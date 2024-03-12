ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ - 12.03.2024 Украина.ру
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ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ
ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ - 12.03.2024 Украина.ру
ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ
Евросоюз намерен изъять зарубежные российские активы только в том случае, если РФ уклонится от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий. Об этом 11 марта сообщил портал Welt
2024-03-12T00:01
2024-03-12T00:02
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Уточняется, что пока "негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине". Кроме того, в Европейском союзе сегодня считают, что конфискация российских активов идёт вразрез с нормами международного права, а также провоцирует Москву на ответные меры. Так, из-за этого ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов, добавляет источник. Полученные средства Евросоюз хочет направить Киеву, однако речь идёт о десяти миллиардах евро, которые пока неизвестно как именно напрямую отправить Украине, добавляют журналисты. Ранее 7 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готовит механизм конфискации 300 миллиардов евро замороженных активов России. По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов.
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новости, украина, россия, ес, замороженные активы, сво, антироссийские санкции
Новости, Украина, Россия, ЕС, замороженные активы, СВО, антироссийские санкции

ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ

00:01 12.03.2024 (обновлено: 00:02 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Евросоюз намерен изъять зарубежные российские активы только в том случае, если РФ уклонится от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий. Об этом 11 марта сообщил портал Welt
Уточняется, что пока "негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине".
"ЕС хочет конфисковать их (российские активы - ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", – сказано в публикации СМИ.
Кроме того, в Европейском союзе сегодня считают, что конфискация российских активов идёт вразрез с нормами международного права, а также провоцирует Москву на ответные меры.
Так, из-за этого ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов, добавляет источник. Полученные средства Евросоюз хочет направить Киеву, однако речь идёт о десяти миллиардах евро, которые пока неизвестно как именно напрямую отправить Украине, добавляют журналисты.
Ранее 7 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готовит механизм конфискации 300 миллиардов евро замороженных активов России. По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов.
Брифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
26 февраля, 07:25
Силуанов пригрозил ответом на любые действия с российскими активами за рубежомЛюбые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает 26 февраля РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
00:01ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ
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