Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново
Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново
Признанных ранее ограниченно годными обязали снова пройти военно-лечебную комиссию (ВЛК). Такие нововведения для украинцев нужны для того, чтобы определить их пригодность к службе в Вооружённых силах страны, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона
"Те люди, которые попадали в такой вывод ВЛК как "ограниченно годные", пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВЛК не будет выдавать такой вывод", – приводит её слова "РБК-Украина".
По её словам, данные полученные из повторных комиссий "облегчат жизнь десяткам тысяч людей", поскольку, чтобы урегулировать этот вопрос, в министерство обороны Украины обращалось "множество граждан страны".
Ранее в этот же день Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Теперь мужчины страны обязаны в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр.
Напомним, пока на Украине дорабатывают новый законопроект об ужесточении мобилизации. Окончательный вариант обещали принять в конце марта. В НАТО, тем временем, настаивают, что ВСУ нужны не столько оружие и боеприпасы, сколько дополнительная мобилизация, чтобы "заменить погибших и раненых".
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