Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
Вечером, 1 апреля, украинская армия намеревалась атаковать шестью беспилотниками Крым. Все БПЛА противника были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России
"Около 19.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", – уточнили в ведомстве.
Ранее российская ПВО успешно поразила сперва 17, а затем ещё 19 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня "Вампир" в сторону Белгородской области. Из-за падения обломков ракет пострадали десять человек, один мужчина находится в тяжёлом состоянии.
16 марта, 08:45"Остров Крым" и УкраинаШершавым языком милицейского протокола: "20 января 1920 года сменный командир башни главного калибра линейного корабля "Ливерпуль" Royal Navy лейтенант Ричард Бейли-Лэнд, находясь в состоянии алкогольного отравления, из хулиганских побуждений открыл огонь по замёрзшему Чонгарскому проливу, чем изменил ход истории". Подпись. Печать