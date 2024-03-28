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В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"

В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе" - 28.03.2024 Украина.ру

В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Террористы, совершившие вооружённое нападение на людей 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" имели связи с украинскими националистами. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете России

2024-03-28T17:59

2024-03-28T17:59

2024-03-28T17:59

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"В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", – говорится в опубликованном заявлении. Сегодня председатель СК России провёл оперативное совещание и заслушал отчёт следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в "Крокусе". Следователи рассказали о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершенного преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан. "Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления", – подчеркнули в СК. Уточняется, что установлен и задержан ещё один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ukraina.ru/20240327/1054116378.html

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новости, россия, ск рф, следственный комитет, украина, теракт, крокус сити