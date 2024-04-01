https://ukraina.ru/20240401/1054247388.html

ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника

ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника - 01.04.2024 Украина.ру

ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотника

Около 22:15 (по мск) украинские военнослужащие выпустили в сторону Белгородской области два беспилотника самолётного типа, которые успешно засекла и поразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-04-01T23:58

2024-04-01T23:58

2024-04-01T23:58

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До этого сообщалось, что ПВО на подлёте к Белгороду уничтожила 36 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир". В тот же вечер операторы успешно засекли и поразили шесть беспилотников над Чёрным морем.

https://ukraina.ru/20240401/1054209228.html

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