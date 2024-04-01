Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ - 01.04.2024 Украина.ру
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Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ - 01.04.2024 Украина.ру
Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
Вечером, 1 апреля, украинская армия намеревалась атаковать шестью беспилотниками Крым. Все БПЛА противника были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России
2024-04-01T21:52
2024-04-01T21:52
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"Около 19.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", – уточнили в ведомстве. Ранее российская ПВО успешно поразила сперва 17, а затем ещё 19 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня "Вампир" в сторону Белгородской области. Из-за падения обломков ракет пострадали десять человек, один мужчина находится в тяжёлом состоянии.
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новости, черное море, крым, россия, вооруженные силы украины, бпла, всу, сво, пво
Новости, Черное море, Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, БПЛА, ВСУ, СВО, ПВО

Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ

21:52 01.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Вечером, 1 апреля, украинская армия намеревалась атаковать шестью беспилотниками Крым. Все БПЛА противника были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Чёрным морем, сообщили в Минобороны России
"Около 19.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", – уточнили в ведомстве.
Ранее российская ПВО успешно поразила сперва 17, а затем ещё 19 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня "Вампир" в сторону Белгородской области. Из-за падения обломков ракет пострадали десять человек, один мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Крым
16 марта, 08:45
"Остров Крым" и УкраинаШершавым языком милицейского протокола: "20 января 1920 года сменный командир башни главного калибра линейного корабля "Ливерпуль" Royal Navy лейтенант Ричард Бейли-Лэнд, находясь в состоянии алкогольного отравления, из хулиганских побуждений открыл огонь по замёрзшему Чонгарскому проливу, чем изменил ход истории". Подпись. Печать
 
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