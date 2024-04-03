Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
Впервые с 2022 года министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьян Лекорну провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на сообщение французского министерства
Помимо прочего, французский министр заявил, что Украина не причастна к произошедшей трагедии.
"Министр (прим. ред. – обороны Франции) напомнил о нашем решительном осуждении и солидарности Франции с жертвами и их семьями. Он подтвердил, что Франция не располагает какой-либо информацией, позволяющей установить связь между этим нападением и Украиной", – говорится в публикации.
Также министр обороны Франции призвал Россию "прекратить любую инструментализацию". Традиционно, Лекорну выразил безоговорочную поддержку Киеву и осудил российскую спецоперацию.
Напомним, по данным Минобороны РФ в последний раз Шойгу и Лекорню говорили осенью 2022 года. Тогда стороны обсудили украинский конфликт, который "имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации".
В конце марта в Следственном комитете России официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе".
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