Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина и её союзники готовят механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных на Западе активов России. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
В своём телеграм-канале он написал, что на Украине состоялось совещание по этому вопросу, в нём приняли участие киевские министерства: минюст, МИД, минфин, минэкономики. Они обсудили планы конфискации российских активов со странами "Большой семёрки", Евросоюзом и Бельгией.
"В странах-партнёрах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть чёткий план действий и первые результаты", – отметил Шмыгаль.
По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС и США не могут определиться как именно нужно использовать замороженные российские активы: Европа намерена изъять только доходы от активов, а Вашингтон настаивает на полной конфискации средств.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял в конце февраля, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, так как в РФ заморожено не меньше.
26 февраля, 14:37Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активыМинистр финансов России Антон Силуанов был спокоен, но решителен. "Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал он