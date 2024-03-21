Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново - 21.03.2024 Украина.ру
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Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново
Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново - 21.03.2024 Украина.ру
Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново
Признанных ранее ограниченно годными обязали снова пройти военно-лечебную комиссию (ВЛК). Такие нововведения для украинцев нужны для того, чтобы определить их пригодность к службе в Вооружённых силах страны, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона
2024-03-21T23:11
2024-03-21T23:11
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"Те люди, которые попадали в такой вывод ВЛК как "ограниченно годные", пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВЛК не будет выдавать такой вывод", – приводит её слова "РБК-Украина". По её словам, данные полученные из повторных комиссий "облегчат жизнь десяткам тысяч людей", поскольку, чтобы урегулировать этот вопрос, в министерство обороны Украины обращалось "множество граждан страны". Ранее в этот же день Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Теперь мужчины страны обязаны в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр. Напомним, пока на Украине дорабатывают новый законопроект об ужесточении мобилизации. Окончательный вариант обещали принять в конце марта. В НАТО, тем временем, настаивают, что ВСУ нужны не столько оружие и боеприпасы, сколько дополнительная мобилизация, чтобы "заменить погибших и раненых".
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новости, украина, рада, нато, вооруженные силы украины, инвалиды, всу, мобилизация, сво
Новости, Украина, Рада, НАТО, Вооруженные силы Украины, инвалиды, ВСУ, мобилизация, СВО

Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново

23:11 21.03.2024
 
Рада отменила понятие "ограниченно годный" – всех отправят на ВЛК заново
Рада отменила понятие ограниченно годный – всех отправят на ВЛК заново
Читать в
Признанных ранее ограниченно годными обязали снова пройти военно-лечебную комиссию (ВЛК). Такие нововведения для украинцев нужны для того, чтобы определить их пригодность к службе в Вооружённых силах страны, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона

"Те люди, которые попадали в такой вывод ВЛК как "ограниченно годные", пройдут пересмотр, и будет определена их пригодность к службе. И в дальнейшем ВЛК не будет выдавать такой вывод", – приводит её слова "РБК-Украина".

По её словам, данные полученные из повторных комиссий "облегчат жизнь десяткам тысяч людей", поскольку, чтобы урегулировать этот вопрос, в министерство обороны Украины обращалось "множество граждан страны".
Ранее в этот же день Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно годных украинцев. Теперь мужчины страны обязаны в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр.
Напомним, пока на Украине дорабатывают новый законопроект об ужесточении мобилизации. Окончательный вариант обещали принять в конце марта. В НАТО, тем временем, настаивают, что ВСУ нужны не столько оружие и боеприпасы, сколько дополнительная мобилизация, чтобы "заменить погибших и раненых".
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 12:35
Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе Небольшой областной центр на Западной Украине Тернополь последние дни часто мелькает в украинских СМИ в связи с насильственной мобилизацией. В среду, 20 марта, украинские сотрудники ТЦК (военкомы) не поленились забраться на крышу многоэтажного строящегося здания, чтобы раздать повестки строителям. Очевидно, достраивать здание уже никто не будет
 
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