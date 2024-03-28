https://ukraina.ru/20240328/1054151644.html

"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ

"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ - 28.03.2024 Украина.ру

"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ

Значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины надо делать после ряда системных вещей. ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T03:50

2024-03-28T03:50

2024-03-28T03:50

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Сложно говорить о том, что получилось выиграть после ударов по инфраструктуре Украины: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров не изменит ситуацию, рассказал политолог.Поэтому значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины, надо делать после ряда системных вещей, добавил эксперт.ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО, выманив на Украину как можно больше тех же зенитных комплексов у стран Запада, подчеркнул он.Потому что фактор сниженной обороноспособности западных стран будет важен с точки зрения тех же переговоров, о которых шла речь во время нашей беседы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240327/1054148436.html

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новости, россия, украина, пётр скоробогатый, запад, сбу, ракетный удар, энергетика, главное управление разведки украины (гур), сво