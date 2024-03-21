https://ukraina.ru/20240321/1054032808.html

Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново

Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново - 21.03.2024 Украина.ру

Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново

Признанных ранее ограниченно годными обязали снова пройти военно-лечебную комиссию (ВЛК). Такие нововведения для украинцев нужны для того, чтобы определить их пригодность к службе в Вооружённых силах страны, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона

2024-03-21T23:11

2024-03-21T23:11

2024-03-21T23:11

новости

украина

рада

нато

вооруженные силы украины

инвалиды

всу

мобилизация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054032688_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_7e7e82910b4ea98a379e06e020105685.jpg

"Те люди, которые попадали в такой вывод ВЛК как "ограниченно годные", пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВЛК не будет выдавать такой вывод", – приводит её слова "РБК-Украина". По её словам, данные полученные из повторных комиссий "облегчат жизнь десяткам тысяч людей", поскольку, чтобы урегулировать этот вопрос, в министерство обороны Украины обращалось "множество граждан страны". Ранее в этот же день Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Теперь мужчины страны обязаны в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр. Напомним, пока на Украине дорабатывают новый законопроект об ужесточении мобилизации. Окончательный вариант обещали принять в конце марта. В НАТО, тем временем, настаивают, что ВСУ нужны не столько оружие и боеприпасы, сколько дополнительная мобилизация, чтобы "заменить погибших и раненых".

https://ukraina.ru/20240321/1054014008.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рада, нато, вооруженные силы украины, инвалиды, всу, мобилизация, сво