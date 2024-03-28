"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054151644.html
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ - 28.03.2024 Украина.ру
"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
Значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины надо делать после ряда системных вещей. ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-03-28T03:50
2024-03-28T03:50
новости
россия
украина
пётр скоробогатый
запад
сбу
ракетный удар
энергетика
главное управление разведки украины (гур)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101823/26/1018232698_0:88:3126:1846_1920x0_80_0_0_c511674ca4a6ed31825153f3c23f22bb.jpg
Сложно говорить о том, что получилось выиграть после ударов по инфраструктуре Украины: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров не изменит ситуацию, рассказал политолог.Поэтому значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины, надо делать после ряда системных вещей, добавил эксперт.ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО, выманив на Украину как можно больше тех же зенитных комплексов у стран Запада, подчеркнул он.Потому что фактор сниженной обороноспособности западных стран будет важен с точки зрения тех же переговоров, о которых шла речь во время нашей беседы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240327/1054148436.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101823/26/1018232698_274:0:2853:1934_1920x0_80_0_0_64abadf4637a3f30eeabd85292270d8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, пётр скоробогатый, запад, сбу, ракетный удар, энергетика, главное управление разведки украины (гур), сво
Новости, Россия, Украина, Пётр Скоробогатый, Запад, СБУ, ракетный удар, энергетика, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО

"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ

03:50 28.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины надо делать после ряда системных вещей. ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сложно говорить о том, что получилось выиграть после ударов по инфраструктуре Украины: логистика и поезда не остановилась, также как и производство электроэнергии. То же самое касается и ударов по штабам ГУР и СБУ. Там был хороший отсев. Ликвидация только трех-четырех высокопоставленных офицеров не изменит ситуацию, рассказал политолог.
Поэтому значительные выводы о том, как идет работа по выбиванию той или иной части оборонного потенциала Украины, надо делать после ряда системных вещей, добавил эксперт.
"Это не значит, что наши [российские] ракетчики и ВКС работают бессмысленно. Наверняка есть логичное объяснение тому, почему это (удары по энергетике и штабам ВСУ. - Ред.) происходит именно сейчас. Накопительный эффект рано или поздно сработает. Просто нам предстоит долгая работа", - отметил Скоробогатый.
ВС РФ могут истощить противника, используя свое преимущество в ракетах и умении обходить ПВО, выманив на Украину как можно больше тех же зенитных комплексов у стран Запада, подчеркнул он.
Потому что фактор сниженной обороноспособности западных стран будет важен с точки зрения тех же переговоров, о которых шла речь во время нашей беседы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
Александр Казаков интервью
Вчера, 17:20
Александр Казаков: Россия к июню готовит сюрприз "крысе" в КиевеЖертвами теракта в "Крокус сити холле" стали 140 человек, 40 человек из которых погибли от огнестрельных ранений, двое от сочетания огнестрельных и ножевых ранений, еще 45 человек погибли в результате пожара
 
НовостиРоссияУкраинаПётр СкоробогатыйЗападСБУракетный ударэнергетикаГлавное управление разведки Украины (ГУР)СВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:02Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью
05:00"Да бросьте вы туда бомбу": Гаспарян рассказал, почему санитарная зона РФ должна проходить подо Львовом
04:57Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву
04:50Эксперт объяснил, почему для эффективных ударов по штабам ГУР И СБУ военным нужно долго бить в одну точку
04:40"Вас просто убьют": эксперт о том, почему после захода на Украину с НАТО будет совсем другой разговор
04:30Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"
04:20Может потребовать нефть и помидоры: эксперт сообщил, почему Турция начнет "большой торг" после теракта
04:14Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации
04:10Действуем на Украине согласно плану: эксперт пояснил, чего хотят добиться заказчики теракта в "Крокусе"
04:00"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ Москва
03:50"Там был хороший отсев": политолог сообщил, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ
03:40Мнение Киева никого не волнует: Гаспарян объяснил, о чем могут договориться по Украине Москва и Вашингтон
03:30"Мост по переброске террористов": Скоробогатый объяснил, какую роль в чудовищном теракте играла Турция
03:20Политолог рассказал, почему заход военного контингента на Украину зависит не от Франции, а от позиции США
03:10Журналист объяснил, как теракт в "Крокусе" может повлечь фундаментальные изменения по ситуации на Украине
03:00Удары по центрам принятия решений: политолог раскрыл, почему это не месть за теракт в "Крокус Сити Холле"
00:04Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИ
23:45В ООН признали, что российских военнопленных пытали на Украине
23:27Путин посетил центр боевого применения лётного состава
23:04Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Лента новостейМолния