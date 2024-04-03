Враг украинского народа: военный политолог объяснил, зачем Зеленский "утилизирует" собственных солдат
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Киевские власти учат украинскую армию воевать не с вооруженными российскими "визави", а использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
Президенту Украины Владимиру Зеленскому наплевать на то, сколько еще погибнет или получит ранения мирных граждан на территории Украины и в приграничных районах России — и русских, и украинцев, рассказал политолог.
Киевские власти учат украинскую армию воевать не с вооруженными российскими "визави", а именно использовать смертоносные виды вооружений против мирных граждан и объектов не военной, а социальной инфраструктуры, отметил эксперт.
"Крайне плохое отношение со стороны ВСУ проявляется к украинским солдатам и в том, что им не дают нормального питания на линии фронта, хорошую одежду и обувь. Часто вообще лишают их нормальной еды и периодичности ее приготовления. Сутками нет питьевой воды и предметов личной гигиены", - отметил Козин.
Украинских солдат посылают на передовую либо без боевого комплекта, либо он ограничен. Им не ставится конкретная боевая задача, а если и ставится, то командование не выделяет на это людские ресурсы и военно-технические средства, добавил он.
Украинские солдаты не знают оптимальные пути отхода с занимаемых позиций в случае активного наступления Вооруженных Сил России (ВС РФ). Все это приводит к большим потерям среди ВСУ на поле боя, рассказал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру
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