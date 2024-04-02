Зеленский отменил норму об "ограниченно годных" военнообязанных
19:16 02.04.2024 (обновлено: 19:17 02.04.2024)
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в стране отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Это значит, что все граждане, которые ранее были включены в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК)
Повторную комиссию обязали пройти в течение девяти месяцев с момента подписания документа. По результатам ВВК, бывшие ограниченно годные будут определены только на две категории - "годен" или "не годен" для службы в ВСУ.
Верховная Рада ещё 21 марта приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Отмечалось, что такие нововведения нужны для того, чтобы определить их пригодность жителей страны к службе в ВСУ.
Ранее в этот же день Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника.
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