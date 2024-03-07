Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ - 07.03.2024 Украина.ру
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Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ
Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ - 07.03.2024 Украина.ру
Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ
Украина и её союзники готовят механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных на Западе активов России. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-03-07T18:12
2024-03-07T18:12
новости
украина
россия
запад
денис шмыгаль
сво
замороженные активы
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В своём телеграм-канале он написал, что на Украине состоялось совещание по этому вопросу, в нём приняли участие киевские министерства: минюст, МИД, минфин, минэкономики. Они обсудили планы конфискации российских активов со странами "Большой семёрки", Евросоюзом и Бельгией. По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов. Ранее издание Politico&nbsp;сообщало, что ЕС и США не могут определиться как именно нужно использовать замороженные российские активы: Европа намерена изъять только доходы от активов, а Вашингтон настаивает на полной конфискации средств. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял в конце февраля, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, так как в РФ заморожено не меньше.
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новости, украина, россия, запад, денис шмыгаль, сво, замороженные активы
Новости, Украина, Россия, Запад, Денис Шмыгаль, СВО, замороженные активы

Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ

18:12 07.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина и её союзники готовят механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных на Западе активов России. Об этом 7 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
В своём телеграм-канале он написал, что на Украине состоялось совещание по этому вопросу, в нём приняли участие киевские министерства: минюст, МИД, минфин, минэкономики. Они обсудили планы конфискации российских активов со странами "Большой семёрки", Евросоюзом и Бельгией.
"В странах-партнёрах заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть чёткий план действий и первые результаты", – отметил Шмыгаль.
По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС и США не могут определиться как именно нужно использовать замороженные российские активы: Европа намерена изъять только доходы от активов, а Вашингтон настаивает на полной конфискации средств.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял в конце февраля, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ, так как в РФ заморожено не меньше.
Замороженная тысяча
26 февраля, 14:37
Компенсация — мать провокации. Запад по-прежнему хочет отобрать российские активыМинистр финансов России Антон Силуанов был спокоен, но решителен. "Следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал он
 
НовостиУкраинаРоссияЗападДенис ШмыгальСВОзамороженные активы
 
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