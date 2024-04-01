ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника
Белгород-укрытие
Около 22:15 (по мск) украинские военнослужащие выпустили в сторону Белгородской области два беспилотника самолётного типа, которые успешно засекла и поразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
До этого сообщалось, что ПВО на подлёте к Белгороду уничтожила 36 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир".
В тот же вечер операторы успешно засекли и поразили шесть беспилотников над Чёрным морем.
Вчера, 04:40Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФНовые части ВС РФ формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин