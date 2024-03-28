В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру
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В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"
В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру
В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Террористы, совершившие вооружённое нападение на людей 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" имели связи с украинскими националистами. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете России
2024-03-28T17:59
2024-03-28T17:59
новости
россия
ск рф
следственный комитет
украина
теракт
крокус сити
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"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", – говорится в опубликованном заявлении. Сегодня председатель СК России провёл оперативное совещание и заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в "Крокусе". Следователи рассказали о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершенного преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан. "Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления", – подчеркнули в СК. Уточняется, что установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, украина, теракт, крокус сити
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, Украина, теракт, Крокус Сити

В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"

17:59 28.03.2024
 
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Террористы, совершившие вооружённое нападение на людей 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" имели связи с украинскими националистами. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете России
"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", – говорится в опубликованном заявлении.
Сегодня председатель СК России провёл оперативное совещание и заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в "Крокусе".
Следователи рассказали о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершенного преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан.
"Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления", – подчеркнули в СК.
Уточняется, что установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.
Анонс
Вчера, 13:05
"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк"Мультимедийная конференция
 
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Заголовок открываемого материала
18:15Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине
17:59В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"
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