому наступлению - власти
20:37Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
20:26Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
19:56Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
19:39Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
19:33Kiev, а не Kyiv. Как Запад колонизировал российскую науку, и как это преодолеть
19:21Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
19:04В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
19:03Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
18:58"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
18:46Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
18:34Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
18:32Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Лента новостейМолния