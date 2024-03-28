https://ukraina.ru/20240328/1054151644.html
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ - 28.03.2024 Украина.ру
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
Значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины надо делать после ряда системных вещей. ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T03:50
2024-03-28T03:50
2024-03-28T03:50
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пётр скоробогатый
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сбу
ракетный удар
энергетика
главное управление разведки украины (гур)
сво
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Сложно говорить о том, что получилось выиграть после ударов по инфраструктуре Украины: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров не изменит ситуацию, рассказал политолог.Поэтому значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины, надо делать после ряда системных вещей, добавил эксперт.ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО, выманив на Украину как можно больше тех же зенитных комплексов у стран Запада, подчеркнул он.Потому что фактор сниженной обороноспособности западных стран будет важен с точки зрения тех же переговоров, о которых шла речь во время нашей беседы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240327/1054148436.html
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новости, россия, украина, пётр скоробогатый, запад, сбу, ракетный удар, энергетика, главное управление разведки украины (гур), сво
Новости, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, Запад, СБУ, ракетный удар, энергетика, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
Значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины надо делать после ряда системных вещей. ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сложно говорить о том, что получилось выиграть после ударов по инфраструктуре Украины: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров не изменит ситуацию, рассказал политолог.
Поэтому значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины, надо делать после ряда системных вещей, добавил эксперт.
"Это не значит, что наши [российские] ракетчики и ВКС работают бессмысленно. Наверняка есть логичное объяснение тому, почему это (удары по энергетике и штабам ВСУ. - Ред.) происходит именно сейчас. Накопительный эффект рано или поздно сработает. Просто нам предстоит долгая работа", - отметил Скоробогатый.
ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО, выманив на Украину как можно больше тех же зенитных комплексов у стран Запада, подчеркнул он.
Потому что фактор сниженной обороноспособности западных стран будет важен с точки зрения тех же переговоров, о которых шла речь во время нашей беседы, резюмировал собеседник издания.