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Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков

Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков - 03.04.2024 Украина.ру

Рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост числа желающих служить в ВС РФ по контракту, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-03T13:19

2024-04-03T13:19

2024-04-03T13:19

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"Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации внутренней нашего общества и консолидации вокруг президента Путина, вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", - заявил Песков.Утром 3 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в Москве и других российских городах существенно увеличилась численность желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ.С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации поступило уже более 100 тыс. человек.В российском военном ведомстве подчеркнули, что за последние полторы недели фиксируется рост желающих принять участие в специальной военной операции.

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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, минобороны рф, вс рф, мобилизация, спецоперация, сво, контракт