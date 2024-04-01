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Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ

Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ - 01.04.2024 Украина.ру

Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ

Вечером, 1 апреля, украинская армия намеревалась атаковать шестью беспилотниками Крым. Все БПЛА противника были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России

2024-04-01T21:52

2024-04-01T21:52

2024-04-01T21:52

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"Около 19.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", – уточнили в ведомстве. Ранее российская ПВО успешно поразила сперва 17, а затем ещё 19 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня "Вампир" в сторону Белгородской области. Из-за падения обломков ракет пострадали десять человек, один мужчина находится в тяжёлом состоянии.

https://ukraina.ru/20240316/1053864046.html

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новости, черное море, крым, россия, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво, пво