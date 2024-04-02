Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных - 02.04.2024 Украина.ру
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Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных
Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных - 02.04.2024 Украина.ру
Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Это значит, что все граждане, которые ранее были включены в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК)
2024-04-02T19:16
2024-04-02T19:17
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
мобилизация
всу
сво
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Повторную комиссию обязали пройти в течение девяти месяцев с момента подписания документа. По результатам ВВК, бывшие ограниченно годные будут определены только на две категории - "годен" или "не годен" для службы в ВСУ. Верховная Рада ещё 21 марта приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Отмечалось, что такие нововведения нужны для того, чтобы определить их пригодность жителей страны к службе в ВСУ.Ранее в этот же день Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, СВО

Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных

19:16 02.04.2024 (обновлено: 19:17 02.04.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Это значит, что все граждане, которые ранее были включены в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК)
Повторную комиссию обязали пройти в течение девяти месяцев с момента подписания документа. По результатам ВВК, бывшие ограниченно годные будут определены только на две категории - "годен" или "не годен" для службы в ВСУ.
Верховная Рада ещё 21 марта приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Отмечалось, что такие нововведения нужны для того, чтобы определить их пригодность жителей страны к службе в ВСУ.
Ранее в этот же день Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника.
ВСУ
1 апреля, 03:50
Массовая мобилизация и старые БТРы: Борис Рожин рассказал, как Киев пытается собрать в тылу новые бригадыС помощью насильственной мобилизации Киев пытается осуществлять массовые пополнения и формировать новые армейские части в тылу. Из-за дефицита тяжелой техники ВСУ делают упор на легкие пехотные бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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