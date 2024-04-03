Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России
"Это неправда", – цитирует его РИА Новости.
Ранее в этот же день президент Украины Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. Вместе с тем, он не назвал точное число потенциальных мобилизованных в украинскую армию.
Напомним, 3 апреля сообщалось, что в России существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ. Только с начала 2024 года на военную службу по контракту в поступило уже более 100 тысяч человек.