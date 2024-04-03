Туда прилетело очень хорошо: Рогов сообщил, как ВС РФ "накрыли" санаторий СБУ с элитными наемниками ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Российское руководство ужесточает риторику в отношении террористов. В Одессе ВС РФ "накрыли" ведомственный санаторий СБУ, который использовался как пункт временной дислокации для элитных наемников и боевиков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Очень радует ужесточение риторики российского руководства в отношении террористов, потому что за этими словами уже следуют дела. ВС РФ наносят "вежливые и точные" удары по военным объектам киевского режима, рассказал общественник.
В Одессе российские военные "накрыли" ведомственный санаторий СБУ, который использовался как пункт временной дислокации для элитных наемников. ВС РФ также поразили крупный склад боеприпасов ВСУ, добавил политик.
"Туда прилетело очень хорошо. Включилась повторная детонация. Этот склад еще долго разрывался в прямом смысле слова", - отметил Рогов.
На днях директор ФСБ Александр Бортников призвал признать СБУ террористической организацией. Похоже, что терпение заканчивается даже у высшего руководства России, добавил он.
Начальник ГУР Кирилл Буданов* теперь станет законной целью для ВС РФ, указал Рогов. Неотвратимость наказания парализует врага. Именно поэтому украинские спецслужбы "визжат как ужаленные, что это якобы не они" замешаны в теракте, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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