ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ
00:01 12.03.2024 (обновлено: 00:02 12.03.2024)
Евросоюз намерен изъять зарубежные российские активы только в том случае, если РФ уклонится от выплаты репараций Украине после окончания боевых действий. Об этом 11 марта сообщил портал Welt
Уточняется, что пока "негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине".
"ЕС хочет конфисковать их (российские активы - ред.) только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины", – сказано в публикации СМИ.
Кроме того, в Европейском союзе сегодня считают, что конфискация российских активов идёт вразрез с нормами международного права, а также провоцирует Москву на ответные меры.
Так, из-за этого ЕС намерен ограничиться обложением налогом прибыли центральных депозитариев, которую те получают от хранения российских активов, добавляет источник. Полученные средства Евросоюз хочет направить Киеву, однако речь идёт о десяти миллиардах евро, которые пока неизвестно как именно напрямую отправить Украине, добавляют журналисты.
Ранее 7 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина готовит механизм конфискации 300 миллиардов евро замороженных активов России. По его словам, российские активы будут потрачены на восстановление Украины, которое оценили не менее чем в 486 миллиардов долларов.