Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
С начала спецоперации Швейцария заморозила активы российских физических лиц, попавших под санкции, на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (8,2 млрд долларов), что составляет только 5% от 150 млрд швейцарских франков, от общего объёма российских активов в стране. Киев рассчитывает на большее, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Мы считаем, что у Швейцарии есть пространство для дальнейших действий. Такие действия послужат сигналом о том, что агрессия неприемлема и что все должны следовать правилам. Это послужит мощным сдерживающим фактором для любой страны, у которой возникнет искушение начать вооруженную агрессию", – цитирует его издание Swissinfo.
Он напомнил, что в Киеве хотели бы получить возможность использовать все конфискованные российские замороженные активы в качестве "компенсации за причинённый Украине ущерб".
"Я хотел бы подчеркнуть, что действующее международное право обеспечивает необходимую правовую основу для ареста замороженных российских активов. (...) Мы просим использовать все конфискованные российские замороженные активы", – сказал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен изъять зарубежные российские активы только в том случае, если РФ уклонится от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий.
В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране готовят механизм конфискации 300 миллиардов евро активов РФ, которые после начала спецоперации были заморожены за рубежом. Однако, до сих пор решение не принято.
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