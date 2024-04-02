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Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных

Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных - 02.04.2024 Украина.ру

Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Это значит, что все граждане, которые ранее были включены в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК)

2024-04-02T19:16

2024-04-02T19:16

2024-04-02T19:17

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Повторную комиссию обязали пройти в течение девяти месяцев с момента подписания документа. По результатам ВВК, бывшие ограниченно годные будут определены только на две категории - "годен" или "не годен" для службы в ВСУ. Верховная Рада ещё 21 марта приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Отмечалось, что такие нововведения нужны для того, чтобы определить их пригодность жителей страны к службе в ВСУ.Ранее в этот же день Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника.

https://ukraina.ru/20240401/1054209095.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво