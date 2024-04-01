При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР
16:12 01.04.2024 (обновлено: 16:13 01.04.2024)
чиновник ЛНР
В результате взрыва в своём автомобиле погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка. Об этом 1 апреля сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев
По его информации, подрыв машины произошёл сегодня днём возле Старобельского факультета Луганского государственного педагогического института.
"Первого апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев в своём телеграм-канале.
На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.
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