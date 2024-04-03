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Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков
Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков - 03.04.2024 Украина.ру
Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост числа желающих служить в ВС РФ по контракту, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-03T13:19
2024-04-03T13:19
2024-04-03T13:19
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"Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации внутренней нашего общества и консолидации вокруг президента Путина, вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", - заявил Песков.Утром 3 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ.С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации поступило уже более 100 тыс. человек.В российском военном ведомстве подчеркнули, что за последние полторы недели фиксируется рост желающих принять участие в специальной военной операции.
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Украина.ру
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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, минобороны рф, вс рф, мобилизация, спецоперация, сво, контракт
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минобороны РФ, ВС РФ, мобилизация, Спецоперация, СВО, контракт
Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост числа желающих служить в ВС РФ по контракту, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"