При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР - 01.04.2024 Украина.ру
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При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР
При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР - 01.04.2024 Украина.ру
При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР
В результате взрыва в своём автомобиле погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка. Об этом 1 апреля сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев
2024-04-01T16:12
2024-04-01T16:13
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убийство
новые регионы
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По его информации, подрыв машины произошёл сегодня днём возле Старобельского факультета Луганского государственного педагогического института. На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Ранее Служба безопасности Украины раскрыла новые детали убийства российского блогера Владлена Татарского, экс-депутата Рады Ильи Кивы и покушения на известного российского писателя Захара Прилепина, чем подтвердила свою причастность к преступлениям.
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Новости, ЛНР, Старобельск, теракт, подрыв, убийство, Новые регионы

При взрыве машины в Старобельске погиб чиновник ЛНР

16:12 01.04.2024 (обновлено: 16:13 01.04.2024)
 
чиновник ЛНР
чиновник ЛНР
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В результате взрыва в своём автомобиле погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка. Об этом 1 апреля сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев
По его информации, подрыв машины произошёл сегодня днём возле Старобельского факультета Луганского государственного педагогического института.
"Первого апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев в своём телеграм-канале.
На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.
Ранее Служба безопасности Украины раскрыла новые детали убийства российского блогера Владлена Татарского, экс-депутата Рады Ильи Кивы и покушения на известного российского писателя Захара Прилепина, чем подтвердила свою причастность к преступлениям.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 04:30
Политолог раскрыл, что сделает Запад, если РФ докажет, что именно Украина организовала теракт в "Крокусе"Страх перед международным терроризмом может резко снизить желание Запада помогать Украине, особенно на фоне общей усталости от этого конфликта. Нельзя сказать, что в случае найденных доказательств Запад резко откажется от поддержки Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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