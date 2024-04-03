https://ukraina.ru/20240403/1054289614.html

Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева

Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева - 03.04.2024 Украина.ру

Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева

Впервые с 2022 года министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорну провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на сообщение французского министерства

2024-04-03T19:56

2024-04-03T19:56

2024-04-03T19:56

новости

франция

россия

сергей шойгу

киев

следственный комитет

сво

теракт

крокус сити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/18/1054075345_111:0:3752:2048_1920x0_80_0_0_2b39d5c5b4336f6d14123dda6ef54d3c.jpg

Помимо прочего, французский министр заявил, что Украина не причастна к произошедшей трагедии. "Министр (прим. ред. – обороны Франции) напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной", – говорится в публикации. Также министр обороны Франции призвал Россию "прекратить любую инструментализацию". Традиционно, Лекорну выразил безоговорочную поддержку Киеву и осудил российскую спецоперацию. Напомним, по данным Минобороны РФ в последний раз Шойгу и Лекорню говорили осенью 2022 года. Тогда стороны обсудили украинский конфликт, который "имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации". В конце марта в Следственном комитете России официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе".

https://ukraina.ru/20240403/1054261985.html

франция

россия

киев

крокус сити

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, россия, сергей шойгу, киев, следственный комитет, сво, теракт, крокус сити