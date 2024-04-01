ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника - 01.04.2024 Украина.ру
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ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника
ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника - 01.04.2024 Украина.ру
ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника
Около 22:15 (по мск) украинские военнослужащие выпустили в сторону Белгородской области два беспилотника самолётного типа, которые успешно засекла и поразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-04-01T23:58
2024-04-01T23:58
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До этого сообщалось, что ПВО на подлёте к Белгороду уничтожила 36 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир". В тот же вечер операторы успешно засекли и поразили шесть беспилотников над Чёрным морем.
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новости, белгородская область, россия, белгород, вооруженные силы украины, бпла, пво, сво
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ПВО, СВО

ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника

23:58 01.04.2024
 
Белгород-укрытие
Белгород-укрытие
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Около 22:15 (по мск) украинские военнослужащие выпустили в сторону Белгородской области два беспилотника самолётного типа, которые успешно засекла и поразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
До этого сообщалось, что ПВО на подлёте к Белгороду уничтожила 36 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир".
В тот же вечер операторы успешно засекли и поразили шесть беспилотников над Чёрным морем.
армия, срочники
Вчера, 04:40
Увеличение группировки СВО: военный эксперт рассказал о формировании двух новых армий и 14 дивизий ВС РФНовые части ВС РФ формируются в том числе за счет контрактников и добровольцев. Кроме того, у армии РФ есть возможность осуществлять маршевое пополнение и поддерживать давление на многих участках фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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