Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда - 03.04.2024 Украина.ру
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Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда - 03.04.2024 Украина.ру
Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России
2024-04-03T20:37
2024-04-03T20:37
новости
дмитрий песков
россия
украина
сво
мобилизация
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Ранее в этот же день президент Украины Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. Вместе с тем, он не назвал точное число потенциальных мобилизованных в украинскую армию. Напомним, 3 апреля сообщалось, что в России существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ. Только с начала 2024 года на военную службу по контракту в поступило уже более 100 тысяч человек.
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новости, дмитрий песков, россия, украина, сво, мобилизация
Новости, Дмитрий Песков, Россия, Украина, СВО, мобилизация

Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда

20:37 03.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России
"Это неправда", – цитирует его РИА Новости.
Ранее в этот же день президент Украины Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. Вместе с тем, он не назвал точное число потенциальных мобилизованных в украинскую армию.
Напомним, 3 апреля сообщалось, что в России существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ. Только с начала 2024 года на военную службу по контракту в поступило уже более 100 тысяч человек.
19 января, 05:02
"На Украине нельзя просто дышать воздухом". О чём и зачем врёт ЗеленскийВладимир Александрович Зеленский — хороший, очень хороший актёр. Посмотрите на его честное лицо, вглядитесь в эти ясные, правдивые глаза. Послушайте, как он уверенно говорит: справедливость, Украина, закон
 
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