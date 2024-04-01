При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР

Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе" Страх перед международным терроризмом может резко снизить желание Запада помогать Украине, особенно на фоне общей усталости от этого конфликта. Нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый