https://ukraina.ru/20240307/1053770720.html

Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ

Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ - 07.03.2024 Украина.ру

Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ

Украина и её союзники готовят механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных на Западе активов России. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-03-07T18:12

2024-03-07T18:12

2024-03-07T18:12

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украина

россия

запад

денис шмыгаль

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замороженные активы

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В своём телеграм-канале он написал, что на Украине состоялось совещание по этому вопросу, в нём приняли участие киевские министерства: минюст, МИД, минфин, минэкономики. Они обсудили планы конфискации российских активов со странами "Большой семёрки", Евросоюзом и Бельгией. По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов. Ранее издание Politico сообщало, что ЕС и США не могут определиться как именно нужно использовать замороженные российские активы: Европа намерена изъять только доходы от активов, а Вашингтон настаивает на полной конфискации средств. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял в конце февраля, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, так как в РФ заморожено не меньше.

https://ukraina.ru/20240226/1053524141.html

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новости, украина, россия, запад, денис шмыгаль, сво, замороженные активы